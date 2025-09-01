t-online - Nachrichten für Deutschland
Friedrich Merz: Bundeskanzler weist "Bullshit"-Kritik von Bas zurück

Kanzler kontert
Merz reagiert auf "Bullshit"-Kritik von eigener Ministerin

  Johannes Bebermeier
Von Johannes Bebermeier
01.09.2025 - 13:56 Uhr
imago images 0831974393Vergrößern des Bildes
Friedrich Merz in Münster: "Ich lege solche Worte auch nicht auf die Goldwaage." (Quelle: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago)
Kann sich Deutschland seinen Sozialstaat nicht mehr leisten? Das glaubt Friedrich Merz. Seine Arbeitsministerin Bärbel Bas hält das für "Bullshit". Doch der Kanzler bleibt dabei.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die derbe Kritik von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) an seinen Aussagen zum Sozialstaat zurückgewiesen. Bas hatte am Sonntag bei der Landeskonferenz der nordrhein-westfälischen Jusos gesagt: "Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist – und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck – Bullshit."

Darauf angesprochen sagte Merz nun bei einem Besuch in Münster: "Genauso wie ich hin und wieder klar und deutlich formuliere, tun das andere auch. Ich lege solche Worte auch nicht auf die Goldwaage." Insbesondere wenn man bei den Jusos spreche, müsse man wohl etwas drastischer formulieren, um Zustimmung zu bekommen.

imago images 0830112968Vergrößern des Bildes
Bärbel Bas (SPD): "Wir müssen auch Ideen entwickeln, wie wir uns dieses System vorstellen in Zukunft." (Quelle: IMAGO/Revierfoto/imago)

In der Sache blieb der Bundeskanzler bei seiner Haltung zur Notwendigkeit von Sozialreformen. "Wir nehmen uns diese Themen nicht vor, weil sie überflüssig sind", sagte Merz in Münster. "Wir nehmen sie uns vor, weil sie notwendig sind, weil sie überfällig sind seit vielen Jahren."

Seine Feststellung bleibe richtig, sagte Merz: "Wir müssen es anders machen. Wie wir es machen, darüber entscheiden wir im Bundeskabinett." Es werde in dieser Woche eine Reihe von Gesprächen geben, unter anderem am Mittwoch im Koalitionsausschuss: "Und das wird sicherlich in einer sehr guten und sehr anständigen Atmosphäre stattfinden."

Merz hatte Debatte angestoßen

Es war Friedrich Merz, der die Debatte um die Finanzierbarkeit der Sozialsysteme angestoßen und seine Worte mehrfach wiederholt hatte. Auf dem Landesparteitag der CDU Niedersachsen sagte Merz am Samstag vor einer Woche: "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar." Das werde man "ändern müssen", sagte Merz und betonte: "Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt nicht irritieren lassen."

An diesem Samstag bekräftigte er seine Aussagen beim Landesparteitag der CDU Nordrhein-Westfalen. "Wir können uns dieses System, das wir heute haben, mit dem, was wir wirtschaftlich erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten", sagte Merz. "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse." Das werde "schmerzhafte Entscheidungen" und "Einschnitte" bedeuten.

Bas wiederum sagte am Sonntag bei den Jusos, der Sozialstaat trage zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Sie betonte jedoch gleichzeitig die Notwendigkeit von Reformen. Man müsse bei Gesundheitsversorgung, Pflege und Rente ein stabiles System finden, insbesondere für die nächsten Generationen. Was man erreicht habe, müsse man verteidigen. "Aber wir müssen auch Ideen entwickeln, wie wir uns dieses System vorstellen in Zukunft."

Es sei wichtig, darüber zu debattieren, wer in Zukunft in die gesetzlichen Systeme einzahle, sagte Bas. Es könne nicht sein, dass die, die reich sind und ohnehin nicht in die gesetzlichen Systeme einzahlten, dann aber "darüber schwadronieren, dass wir uns das alles nicht mehr leisten können".

Das Bundesarbeitsministerium hatte vor zwei Wochen eine Sozialstaatskommission eingesetzt, die bis Ende des Jahres Reformvorschläge erarbeiten soll. Zusätzlich wird erwartet, dass Arbeitsministerin Bas im September einen Gesetzentwurf mit ersten Reformvorschlägen für das Bürgergeld vorlegt.

