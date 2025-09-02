Nicht die Boomerinnen sollten wir belasten, sondern die Boomer

Der Boomer an ihrer Seite war wenig hilfreich. Er sah sich noch als Familienoberhaupt, für die niederen Verrichtungen im Haushalt empfand er sich weder als zuständig noch als talentiert. Im Familienrecht war er privilegiert. Als die Bestandskraft der Ehe nachließ, waren es ganz überwiegend Frauen, die zu Alleinerziehenden wurden, oft finanziell schlecht abgesichert. Was wir heute Care-Arbeit nennen, war für die Boomerinnen so selbstverständlich, dass es keinen Namen hatte. Die Frauen dieser Generation haben den größten Teil der Pflege für ihre Eltern geleistet; viele tun es noch. Sie beziehen niedrige Renten, weil ihre Erwerbsbiografie vielfach gebrochen ist.

Kurzer Einschub: Dieser Befund gilt für Boomerinnen, die im Westen Deutschlands aufgewachsen sind. Die ostdeutsche Frauengeneration ist finanziell besser gestellt, weil der sozialistische Staat die Kinderbetreuung organisierte, sodass Frauen trotz Familie ganztags arbeiten konnten; man erwartete das auch von ihnen. Im eigenen Haushalt blieb aber auch im Osten der Großteil der Belastung an der Frau und Mutter hängen.

Wenn wir also über soziale Dienste, Solis für Boomer oder die große Rentenreform diskutieren, dann reden wir bitte über die Boomer, nicht über die Boomerinnen.

So verliert der Boomer-Soli seinen Schrecken

So Jungs, jetzt zu uns. Was haltet ihr von einem sozialen Pflichtjahr für Senioren, vielleicht sogar einer zweiten Wehrpflicht? Eine Schnapsidee, oder? Die Bundeswehr müsste erst ein Beschaffungsprogramm für 3XL-Uniformen auflegen. Wir könnten im Pflegeheim bei der Essensausgabe helfen, schon mal sehen, was da noch alles auf uns zukommt. Aber ernsthaft, wer denkt sich denn so was aus?

Es ist gar nicht so schwer, die Boomer für die Gesellschaft zu aktivieren, das Ehrenamt ist für diese Generation kein Fremdwort. Bei der freiwilligen Feuerwehr auf dem Land, in den Sportvereinen, in den politischen Parteien: Es sind die Ü60, die den Laden organisieren. Da gibt es noch reichlich Potenzial, dafür kann man werben, auch Anreize setzen. Aber bitte, kommt uns nicht mit irgendeinem Zwangsdienst. Da sind wir allergisch.