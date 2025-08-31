t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Merz im ZDF-Sommerinterview: Nein zu Steuererhöhungen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMusk spricht vom "Ende von Deutschland"
TextDeutscher erstickt beim Essen am Strand
Text"Abartig": Zuschauer über "Fernsehgarten"
TextKatja Burkard hat geheiratet
TextTrump will ein Kriegsministerium

Ansage an Koalitionspartner
Merz im Sommerinterview: Keine Steuererhöhungen

Von t-online, afp
31.08.2025 - 15:42 UhrLesedauer: 2 Min.
Landesparteitag CDU Nordrhein-WestfalenVergrößern des Bildes
Friedrich Merz: der Kanzler stellt sich klar gegen eine mögliche Steuererhöhung für Reiche. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Der Kanzler nimmt im Sommerinterview Stellung zu den Spannungen in der Koalition. Merz spielt Meinungsdifferenzen herunter, erteilt einem SPD-Vorhaben aber eine klare Absage.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Steuererhöhungen erneut eine Absage erteilt. Der CDU-Chef verwies dazu am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" auf die Absprachen im Koalitionsvertrag von Union und SPD, wie aus einer Vorabmitteilung des ZDF hervorgeht. Das ganze Interview wird um 19.10 Uhr ausgestrahlt. "Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden", sagte Merz dem ZDF. "Und dieser Koalitionsvertrag gilt", stellte er klar.

Loading...

Der Kanzler wandte sich damit gegen Vorstöße von SPD-Chef Lars Klingbeil und anderen Sozialdemokraten, die sich für höhere Steuern für Reiche ausgesprochen hatten. Die SPD wisse um die getroffenen Absprachen, sagte dazu Merz. "Dass die SPD andere Vorstellungen in dieser Frage hat, ist genauso in Ordnung wie dass wir in anderen Fragen unsere Vorstellungen haben", fügte er hinzu.

Einen Koalitionsstreit gebe es deswegen nicht, betonte Merz. "Wir suchen nicht das, was uns trennt, wir suchen das, was uns gemeinsam verantwortungsvoll regieren lässt und das tun wir", sagte er in dem Interview. Zwar gebe es in dem Regierungsbündnis einiges, das "zurecht gerückelt" werde, das sei aber auch völlig in Ordnung. "Es clasht nicht", erklärte der Bundeskanzler.

Merz stellt seine Bodengruppen-Aussage klar

Zudem äußerte sich Friedrich Merz auch zu der Diskussion um einen Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine. "Niemand redet über Bodentruppen in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt", erklärte der in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus dem Interview. Auch internationale Partner wie Frankreich und Großbritannien würden den Einsatz von Bodentruppen nicht diskutieren – stattdessen gehe es nur darum, mögliche Sicherheitsgarantien zu skizzieren.

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Angesprochen auf seine Aussagen zu einer möglichen Bundestagsabstimmung über den Einsatz deutscher Soldaten, spezifizierte Merz, dass er nur die generellen Abläufe vor Bundeswehreinsätzen darstellen wollte. Seine Aussage hatte auch zu Kritik aus seiner eigenen Partei geführt – etwa von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Gleichzeitig dämpfte Merz die Hoffnungen auf einen schnellen Friedensschluss – weder Russland noch die Ukraine seien militärisch oder wirtschaftlich erschöpft oder stünden kurz vor einer Niederlage. Gleichzeitig betonte er, dass eine Kapitulation der Ukraine zu den Bedingungen Russlands nicht tragbar sei: "Dann ist übermorgen das nächste Land dran. Und dann sind überübermorgen wir dran. Das ist keine Option."

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
CDUFriedrich MerzKoalitionsvertragLars KlingbeilSPDSommerinterviewsSteuererhöhungUkraineZDF
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom