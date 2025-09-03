"Man befindet sich auf einer Mission"

G. gegenüber misstrauisch geworden sei er nie, behauptet Krah. Er sei ein guter Mitarbeiter gewesen, allzeit ansprechbar, Urlaubszeiten seien so gar nicht spürbar gewesen. "Sieben Tage die Woche" sei G. für ihn ansprechbar gewesen. "Die Antworten kamen sofort." Das sei aber normal, die Trennung von privat und beruflich in seinem Büro gewollt nicht ausgeprägt. "Man befindet sich sozusagen auf einer Mission, die auch das Privatleben mit umfassen soll."

Auf dieser Mission begab Krah sich als EU-Abgeordneter weit in G.s Hände. Der Deutsch-Chinese sei in Handelsfragen sein Experte gewesen, als erfahrener Geschäftsführer ein Praktiker, sagt Krah. G. habe für ihn die anstehenden Abstimmungen im Außenhandels-Ausschuss des EU-Parlaments geprüft. "Pro Tag 60 Seiten mit Abstimmungen an Abgeordnete", sagt Krah. Da müsse erstmal jemand einen Überblick haben, "was überhaupt abgestimmt wird", sagt Krah und verfällt wieder in den Plural: "Wir hatten den Anspruch zu gucken, dass uns nichts anbrennt, dass wir keiner falschen Empfehlung folgen."

Aussagen wie diese von Krah dürften die Ermittler nicht nur im Fall Jian G. interessieren. Sondern auch im zweiten großen Ermittlungskomplex zum prorussischen Desinformationsnetzwerk "Voice of Europe". Ermittlungen dazu werden in mehreren Ländern der EU geführt, ein zentraler Schauplatz für die mutmaßlichen Strippenzieher des Kreml in Europa ist dabei Prag. Hier soll Medienberichten zufolge an Krahs AfD-Kollegen im EU-Parlament, Petr Bystron, Bargeld in Scheinen übergeben worden sein.

Gegen Ende der Zeugenaussage fragt der Staatsanwalt Krah: Ob der sich mit Jian G. am 5. Januar 2024 in Prag getroffen habe? Krahs Stimmung kippt daraufhin. Er habe von diesen Vorwürfen schon aus der Zeitung gelesen. "Wie gut, dass Sie es vorher an die Presse gegeben haben, damit ich mich vorbereiten konnte", sagt er.

Er habe seine Frau und zwei Kinder nach Wien zum Flughafen gebracht, sei dann über Tschechien zurückgefahren, hin zu einem Termin in Franken am 6. Januar. Er habe aber keine bildliche Erinnerung, dass er Jian G. in Prag getroffen habe. "Das heißt nicht, dass es kein Treffen gab", betont Krah. "Das heißt, ich habe keine Erinnerung."

Als der Richter nach möglichen Zahlungen von Jian G. an ihn fragt, blockiert Krah ganz. Der Jurist Krah verweist auf sein Zeugnisverweigerungsrecht – die vom Richter aufgeworfene Frage sei gerade Gegenstand des Ermittlungsverfahrens bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden gegen ihn.