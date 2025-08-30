Traditionsbrauerei steht vor dem Aus

Von dpa , afp , t-online 30.08.2025 - 06:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Älterer Mann bei der Arbeit (Symbolvild): Rentner sollen künftig bis zu 2.000 Euro dazuverdienen können. (Quelle: South_agency/getty-images-bilder)

Die Aktivrente ist ein zentrales Vorhaben von Schwarz-Rot. Nun haben sich die Fraktionsspitzen offenbar auf ein Startdatum geeinigt.

Die von den Spitzen der Koalitionsfraktionen beschlossene Aktivrente soll einem Medienbericht zufolge bereits in wenigen Monaten in Kraft treten. Als Starttermin werde der 1. Januar 2026 angepeilt, berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Unionskreise am Samstag. Ziel müsse sein, dass die Aktivrente zum Jahreswechsel in Kraft tritt, hieß es demnach.

Die sogenannte Aktivrente sieht vor, dass Erwerbstätige nach dem Renteneintrittsalter im Job bleiben und bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen können.

Koalition beschließt Rentenpaket

Am Freitag hatten die Spitzen der Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD nach einer zweitägigen Klausurtagung in Würzburg ein großes Rentenpaket beschlossen, das noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll und auch die Aktivrente umfasst.