Vor Kommunalwahl in Köln Musk empfiehlt erneut die AfD

Von t-online 31.08.2025 - 12:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Elon Musk im Oval Office: Auf X hat sich der reichste Mann der Welt wieder zur AfD geäußert. (Quelle: IMAGO/CNP/AdMedia/imago)

Schon in der Vergangenheit äußerte sich Elon Musk wiederholt zur deutschen Innenpolitik. Jetzt bezieht er sich in einem X-Post auch auf eine Kommunalwahl.

US-Milliardär Elon Musk hat erneut Werbung für die AfD gemacht. Auf X reagierte der Tesla-Chef auf einen Post zur Kommunalwahl in Köln am 14. September und schrieb: "Entweder wählt Deutschland die AfD oder es ist das Ende von Deutschland."

Musk zahlt Millionenspende

Auch andere rechtspopulistische Parteien aus Europa hatte Musk in den letzten Monaten immer wieder unterstützt – etwa sprach er sich für die Reform UK-Partei von Nigel Farage oder die Fratelli d’Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aus. Reform UK soll Musk außerdem mit einer Spende von bis zu 100 Millionen Euro unterstützt haben.