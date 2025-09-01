Kanzler kontert Merz reagiert auf "Bullshit"-Kritik von eigener Ministerin

Friedrich Merz in Münster: "Ich lege solche Worte auch nicht auf die Goldwaage." (Quelle: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago)

Kann sich Deutschland seinen Sozialstaat nicht mehr leisten? Das glaubt Friedrich Merz. Seine Arbeitsministerin Bärbel Bas hält das für "Bullshit". Doch der Kanzler bleibt dabei.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die derbe Kritik von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) an seinen Aussagen zum Sozialstaat zurückgewiesen. Bas hatte am Sonntag bei der Landeskonferenz der nordrhein-westfälischen Jusos gesagt: "Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist – und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck – Bullshit."

Darauf angesprochen sagte Merz nun bei einem Besuch in Münster: "Genauso wie ich hin und wieder klar und deutlich formuliere, tun das andere auch. Ich lege solche Worte auch nicht auf die Goldwaage." Insbesondere wenn man bei den Jusos spreche, müsse man wohl etwas drastischer formulieren, um Zustimmung zu bekommen.

In der Sache blieb der Bundeskanzler bei seiner Haltung zur Notwendigkeit von Sozialreformen. "Wir nehmen uns diese Themen nicht vor, weil sie überflüssig sind", sagte Merz in Münster. "Wir nehmen sie uns vor, weil sie notwendig sind, weil sie überfällig sind seit vielen Jahren."

Seine Feststellung bleibe richtig, sagte Merz: "Wir müssen es anders machen. Wie wir es machen, darüber entscheiden wir im Bundeskabinett." Es werde in dieser Woche eine Reihe von Gesprächen geben, unter anderem am Mittwoch im Koalitionsausschuss: "Und das wird sicherlich in einer sehr guten und sehr anständigen Atmosphäre stattfinden."

Merz hatte Debatte angestoßen

Es war Friedrich Merz, der die Debatte um die Finanzierbarkeit der Sozialsysteme angestoßen und seine Worte mehrfach wiederholt hatte. Auf dem Landesparteitag der CDU Niedersachsen sagte Merz am Samstag vor einer Woche: "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar." Das werde man "ändern müssen", sagte Merz und betonte: "Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt nicht irritieren lassen."

An diesem Samstag bekräftigte er seine Aussagen beim Landesparteitag der CDU Nordrhein-Westfalen. "Wir können uns dieses System, das wir heute haben, mit dem, was wir wirtschaftlich erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten", sagte Merz. "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse." Das werde "schmerzhafte Entscheidungen" und "Einschnitte" bedeuten.