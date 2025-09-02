Vor Wahl in Nordrhein-Westfalen AfD verzeichnet zwei weitere Todesfälle

Von t-online , ne Aktualisiert am 02.09.2025 - 09:44 Uhr

Das Logo der Alternative für Deutschland (Symbolfoto): Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Todesfälle in den Reihen der Partei. (Quelle: Markus Scholz/dpa/Symbol/dpa)

Sechs Todesfälle in den eigenen Reihen – das ist die aktuelle Bilanz der AfD vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Was zu den neuen Fällen bekannt ist.

Mitte September findet in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahl statt – und schon jetzt erregt sie Aufsehen: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, verzeichnet die AfD inzwischen sechs Todesfälle unter ihren Kandidaten.

Bisher waren vier Todesfälle bekannt geworden. Hier lesen Sie mehr dazu, um wen es sich handelt und ob es Hinweise auf Fremdverschulden gibt. Nun kommen zwei weitere Fälle dazu: René Herford hatte offenbar eine Vorerkrankung der Leber und sei an Nierenversagen verstorben. Patrick Tietze soll Suizid begangen haben. Bei beiden handelt es sich um Kandidaten von den Reservelisten der Partei.

Nicht nur die AfD ist von Todesfällen ihrer Kandidaten betroffen. In Hellenthal in der Eifel starb Kommunalwahlkandidat Karl Reger von den Grünen. In Bad Münstereifel kann SPD-Kandidatin Eleonore Jüssen nicht mehr zur Wahl antreten, wie die Stadt mitgeteilt hatte.