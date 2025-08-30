Regelsätze steigen 2026 nicht SPD-Arbeitsministerin plant offenbar Nullrunde beim Bürgergeld

Von t-online , jha Aktualisiert am 30.08.2025 - 21:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bärbel Bas (SPD): Die Arbeitsministerin will die Regelsätze nicht erhöhen. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) plant für 2026 eine Nullrunde beim Bürgergeld. Die Leistungen sollen nicht steigen – trotz weiter hoher Sozialausgaben.

Die Bundesregierung hat offenbar eine Nullrunde beim Bürgergeld für das kommende Jahr beschlossen. Über die entsprechende Verordnung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) berichtet die "Bild". Demnach soll das Kabinett am 10. September die Verordnung verabschieden, der Bundestag muss nicht zustimmen.

Rund 5,6 Millionen Menschen in Deutschland erhalten Bürgergeld. Sie müssen sich darauf einstellen, dass die Regelsätze 2026 nicht steigen: Für Alleinstehende bleibt es bei 563 Euro monatlich, für Kinder zwischen 357 und 471 Euro je nach Alter. Hintergrund der Entscheidung ist, dass die Bürgergeld-Sätze 2024 wegen der hohen Inflation deutlich erhöht wurden und nach Berechnungen des Ministeriums derzeit über dem rechnerisch angemessenen Niveau liegen.

Bas kündigte zudem härtere Sanktionsregeln an. "Ich sorge für mehr Zug in der Betreuung. Wer ohne Grund nicht zum Termin kommt, dem wird jetzt deutlich mehr gestrichen", sagte die SPD-Politikerin der "Bild". "Wir helfen auf dem Weg in Arbeit, aber dafür muss man mitmachen. Alles andere ist unfair gegenüber denjenigen, die jeden Morgen aufstehen", fügte sie hinzu.

Leistungen für Asylbewerber sollen steigen

Die Anpassung der Leistungen erfolgt jährlich auf Grundlage von Preis- und Lohnentwicklung. Da die Inflation seit 2024 stark zurückgegangen ist, fällt die Anpassung nun aus. Eine Kürzung der Leistungen ist wegen des Bestandsschutzes rechtlich nicht möglich, erklärt das Ministerium. Daher soll über Nullrunden die Balance wiederhergestellt werden.

Union und SPD wollen die Methode zur Berechnung der Regelsätze im kommenden Jahr erneut ändern. Grundlage soll eine Warenkorb-Analyse des Statistischen Bundesamts werden, die den tatsächlichen Bedarf der Empfänger besser abbilden soll.