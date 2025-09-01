Umfrage Habeck macht Schluss – nicht alle Bürger finden das gut

Ganz ausgeschlossen hat Robert Habeck nach seinem Rückzug aus dem Bundestag eine spätere Rückkehr in die Politik nicht. Doch wollen das auch die Wähler?

Gut ein Drittel der Deutschen fände es einer Forsa-Umfrage zufolge gut, wenn der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck in einigen Jahren in die Politik zurückkehren würde. 35 Prozent würden ein Comeback Habecks begrüßen, ergab die Befragung im Auftrag des Magazins "Stern". 55 Prozent lehnen dies ab. Gefragt wurde nach einer möglichen Rückkehr "in einigen Jahren". Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte dazu Ende August 1.004 Menschen.

Der Grünen-Politiker, der heute 56 Jahre alt wird, hatte zum Monatsbeginn sein Bundestagsmandat zurückgegeben. Habeck will an verschiedenen ausländischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen "forschen, lehren und lernen." Auch will er sich weiter am politischen Diskurs beteiligen. Eine Rückkehr in die Politik hatte er nicht vollkommen ausgeschlossen.