Mutmaßliche IS-Mitgliedschaft Tat von Solingen: Täter laut Gutachten voll schuldfähig

Der Angeklagte im Gerichtssaal der Oberlandesgerichts. Ein Gutachter hat ihn nun für voll schuldfähig befunden.

Ein psychiatrisches Gutachten hält Issa al H. im Mordprozess für voll schuldfähig. Trotz unterdurchschnittlichem IQ sieht der Experte keinen Grund für verminderte Schuldfähigkeit.

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff beim Stadtfest in Solingen sieht der psychiatrische Sachverständige, Professor Johannes Fuß den Angeklagten Issa al H. als voll schuldfähig an. Das erklärte er am Dienstagmittag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht.

Demnach zeige der 27-Jährige keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Zwar liege sein Intelligenzquotient mit 71 im unterdurchschnittlichen Bereich, dies begründe jedoch keine verminderte Schuldfähigkeit. Auch sei sein Verhalten während der Tat zielgerichtet und planvoll gewesen, so der Gutachter.

Fuß bescheinigte dem Angeklagten zudem ein erhöhtes Rückfallrisiko. Neben einer fehlenden Empathie und einer Faszination für Gewalt nannte er auch Anzeichen einer Radikalisierung. Allerdings betonte er, dass die zugrunde liegenden Methoden seiner Einschätzung nicht speziell für Menschen mit Fluchterfahrung entwickelt worden seien. Eine sichere Aussage zum Rückfallrisiko nach einer langen Haftzeit könne daher nicht getroffen werden.

Angeklagter schiebt Chat-Partner Schuld zu

Laut Fuß habe der Angeklagte versucht, seinem anonymen Chat-Partner die Verantwortung zuzuschieben. Gleichzeitig habe er sich bemüht, die Terrormiliz "Islamischer Staat" dazu zu bewegen, die Tat für sich zu reklamieren. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass al H. der Terrororganisation angehört.

Das Gericht erteilte nach der Vorstellung des Gutachtens den rechtlichen Hinweis, dass die Verhängung der Sicherungsverwahrung in Betracht kommt. Am kommenden Verhandlungstag soll die Beweisaufnahme beendet werden und die Plädoyers sollen starten. Mit dem Urteil sei in der kommenden Woche zu rechnen.