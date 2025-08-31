Ansage an Koalitionspartner Merz im Sommerinterview: Keine Steuererhöhungen

31.08.2025

Friedrich Merz: der Kanzler stellt sich klar gegen eine mögliche Steuererhöhung für Reiche. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa/dpa-bilder)

Der Kanzler nimmt im Sommerinterview Stellung zu den Spannungen in der Koalition. Merz spielt Meinungsdifferenzen herunter, erteilt einem SPD-Vorhaben aber eine klare Absage.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Steuererhöhungen erneut eine Absage erteilt. Der CDU-Chef verwies dazu am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" auf die Absprachen im Koalitionsvertrag von Union und SPD, wie aus einer Vorabmitteilung des ZDF hervorgeht. Das ganze Interview wird um 19.10 Uhr ausgestrahlt. "Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden", sagte Merz dem ZDF. "Und dieser Koalitionsvertrag gilt", stellte er klar.

Der Kanzler wandte sich damit gegen Vorstöße von SPD-Chef Lars Klingbeil und anderen Sozialdemokraten, die sich für höhere Steuern für Reiche ausgesprochen hatten. Die SPD wisse um die getroffenen Absprachen, sagte dazu Merz. "Dass die SPD andere Vorstellungen in dieser Frage hat, ist genauso in Ordnung wie dass wir in anderen Fragen unsere Vorstellungen haben", fügte er hinzu.

Einen Koalitionsstreit gebe es deswegen nicht, betonte Merz. "Wir suchen nicht das, was uns trennt, wir suchen das, was uns gemeinsam verantwortungsvoll regieren lässt und das tun wir", sagte er in dem Interview. Zwar gebe es in dem Regierungsbündnis einiges, das "zurecht gerückelt" werde, das sei aber auch völlig in Ordnung. "Es clasht nicht", erklärte der Bundeskanzler.

Merz stellt seine Bodengruppen-Aussage klar

Zudem äußerte sich Friedrich Merz auch zu der Diskussion um einen Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine. "Niemand redet über Bodentruppen in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt", erklärte der in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus dem Interview. Auch internationale Partner wie Frankreich und Großbritannien würden den Einsatz von Bodentruppen nicht diskutieren – stattdessen gehe es nur darum, mögliche Sicherheitsgarantien zu skizzieren.

Angesprochen auf seine Aussagen zu einer möglichen Bundestagsabstimmung über den Einsatz deutscher Soldaten, spezifizierte Merz, dass er nur die generellen Abläufe vor Bundeswehreinsätzen darstellen wollte. Seine Aussage hatte auch zu Kritik aus seiner eigenen Partei geführt – etwa von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.