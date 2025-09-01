Plan der Koalition Aktivrente soll Rentner um eine Milliarde Euro jährlich entlasten

Die geplante Aktivrente soll arbeitende Ruheständler laut einem Zeitungsbericht jährlich um rund eine Milliarde Euro entlasten. Das gehe aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervor.

Die von der Koalition geplante Aktivrente sieht vor, dass ältere Arbeitnehmer, die über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, künftig 2.000 Euro monatlich steuerfrei verdienen können.

Am Freitag hatten die Spitzen der Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD nach einer zweitägigen Klausurtagung in Würzburg ein großes Rentenpaket beschlossen. Es soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden und beinhaltet auch die Aktivrente. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte der "Bild" dazu: "Wir müssen jetzt ins Machen kommen und Deutschland voranbringen. Wir brauchen jetzt einen Aufbruch."