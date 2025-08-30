Regelsätze steigen 2026 nicht SPD-Arbeitsministerin plant Nullrunde beim Bürgergeld

Von t-online , jha Aktualisiert am 31.08.2025 - 13:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bärbel Bas (SPD): Die Arbeitsministerin will die Regelsätze nicht erhöhen. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) plant für 2026 eine Nullrunde beim Bürgergeld. Die Leistungen für Asylbewerber sollen jedoch wohl steigen.

Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld müssen sich nach Plänen von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) im kommenden Jahr erneut auf eine Nullrunde einstellen. "Der gesetzlich festgelegte Fortschreibungsmechanismus führt zum 1. Januar 2026 zu keiner Veränderung der Regelbedarfshöhen", sagte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Dem Vorhaben muss das Bundeskabinett noch zustimmen. So werden die Bürgergeld-Regelbedarfe berechnet.

Rund 5,6 Millionen Menschen in Deutschland erhalten Bürgergeld. Davon gelten knapp 4 Millionen als erwerbsfähig – also grundsätzlich in der Lage, mindestens drei Stunden am Tag zu arbeiten. Alleinstehende erhalten 563 Euro monatlich, für Kinder sind es zwischen 357 und 471 Euro je nach Alter. Im vergangenen Jahr gab der Staat insgesamt rund 47 Milliarden Euro für die Leistung aus. Die aktuellen Bürgergeld-Regelsätze und wann Einkommen und Vermögen angerechnet werden.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass die Bürgergeld-Sätze in den Jahren 2023 und 2024 wegen der hohen Inflation deutlich erhöht wurden und nach Berechnungen des Ministeriums derzeit über dem rechnerisch angemessenen Niveau liegen. In diesem Jahr folgte eine Nullrunde. Das war auch für 2026 bereits erwartet worden.

Bas kündigte zudem härtere Sanktionsregeln an. "Ich sorge für mehr Zug in der Betreuung. Wer ohne Grund nicht zum Termin kommt, dem wird jetzt deutlich mehr gestrichen", sagte die SPD-Politikerin der "Bild". "Wir helfen auf dem Weg in Arbeit, aber dafür muss man mitmachen. Alles andere ist unfair gegenüber denjenigen, die jeden Morgen aufstehen", fügte sie hinzu.

Leistungen für Asylbewerber sollen steigen

Die Anpassung der Leistungen erfolgt jährlich auf Grundlage von Preis- und Lohnentwicklung. Da die Inflation seit 2024 stark zurückgegangen ist, fällt die Anpassung nun aus. Eine Kürzung der Leistungen ist wegen des Bestandsschutzes rechtlich nicht möglich, erklärt das Ministerium. Daher soll über Nullrunden die Balance wiederhergestellt werden.

Union und SPD wollen die Methode zur Berechnung der Regelsätze im kommenden Jahr erneut ändern. Grundlage soll eine Warenkorb-Analyse des Statistischen Bundesamts werden, die den tatsächlichen Bedarf der Empfänger besser abbilden soll.