Aktivrente soll wohl zum Jahreswechsel an den Start gehen

Klausurtagung in Würzburg
Von dpa, afp, t-online
30.08.2025 - 06:55 UhrLesedauer: 1 Min.
Älterer Mann bei der Arbeit: Der Grundrentenzuschlag wertet niedrige Renten auf.Vergrößern des Bildes
Älterer Mann bei der Arbeit (Symbolvild): Rentner sollen künftig bis zu 2.000 Euro dazuverdienen können. (Quelle: South_agency/getty-images-bilder)
News folgen

Die Aktivrente ist ein zentrales Vorhaben von Schwarz-Rot. Nun haben sich die Fraktionsspitzen offenbar auf ein Startdatum geeinigt.

Die von den Spitzen der Koalitionsfraktionen beschlossene Aktivrente soll einem Medienbericht zufolge bereits in wenigen Monaten in Kraft treten. Als Starttermin werde der 1. Januar 2026 angepeilt, berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Unionskreise am Samstag. Ziel müsse sein, dass die Aktivrente zum Jahreswechsel in Kraft tritt, hieß es demnach.

Die sogenannte Aktivrente sieht vor, dass Erwerbstätige nach dem Renteneintrittsalter im Job bleiben und bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen können.

Koalition beschließt Rentenpaket

Am Freitag hatten die Spitzen der Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD nach einer zweitägigen Klausurtagung in Würzburg ein großes Rentenpaket beschlossen, das noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll und auch die Aktivrente umfasst.

Außerdem soll die gesetzliche Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis zum Jahr 2031 festgeschrieben und die sogenannte Frühstart-Rente verabschiedet werden. Demnach soll jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren monatlich zehn Euro auf ein Altersvorsorgekonto erhalten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen AFP und dpa
