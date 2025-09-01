"Hochvermintes Gelände" CDU-Politiker offen für Verschärfung der Erbschaftssteuer
Die Erbschaftssteuer-Debatte erhält unerwarteten Schub aus den Reihen der CDU. Ausnahmetatbestände bei Millionenvermögen stehen plötzlich zur Disposition.
Der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels hält Zugeständnisse der Union beim Thema Steuern für denkbar, um im Gegenzug in der schwarz-roten Koalition Sozialreformen durchzusetzen. "Wir sollten an die Ausnahmetatbestände bei der Erbschaftsteuer und die Schenkungssteuer herangehen, Stichwort Vermögensbedarfsprüfung", sagte Dennis Radtke am Montag in Podcast "Table.Today". Diese Ausnahmen führten dazu, "dass Milliardenvermögen verschenkt und vererbt werden, ohne dass ein Euro Steuern bezahlt wird".
Es sei überfällig, diese Dinge anzugehen, sagte Radtke. Wenn die Union sich bei diesem Thema bewege und die SPD bei den Sozialreformen der Union entgegenkommen würde, wäre das "gut für das Land", sagte er. "Das wäre auch keine Steuererhöhung, sondern das Stopfen von Schlupflöchern."
Auch bei der Einkommensteuer könnte es nach Aussage von Radtke im Einzelfall zu einer höheren Steuerbelastung kommen, wenn dadurch eine umfassende Entlastung für die Mittelschicht umgesetzt werde. "Als wir um das CDU-Grundsatzprogramm gerungen haben, gab es die Idee, in der Mitte zu entlasten und dafür oben ein bisschen zu stärker zu belasten", sagte er. "Ich fand die Idee damals gut." Allerdings sei das Thema Einkommensteuer derzeit ein "hochvermintes Gelände".
- Nachrichtenagentur AFP