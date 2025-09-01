t-online - Nachrichten für Deutschland
Deutschland fliegt rund 50 Afghanen von Pakistan nach Hannover

Aus Pakistan eingeflogen
Etwa 50 schutzbedürftige Afghanen in Deutschland gelandet

Von t-online, reuters
Aktualisiert am 01.09.2025 - 13:58 UhrLesedauer: 1 Min.
Das Flugzeug mit rund 50 schutzbedürftigen Afghanen landet in Hannover: Um den Flug gab es rege Debatten.Vergrößern des Bildes
Das Flugzeug mit rund 50 schutzbedürftigen Afghanen landet in Hannover: Über den Flug gab es rege Debatten. (Quelle: Christian Mang)
News folgen

Viele schutzbedürftige Afghanen harren derzeit in Pakistan aus. Einige von ihnen wurden am Montag nach Deutschland eingeflogen.

Rund 50 schutzbedürftige afghanische Staatsbürger sind am Montag aus Pakistan nach Deutschland ausgeflogen worden. Ihre Maschine landete am frühen Nachmittag auf dem Flughafen Hannover, wie auf Livebildern der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. In Pakistan sitzen laut Auswärtigem Amt derzeit rund 2.100 Afghanen fest, die eigenen Angaben zufolge eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. Außenminister Johann Wadephul (CDU) sprach diesbezüglich von einer "außerordentlich schwierigen Situation".

"Wir haben als Koalition klar vereinbart, freiwillige Aufnahmeprogramme zu beenden, dazu stehen wir", sagte Wadephul vor seiner Abreise zu einem Besuch in Indien. "Wir stehen aber auch dazu, rechtsverbindliche Aufnahmezusagen einzuhalten und sie umzusetzen, das honorieren wir." Es gehe jetzt darum, dass die noch offenen Verfahren "rechtsverbindlich abgewickelt werden".

Dazu habe die pakistanische Regierung eine Fristverlängerung bis Jahresende gewährt. Geprüft wird zunächst, ob die Aufnahmezusage rechtsverbindlich ist, zudem wird bei jedem Antragsteller eine Sicherheitsüberprüfung vorgenommen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
DeutschlandFlughafen Hannover-LangenhagenJohann WadephulPakistan
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
