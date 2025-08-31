Vor Kommunalwahl in Köln Musk empfiehlt erneut die AfD
Schon in der Vergangenheit äußerte sich Elon Musk wiederholt zur deutschen Innenpolitik. Jetzt bezieht er sich in einem X-Post auch auf eine Kommunalwahl.
US-Milliardär Elon Musk hat erneut Werbung für die AfD gemacht. Auf X reagierte der Tesla-Chef auf einen Post zur Kommunalwahl in Köln am 14. September und schrieb: "Entweder wählt Deutschland die AfD oder es ist das Ende von Deutschland."
Schon im Vorfeld zur Bundestagswahl hatte Musk sich wiederholt für die rechtspopulistische Partei starkgemacht: Auf X und in der Tageszeitung "Die Welt" rief er zur Wahl der Partei auf, zudem interviewte er auf X die Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Die EU wurde von Musk wiederholt als undemokratisch kritisiert.
Musk zahlt Millionenspende
Auch andere rechtspopulistische Parteien aus Europa hatte Musk in den letzten Monaten immer wieder unterstützt – etwa sprach er sich für die Reform UK-Partei von Nigel Farage oder die Fratelli d’Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aus. Reform UK soll Musk außerdem mit einer Spende von bis zu 100 Millionen Euro unterstützt haben.
Nach seinem Ausscheiden aus der Trump-Administration hatte Musk eigentlich angekündigt, sich wieder stärker auf seine Unternehmen zu fokussieren – die Pläne einer eigenen Partei des Milliardärs scheinen etwa vorerst vom Tisch zu sein. Gleichzeitig gab er laut einem Medienbericht intern an, bei der nächsten US-Wahl Vizepräsident JD Vance unterstützen zu wollen.