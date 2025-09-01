t-online - Nachrichten für Deutschland
Erbschaftssteuer: CDU erwägt Verschärfung – Vermögende im Fokus

"Hochvermintes Gelände"
Von afp
01.09.2025 - 14:49 Uhr
Notar unterzeichnet Dokumente (Symbolfoto): Die Koalition diskutiert über das Schließen von Schlupflöchern bei der Erbschaftssteuer.
Die Erbschaftssteuer-Debatte erhält unerwarteten Schub aus den Reihen der CDU. Ausnahmetatbestände bei Millionenvermögen stehen plötzlich zur Disposition.

Der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels hält Zugeständnisse der Union beim Thema Steuern für denkbar, um im Gegenzug in der schwarz-roten Koalition Sozialreformen durchzusetzen. "Wir sollten an die Ausnahmetatbestände bei der Erbschaftsteuer und die Schenkungssteuer herangehen, Stichwort Vermögensbedarfsprüfung", sagte Dennis Radtke am Montag in Podcast "Table.Today". Diese Ausnahmen führten dazu, "dass Milliardenvermögen verschenkt und vererbt werden, ohne dass ein Euro Steuern bezahlt wird".

Dennis Radtke von der CDU (Archivbild): Der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels hält sogar eine Anpassung bei der Einkommenssteuer für denkbar.Vergrößern des Bildes
Dennis Radtke von der CDU (Archivbild): Der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels hält sogar eine Anpassung bei der Einkommenssteuer für denkbar.

Es sei überfällig, diese Dinge anzugehen, sagte Radtke. Wenn die Union sich bei diesem Thema bewege und die SPD bei den Sozialreformen der Union entgegenkommen würde, wäre das "gut für das Land", sagte er. "Das wäre auch keine Steuererhöhung, sondern das Stopfen von Schlupflöchern."

Auch bei der Einkommensteuer könnte es nach Aussage von Radtke im Einzelfall zu einer höheren Steuerbelastung kommen, wenn dadurch eine umfassende Entlastung für die Mittelschicht umgesetzt werde. "Als wir um das CDU-Grundsatzprogramm gerungen haben, gab es die Idee, in der Mitte zu entlasten und dafür oben ein bisschen zu stärker zu belasten", sagte er. "Ich fand die Idee damals gut." Allerdings sei das Thema Einkommensteuer derzeit ein "hochvermintes Gelände".

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
