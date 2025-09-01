Aus Pakistan eingeflogen Etwa 50 schutzbedürftige Afghanen in Deutschland gelandet

Das Flugzeug mit rund 50 schutzbedürftigen Afghanen landet in Hannover: Über den Flug gab es rege Debatten. (Quelle: Christian Mang)

Viele schutzbedürftige Afghanen harren derzeit in Pakistan aus. Einige von ihnen wurden am Montag nach Deutschland eingeflogen.

Rund 50 schutzbedürftige afghanische Staatsbürger sind am Montag aus Pakistan nach Deutschland ausgeflogen worden. Ihre Maschine landete am frühen Nachmittag auf dem Flughafen Hannover, wie auf Livebildern der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. In Pakistan sitzen laut Auswärtigem Amt derzeit rund 2.100 Afghanen fest, die eigenen Angaben zufolge eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. Außenminister Johann Wadephul (CDU) sprach diesbezüglich von einer "außerordentlich schwierigen Situation".

"Wir haben als Koalition klar vereinbart, freiwillige Aufnahmeprogramme zu beenden, dazu stehen wir", sagte Wadephul vor seiner Abreise zu einem Besuch in Indien. "Wir stehen aber auch dazu, rechtsverbindliche Aufnahmezusagen einzuhalten und sie umzusetzen, das honorieren wir." Es gehe jetzt darum, dass die noch offenen Verfahren "rechtsverbindlich abgewickelt werden".