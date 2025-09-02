Mutmaßliche IS-Mitgliedschaft Tat von Solingen: Täter laut Gutachten voll schuldfähig
Ein psychiatrisches Gutachten hält Issa al H. im Mordprozess für voll schuldfähig. Trotz unterdurchschnittlichem IQ sieht der Experte keinen Grund für verminderte Schuldfähigkeit.
Im Prozess um den tödlichen Messerangriff beim Stadtfest in Solingen sieht der psychiatrische Sachverständige, Professor Johannes Fuß den Angeklagten Issa al H. als voll schuldfähig an. Das erklärte er am Dienstagmittag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht.
Demnach zeige der 27-Jährige keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Zwar liege sein Intelligenzquotient mit 71 im unterdurchschnittlichen Bereich, dies begründe jedoch keine verminderte Schuldfähigkeit. Auch sei sein Verhalten während der Tat zielgerichtet und planvoll gewesen, so der Gutachter.
Fuß bescheinigte dem Angeklagten zudem ein erhöhtes Rückfallrisiko. Neben einer fehlenden Empathie und einer Faszination für Gewalt nannte er auch Anzeichen einer Radikalisierung. Allerdings betonte er, dass die zugrunde liegenden Methoden seiner Einschätzung nicht speziell für Menschen mit Fluchterfahrung entwickelt worden seien. Eine sichere Aussage zum Rückfallrisiko nach einer langen Haftzeit könne daher nicht getroffen werden.
Angeklagter schiebt Chat-Partner Schuld zu
Laut Fuß habe der Angeklagte versucht, seinem anonymen Chat-Partner die Verantwortung zuzuschieben. Gleichzeitig habe er sich bemüht, die Terrormiliz "Islamischer Staat" dazu zu bewegen, die Tat für sich zu reklamieren. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass al H. der Terrororganisation angehört.
Das Gericht erteilte nach der Vorstellung des Gutachtens den rechtlichen Hinweis, dass die Verhängung der Sicherungsverwahrung in Betracht kommt. Am kommenden Verhandlungstag soll die Beweisaufnahme beendet werden und die Plädoyers sollen starten. Mit dem Urteil sei in der kommenden Woche zu rechnen.
Der Angeklagte hat gestanden, mit einem Messer auf dem Solinger Stadtfest am 23. August 2024 auf Besucher eingestochen zu haben. Durch Stiche in den Hals starben drei Besucher, weitere wurden schwer verletzt. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer Issa al H. (27) dreifachen Mord und zehnfachen versuchten Mord vor. Zudem soll er IS-Terrorist sein. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" hatte den Messeranschlag für sich reklamiert. Der 27-Jährige hatte gestanden, den Anschlag begangen zu haben, zum Vorwurf der IS-Mitgliedschaft allerdings geschwiegen.
Nachrichtenagentur dpa