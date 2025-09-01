"Hochvermintes Gelände" CDU-Politiker offen für Verschärfung der Erbschaftssteuer

01.09.2025

Notar unterzeichnet Dokumente (Symbolfoto): Die Koalition diskutiert über das Schließen von Schlupflöchern bei der Erbschaftssteuer. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Oliver Nowak)

Die Erbschaftssteuer-Debatte erhält unerwarteten Schub aus den Reihen der CDU. Ausnahmetatbestände bei Millionenvermögen stehen plötzlich zur Disposition.

Der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels hält Zugeständnisse der Union beim Thema Steuern für denkbar, um im Gegenzug in der schwarz-roten Koalition Sozialreformen durchzusetzen. "Wir sollten an die Ausnahmetatbestände bei der Erbschaftsteuer und die Schenkungssteuer herangehen, Stichwort Vermögensbedarfsprüfung", sagte Dennis Radtke am Montag in Podcast "Table.Today". Diese Ausnahmen führten dazu, "dass Milliardenvermögen verschenkt und vererbt werden, ohne dass ein Euro Steuern bezahlt wird".

Es sei überfällig, diese Dinge anzugehen, sagte Radtke. Wenn die Union sich bei diesem Thema bewege und die SPD bei den Sozialreformen der Union entgegenkommen würde, wäre das "gut für das Land", sagte er. "Das wäre auch keine Steuererhöhung, sondern das Stopfen von Schlupflöchern."