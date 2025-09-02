t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen: Zwei weitere Todesfälle bei AfD

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchauspieler Graham Greene ist tot
TextSöder-Tochter erkennt Helmut Kohl nicht
TextKlingelstreich endet tödlich: Junge stirbt
TextFledermausfleisch? Aldi-Kunden irritiert
VideoKreuzfahrtriese verlässt deutschen Hafen

Vor Wahl in Nordrhein-Westfalen
AfD verzeichnet zwei weitere Todesfälle

Von t-online, ne
Aktualisiert am 02.09.2025 - 09:44 UhrLesedauer: 1 Min.
AfD LogoVergrößern des Bildes
Das Logo der Alternative für Deutschland (Symbolfoto): Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Todesfälle in den Reihen der Partei. (Quelle: Markus Scholz/dpa/Symbol/dpa)
News folgen

Sechs Todesfälle in den eigenen Reihen – das ist die aktuelle Bilanz der AfD vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Was zu den neuen Fällen bekannt ist.

Mitte September findet in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahl statt – und schon jetzt erregt sie Aufsehen: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, verzeichnet die AfD inzwischen sechs Todesfälle unter ihren Kandidaten.

Loading...

Bisher waren vier Todesfälle bekannt geworden. Hier lesen Sie mehr dazu, um wen es sich handelt und ob es Hinweise auf Fremdverschulden gibt. Nun kommen zwei weitere Fälle dazu: René Herford hatte offenbar eine Vorerkrankung der Leber und sei an Nierenversagen verstorben. Patrick Tietze soll Suizid begangen haben. Bei beiden handelt es sich um Kandidaten von den Reservelisten der Partei.

Nicht nur die AfD ist von Todesfällen ihrer Kandidaten betroffen. In Hellenthal in der Eifel starb Kommunalwahlkandidat Karl Reger von den Grünen. In Bad Münstereifel kann SPD-Kandidatin Eleonore Jüssen nicht mehr zur Wahl antreten, wie die Stadt mitgeteilt hatte.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDDeutschlandHerfordTodesfall
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom