Koalitionsstreit Söder nennt aktuellen Sozialstaat ungerecht

Wie geht es weiter mit dem Sozialstaat? CSU-Chef Söder fordert tiefgreifende Reformen von der Regierungskoalition in Berlin.

In der Diskussion um die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme hat CSU-Chef Markus Söder tiefgreifende Reformen gefordert. "Der Sozialstaat braucht ein grundsätzliches Update", sagte der bayerische Ministerpräsident der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Nur so könne Deutschland leistungsfähig bleiben und gezielt denjenigen helfen, "die wirklich Hilfe benötigen".

Die schwarz-rote Koalition peilt im Herbst mehrere Gesetze für Reformen der Sozialsysteme an. Die Debatte steht vor dem Hintergrund der schwierigen Wirtschafts- und Finanzlage – und teils gegenläufiger Auffassungen von Union und SPD. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Wochenende erneut Ansagen für einschneidende Sozialreformen gemacht und damit noch frische Absprachen für mehr Gemeinsamkeit in der Koalition strapaziert.

"Der Sozialstaat in dieser Form ist ungerecht", sagte Söder. Derzeit gebe Deutschland 50 Milliarden Euro im Jahr für das Bürgergeld aus, davon die Hälfte an Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. "Es braucht harte Reformen. Das heißt: weniger Leistungen und mehr Anreize zur Arbeit." Man müsse die Zumutbarkeitsregel bei Jobangeboten verschärfen und brauche strengere Regeln beim Wohngeld und beim Schonvermögen. "Das kann viele Milliarden einsparen."

Sozialstaat nicht mehr finanzierbar? SPD-Chefin: "Bullshit"

Auch CDU-Chef Friedrich Merz sieht Reformbedarf. Beim CDU-Landesparteitag in Bonn erklärte er, das derzeitige Sozialsystem sei mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr finanzierbar. "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse", sagte der Kanzler.

Die Sozialdemokraten reagierten mit scharfer Kritik auf die Aussagen. SPD-Chefin und Bundessozialministerin Bärbel Bas widersprach auf einer Juso-Konferenz in Gelsenkirchen deutlich: Die Behauptung, der Sozialstaat sei nicht mehr tragbar, sei "Bullshit". Gleichzeitig räumte sie ein, dass Reformen notwendig seien.