Streitgespräch in Tübingen "Bei vielen Themen komplett inkompetent": Palmer attackiert AfD

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer

Um einen AfD-Aufmarsch in Tübingen zu verhindern, hat sich Tübingens Bürgermeister auf eine öffentliche Debatte eingelassen. Dafür läuft sich Boris Palmer schon mal warm.

Bei dem geplanten Streitgespräch mit AfD-Landeschef Markus Frohnmaier will Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) die argumentativen Schwächen der AfD aufzeigen. Wenn man das AfD-Parteiprogramm lese, könne man feststellen, dass die Partei bei vielen Themen komplett inkompetent sei und bei vielen Themen Forderungen stelle, die den Wählern der AfD schadeten, sagte Palmer vor der am Freitag in Tübingen geplanten Debatte.

Zu dem Streitgespräch hatte sich Palmer im Zuge der Absage einer AfD-Demonstration Mitte Juli bereiterklärt. Die AfD hatte eine Demonstration in der Tübinger Innenstadt geplant, Einzelhändler hatten dadurch Umsatzverluste befürchtet und sich an Palmer gewandt, ob die Demo verlegt werden könne. Die AfD hatte daraufhin angeboten, auf die Demo zu verzichten, wenn Palmer öffentlich mit AfD-Abgeordneten diskutiere.

So begründet Palmer seine Debatte mit der AfD

Die Veranstaltung kommt nicht bei allen in Tübingen gut an. Kritiker werfen Palmer vor, der AfD unnötig eine Bühne zu bereiten. Gleich mehrere Demonstrationsaufrufe gibt es für den Abend. Rund 1.500 Menschen haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung angemeldet. Man rechne aber mit deutlich mehr.