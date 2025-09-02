Nach Habeck-Abgang Grüne Identitätskrise
Nach dem Rückzug von Habeck und Baerbock suchen die Grünen in der Opposition nach ihrer neuen Rolle. Die Marschroute lautet: besonnene Politik statt Populismus. Kann das funktionieren?
Robert Habeck ist mit einem Knall abgetreten. Der einstige Vizekanzler und Parteivorsitzende hatte offenbar keine Lust auf Oppositionsarbeit und überließ seine Partei in einer schwierigen Phase sich selbst. Sein Weggang schafft ein Vakuum, kann aber auch die Chance für einen Neubeginn sein. Denn auch seine frühere Co-Vorsitzende Annalena Baerbock hat der Parteiarbeit den Rücken gekehrt und beginnt dieser Tage ihren neuen Job bei den Vereinten Nationen in New York. Die Ex-Außenministerin hat ihren Abschied aus dem Bundestag schon vor einiger Zeit kundgetan, vergangene Woche folgte dann Habeck.
Mit Habeck und Baerbock verlieren die Grünen ihre prominentesten Gesichter. Auch wenn die beiden durchaus für das Scheitern der unbeliebten Ampelkoalition stehen und damit gewissermaßen für Niederlagen und Vergangenes – die Partei hat aktuell niemanden mit ähnlich viel Gewicht. Gleichzeitig haben die Grünen ihre Rolle in der Opposition noch nicht gefunden. Mit dem Ende der Sommerpause in Berlin nehmen Partei und Bundestagsfraktion einen neuen Anlauf, um nach ihrem Kurs zu suchen.
Im Bundestag tagt seit Dienstagmorgen der Fraktionsvorstand der Grünen, um sich neu zu sortieren. Die Grünen sind nach der AfD die zweitstärkste Oppositionsfraktion im Parlament. Bei der Bundestagswahl im Januar kamen sie nur auf 11,6 Prozent (minus 3,1 Prozentpunkte), die meisten Wählerinnen und Wähler hat die Partei bei der Abstimmung an die Linke verloren – volle 700.000. Seitdem scheint es ihr an einer Strategie zu fehlen, im gnadenlosen Ringen um Aufmerksamkeit dringen sie nicht durch. Vom Dauerzwist in der schwarz-roten Regierungskoalition profitieren die Grünen bisher zumindest nicht, die Umfragewerte stagnieren.
Kein "Wettbewerb der Populisten"
Sollten die Grünen also lauter und provokanter werden, um sich Gehör zu verschaffen? Katharina Dröge hält davon nichts: "Schriller, überspitzter und auch unversöhnlicher und bitterer in die Debatte zu gehen, bringt aus unserer Sicht nichts für die Demokratie", sagt die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion am Dienstag vor dem Beginn der Klausur. Härter in der Debatte dürfe es zwar durchaus sein. Es brauche aber eine demokratische Oppositionskraft, die einen politischen Stil pflege, der nicht beim "Wettbewerb der Populisten" mitmache. Auch Dröges Amtskollegin Britta Haßelmann wirbt für eine Opposition mit klarer Haltung und inhaltlichen Konzepten. Die Grünen wollen sich als Stimme der Vernunft präsentieren.
Fraglich ist, ob sich das schon überall herumgesprochen hat. Gerade erst erregte die frühere Parteivorsitzende Ricarda Lang mit einem spöttischen Beitrag zu Bundeskanzler Friedrich Merz beim Onlineportal X die Gemüter. Sie postete zu Merz' Aussage "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse" ein Foto des CDU-Politikers in seinem Privatflieger. Die Union kochte. Zum Stil der besonnenen Oppositionskraft mag der Beitrag nicht so ganz passen, Aufmerksamkeit hat er aber allemal gebracht.
Doch das ist nicht der Ton der aktuellen Parteispitze. Franziska Brantner mahnte am Montag in der Parteizentrale, die Grünen seien die Partei, die anpacke und nicht nur meckere. Die Grünen kämpften für Zusammenhalt, sagte die Parteivorsitzende und klang dabei ähnlich wie ihre Kolleginnen in der Fraktion. Den Pöbel-Abgang Habecks verteidigte sie allerdings. Habeck hatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in einem "taz"-Interview als "Fehlbesetzung" bezeichnet. Ob die CDU-Politikerin "mutwillig oder aus Dämlichkeit" handle, wisse er nicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warf er "fetischhaftes Wurstgefresse" vor.
Habecks Worte stehen zwar nicht für das Vereinende, auf das die Partei derzeit setzen will. Öffentlich will das aber niemand kritisieren. Bei Habeck habe sich viel angestaut in den vergangenen Jahren, sagte Brantner fast entschuldigend. Es überrasche sie, dass diejenigen, die in den vergangenen Jahren ausgeteilt hätten, nun auf einmal so "weinerlich" reagierten. Ob Brantner, Dröge oder Haßelmann: Für Habeck, der einst Chancen hatte, der erste grüne Kanzler Deutschlands zu werden, haben alle nur lobende Worte übrig. Überrascht hat sein Abgang in der Partei allerdings niemanden.
Habecks blasse Erbin
Was hinterlässt er also? Habeck steht wie kaum ein anderer bei den Grünen für den Kurs der Mitte – den Versuch, Wählerinnen und Wähler aus allen Milieus und Altersgruppen für sich zu gewinnen. Das hat nicht immer funktioniert, an Habeck haben sich auch viele gerieben. Aber den Mitte-Kurs scheint seine Partei fortsetzen zu wollen. Mit Brantner steht eine Habeck-Vertraute an der Spitze der Partei. Die Realo-Grüne aus Baden-Württemberg ist Sinnbild des bürgerlichen Lagers und eine versierte Fachpolitikerin. Öffentlich ist sie bisher aber noch sehr blass.
An ihrer Seite steht mit Felix Banaszak ein Linker aus Nordrhein-Westfalen, der auch nicht als Radikaler bekannt ist. Größter Aufreger dürfte bisher gewesen sein, dass Banaszak in einem ARD-Interview bei der Frage nach seiner Vaterlandsliebe ins Stottern geriet und sich vor einem klaren Ja oder Nein drückte.
Und obwohl er sich häufig bodenständig und kumpelhaft gibt, hat Banaszak bislang nicht die Strahlkraft eines Robert Habeck entwickelt. Er polarisiert aber auch weniger als dieser oder seine Vorgängerinnen Lang und Baerbock. Genauso wie der Fraktionsspitze um Dröge und Haßelmann fehlt ihm ebenso wie Brantner aktuell noch die nötige Wirkmacht nach außen.
"Herbst des Klimawiderstands"
Nicht nur personell, auch inhaltlich gelingt es den Grünen kaum, zu punkten. Die Linke konzentriert sich konsequent auf Themen wie soziale Gerechtigkeit und bezahlbares Wohnen. Sie hat auch keine Hemmungen bei plakativen Forderungen wie "Milliardäre abschaffen" oder "Enteignung privater Immobilienkonzerne". Damit hat sie Erfolg, in Umfragen liegt die Partei dicht hinter den Grünen. Auch die stellen sich gegen "Sozialabbau". Aber wenn Haßelmann davon spricht, versicherungsfremde Leistungen über einen Steuerzuschuss zu finanzieren, um Entlastungen zu bewirken, ist das eben nicht so griffig wie der Spruch "Milliardäre abschaffen".
Die Grünen wollen nun versuchen, bei einem Thema, mit dem man sie normalerweise nicht in Verbindung bringt, eine eigene Note zu setzen: der Sicherheit. Es soll aber nicht um Alltagskriminalität oder militärische Aufrüstung gehen. Geplant ist eine "Sicherheitsoffensive gegen hybride Bedrohungen". Der Schutz der öffentlichen Infrastruktur und die Bekämpfung von Cybercrime sind ohne Frage wichtige Anliegen. Ob diese Offensive der Grünen in der breiten Öffentlichkeit allerdings auf große Resonanz stößt, ist fraglich. Etwas krawalliger klingt da schon Katharina Dröge, die einen "Herbst des Klimawiderstandes" ankündigt.
Nächster Prüfstein für die Partei wird die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Von der kleinen Gemeindevertretung bis zum Oberbürgermeister – am 14. September wird dort gewählt. In Berlin ist derzeit kaum ein grüner Spitzenpolitiker anzutreffen, der nicht gerade von einer Wahlkampfveranstaltung aus Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland zurückkommt und Anekdoten zum Besten gibt. Umfragen sehen starke Zugewinne für die AfD. Für die Grünen werden Verluste prognostiziert. Die erhoffte Trendwende – sie dürfte ausbleiben.
