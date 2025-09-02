Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Die Sache mit der Rente Eine Hymne auf die Boomerin
Boomer-Soli, ein soziales Jahr für Rentner – was kommt als Nächstes? Die Lebensleistung einer ganzen Generation wird infrage gestellt. Müssen wir im Ruhestand Verzicht üben?
Udo Jürgens hat zu viel versprochen. "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an ..." – der Singer-Songwriter des deutschen Wirtschaftswunders stellte der Generation der Babyboomer einst einen Ruhestand in Aussicht, der einer ewigen Verlängerung der Jugend gleichkam. "Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ/ Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress" – wovon der Boomer so träumt.
Daraus wird nichts. Der Enkel Waldemar verkündet auch nicht voller Stolz, "der ausgeflippte Alte da, das ist mein Opapa". Der Enkel heißt Niels-Julius, die Enkelin Lisa-Marie, die beiden mäkeln an den Boomern herum: Warum habt ihr so viel CO2 in die Atmosphäre gepustet? Musstet ihr durch die Welt jetten, die Autobahnen verstopfen, das ganze Plastikzeug im Meer verklappen? Ihr habt es euch bequem gemacht. Aber welche Welt hinterlasst ihr uns?
Und dann die Sache mit der Rente. Wir Boomer sind sehr viele, das waren wir schon immer. In der Schule lernten wir in Containern, weil es zu wenig Klassenzimmer gab. Für uns wurde die Massenuniversität erfunden. Es gab stets mehr Lehrlinge als Lehrstellen, nie genug Arbeitsplätze. Jetzt wälzen sich die starken Jahrgänge von Mitte der Fünfziger- bis Mitte der Sechzigerjahre nach und nach in den Ruhestand – wer soll das bezahlen?
Die Boomerin hat ein Loblied verdient
Durch Politik und Medien geistern Ideen, wie man die Boomer zur Rechenschaft ziehen könnte. Ein soziales Jahr für Rentner. Ein Boomer-Soli, um die Jungen zu entlasten. Nur Askese im Alter kann anscheinend die Lebensleistung meiner Generation noch retten. Müssen wir also Verzicht üben? Sind wir bereit dazu? Oder antworten wir einfach mit einem typischen Boomer-Spruch: In meiner Zeit gab es noch Respekt vor den Älteren.
Versuchen wir, die aufgeregten Debatten zu sortieren. Ausnahmsweise muss ich dabei einmal gendern, denn wenn vom Boomer die Rede ist, kann die Boomerin nicht automatisch mitgemeint sein. Die Boomerin ist eine sehr eigenständige Persönlichkeit, und ich sage es vorweg: Wir sollten ihr geschlechter- und generationenübergreifend eine Hymne widmen.
Die Boomerinnen sind die erste Frauengeneration, die das verbreitete Modell der Hausfrauenehe überwunden hat. Die nicht nur für Küche, Kinder und Kirche zuständig war. Die erste Generation, die systematisch Beruf und Familie zusammengebracht hat. Die einstige Männerberufe für sich erobert hat. Unter widrigen Umständen: Der Kindergarten schloss mittags um eins, Ganztagsschule war ein Fremdwort. Die arbeitende Frau wurde als Rabenmutter diffamiert, ihre Söhne und Töchter nannte man Schlüsselkinder, weil Mama nicht zu Hause mit dem Mittagessen wartete.
Nicht die Boomerinnen sollten wir belasten, sondern die Boomer
Der Boomer an ihrer Seite war wenig hilfreich. Er sah sich noch als Familienoberhaupt, für die niederen Verrichtungen im Haushalt empfand er sich weder als zuständig noch als talentiert. Im Familienrecht war er privilegiert. Als die Bestandskraft der Ehe nachließ, waren es ganz überwiegend Frauen, die zu Alleinerziehenden wurden, oft finanziell schlecht abgesichert. Was wir heute Care-Arbeit nennen, war für die Boomerinnen so selbstverständlich, dass es keinen Namen hatte. Die Frauen dieser Generation haben den größten Teil der Pflege für ihre Eltern geleistet; viele tun es noch. Sie beziehen niedrige Renten, weil ihre Erwerbsbiografie vielfach gebrochen ist.
Kurzer Einschub: Dieser Befund gilt für Boomerinnen, die im Westen Deutschlands aufgewachsen sind. Die ostdeutsche Frauengeneration ist finanziell besser gestellt, weil der sozialistische Staat die Kinderbetreuung organisierte, sodass Frauen trotz Familie ganztags arbeiten konnten; man erwartete das auch von ihnen. Im eigenen Haushalt blieb aber auch im Osten der Großteil der Belastung an der Frau und Mutter hängen.
Wenn wir also über soziale Dienste, Solis für Boomer oder die große Rentenreform diskutieren, dann reden wir bitte über die Boomer, nicht über die Boomerinnen.
So verliert der Boomer-Soli seinen Schrecken
So Jungs, jetzt zu uns. Was haltet ihr von einem sozialen Pflichtjahr für Senioren, vielleicht sogar einer zweiten Wehrpflicht? Eine Schnapsidee, oder? Die Bundeswehr müsste erst ein Beschaffungsprogramm für 3XL-Uniformen auflegen. Wir könnten im Pflegeheim bei der Essensausgabe helfen, schon mal sehen, was da noch alles auf uns zukommt. Aber ernsthaft, wer denkt sich denn so was aus?
Es ist gar nicht so schwer, die Boomer für die Gesellschaft zu aktivieren, das Ehrenamt ist für diese Generation kein Fremdwort. Bei der freiwilligen Feuerwehr auf dem Land, in den Sportvereinen, in den politischen Parteien: Es sind die Ü60, die den Laden organisieren. Da gibt es noch reichlich Potenzial, dafür kann man werben, auch Anreize setzen. Aber bitte, kommt uns nicht mit irgendeinem Zwangsdienst. Da sind wir allergisch.
Anders ist das beim Boomer-Soli. Den müssen wir uns erst konkret vorstellen, dann verliert er seinen Schrecken. Zum Beispiel so: Bis zu einem Alterseinkommen von 3.000 Euro im Monat – egal ob Rente, Pension, Mieteinnahmen oder Kapitaleinkünfte – passiert gar nichts. Von allen Verdiensten darüber werden zehn Prozent Soli fällig, also zahlen auch die Beamten und andere Privilegierte in die Kasse ein. Mit dem Geld werden kleine Renten aufgestockt, von denen niemand leben kann. Dieser Soli wäre ökonomisch vernünftig und sozial gerecht.
Das politische Problem daran
Der Soli kommt aber nicht. Fast ein Drittel aller Wähler sind Boomer, mit denen legt sich die Politik nicht an. Im Gegenteil, Union und SPD haben im Wahlkampf große Versprechen gemacht: Rente mit 63, die berühmten 48 Prozent beim Rentenniveau, die Mütterrente – alles milliardenschwere Mehrausgaben, wo doch eigentlich die Kassen leer sind.
Wenn von der Rente mit 63 die Rede ist, dann sprechen Sozialdemokraten reflexartig vom Dachdecker, der seit 40 Jahren körperliche Arbeit in schwindelnder Höhe verrichtet. Tatsächlich kommen aber praktisch nur Büro-Menschen zu dieser Vergünstigung, mehrheitlich Männer. Können wir darauf verzichten? Ja.
Auch auf die 48 Prozent. Diese Garantie bedeutet, dass in Zukunft die Renten genauso stark steigen wie Löhne und Gehälter. Was spricht dagegen, dass, wenn die Arbeitseinkommen um vier Prozent steigen, die Rente nur um zwei Prozent steigt? Die Boomer sind Pragmatiker, sie haben ein Gespür dafür, was wir uns leisten können und was nicht.
Für diese Sache hatte die CSU immer ein Gespür
Nur bei der Mütterrente sehe ich das anders. Da sind wir wieder bei den Boomerinnen, die zu kleine Renten haben, weil sie Mütter wurden. Dass Frauen, die nach 1992 Kinder auf die Welt gebracht haben, dafür eine höhere Anrechnung bei der Rente bekommen als ältere, ist sachlich durch nichts zu rechtfertigen. Es geht um etwa 20 Euro pro Kind und Monat, im politischen Berlin gilt das als Kleingeld – und die ganze Mütterrente als Spleen der CSU. Für einfache soziale Fragen haben die Christsozialen aus Bayern aber seit jeher ein gutes Gespür.
Zur Lebenserfahrung der Boomer gehört die Erkenntnis, dass auf der Welt nichts sicher ist, nicht einmal die Rente. Dass aber Sozialreformen möglich sind. Dass Reform nicht immer Verbesserung heißt. Weil der Staat nicht verteilen kann, was er nicht hat. Also, Regierung und Opposition, Merz, Klingbeil, Bas: nur Mut!
Zur Lebenserfahrung der Boomer gehört auch die Erkenntnis, dass die Welt nicht untergeht. Nicht durch Tschernobyl, nicht durch Aids. 1972 hat der Club of Rome prophezeit, am Ende des Jahrhunderts werde es kein Öl und kein Gas mehr geben; das war eine Drohung, kein Versprechen. Wundert sich jemand, dass diese Generation leise den Kopf schüttelt, wenn Niels-Julius und Lisa-Marie die Klima-Apokalypse an die Wand malen? Wir haben's auch überlebt, sagt der Boomer.