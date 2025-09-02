"Deutschland über alles" AfD-Mann macht umstrittenen Vorstoß zur Nationalhymne
In der Debatte um die deutsche Nationalhymne bringt der AfD-Abgeordnete Tobias Teich eine umstrittene Strophe ins Spiel. Das sorgt für heftige Kritik.
Die Debatte um die deutsche Nationalhymne reißt nicht ab. Erst hatte Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow eine Abstimmung über die Nationalhymne und die Deutschlandflagge angeregt – und dafür heftige Kritik geerntet. Hier lesen Sie mehr dazu.
Jetzt steigt der AfD-Abgeordnete Tobias Teich in die Diskussion ein und macht einen eigenen Vorschlag: Statt wie bisher nur die dritte Strophe des "Liedes der Deutschen" von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben als Nationalhymne zu singen, deutet er indirekt auf die anderen Strophen des Liedes hin.
Auf der Plattform X schreibt Teich, Fallersleben "besingt unser Land, unsere Menschen, unsere Einigkeit und Treue. Werte, die uns bis heute tragen. Und doch singen wir heute nur noch eine Strophe, als würden wir uns vor unserer eigenen Geschichte fürchten."
Im Gespräch mit "Welt" konkretisiert er, dass seiner Meinung nach auch die ersten beiden Strophen zu "unserem kulturellen Erbe" gehören würden. Sie stünden "für eine lange Geschichte, die nicht durch eine kurze, wenn auch schreckliche Zeitspanne bestimmt werden darf".
Warum das problematisch ist
In der ersten Strophe des Liedes heißt es unter anderem: "Von der Maas bis an die Memel, Von der Etsch bis an den Belt. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!" Keiner der genannten Flüsse verläuft jedoch an den deutschen Grenzen: Die Maas verläuft in Frankreich, Belgien und der Niederlande, die Memel in Russland und Litauen, die Etsch in Italien und der Belt in Dänemark.
Unter anderem Nicole Gohlke, Bundestagsabgeordnete der Linken, kritisiert diesen Vorschlag scharf. Ebenfalls auf X schrieb sie: "Wer das heute wieder einführen will, relativiert Geschichte und verhöhnt die Opfer. So jemand ist für das Parlament untragbar."
