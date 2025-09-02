Fraglich ist, ob sich das schon überall herumgesprochen hat. Gerade erst erregte die frühere Parteivorsitzende Ricarda Lang mit einem spöttischen Beitrag zu Bundeskanzler Friedrich Merz beim Onlineportal X die Gemüter. Sie postete zu Merz' Aussage "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse" ein Foto des CDU-Politikers in seinem Privatflieger. Die Union kochte. Zum Stil der besonnenen Oppositionskraft mag der Beitrag nicht so ganz passen, Aufmerksamkeit hat er aber allemal gebracht.

Doch das ist nicht der Ton der aktuellen Parteispitze. Franziska Brantner mahnte am Montag in der Parteizentrale, die Grünen seien die Partei, die anpacke und nicht nur meckere. Die Grünen kämpften für Zusammenhalt, sagte die Parteivorsitzende und klang dabei ähnlich wie ihre Kolleginnen in der Fraktion. Den Pöbel-Abgang Habecks verteidigte sie allerdings. Habeck hatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in einem "taz"-Interview als "Fehlbesetzung" bezeichnet. Ob die CDU-Politikerin "mutwillig oder aus Dämlichkeit" handle, wisse er nicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warf er "fetischhaftes Wurstgefresse" vor.

Habecks Worte stehen zwar nicht für das Vereinende, auf das die Partei derzeit setzen will. Öffentlich will das aber niemand kritisieren. Bei Habeck habe sich viel angestaut in den vergangenen Jahren, sagte Brantner fast entschuldigend. Es überrasche sie, dass diejenigen, die in den vergangenen Jahren ausgeteilt hätten, nun auf einmal so "weinerlich" reagierten. Ob Brantner, Dröge oder Haßelmann: Für Habeck, der einst Chancen hatte, der erste grüne Kanzler Deutschlands zu werden, haben alle nur lobende Worte übrig. Überrascht hat sein Abgang in der Partei allerdings niemanden.

Habecks blasse Erbin

Was hinterlässt er also? Habeck steht wie kaum ein anderer bei den Grünen für den Kurs der Mitte – den Versuch, Wählerinnen und Wähler aus allen Milieus und Altersgruppen für sich zu gewinnen. Das hat nicht immer funktioniert, an Habeck haben sich auch viele gerieben. Aber den Mitte-Kurs scheint seine Partei fortsetzen zu wollen. Mit Brantner steht eine Habeck-Vertraute an der Spitze der Partei. Die Realo-Grüne aus Baden-Württemberg ist Sinnbild des bürgerlichen Lagers und eine versierte Fachpolitikerin. Öffentlich ist sie bisher aber noch sehr blass.

An ihrer Seite steht mit Felix Banaszak ein Linker aus Nordrhein-Westfalen, der auch nicht als Radikaler bekannt ist. Größter Aufreger dürfte bisher gewesen sein, dass Banaszak in einem ARD-Interview bei der Frage nach seiner Vaterlandsliebe ins Stottern geriet und sich vor einem klaren Ja oder Nein drückte.