"Deutschland über alles" AfD-Mann macht umstrittenen Vorstoß zur Nationalhymne

Von t-online , ne 02.09.2025 - 15:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Tobias Teich: Der AfD-Abgeordnete macht einen umstrittenen Vorstoß. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der Debatte um die deutsche Nationalhymne bringt der AfD-Abgeordnete Tobias Teich eine umstrittene Strophe ins Spiel. Das sorgt für heftige Kritik.

Die Debatte um die deutsche Nationalhymne reißt nicht ab. Erst hatte Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow eine Abstimmung über die Nationalhymne und die Deutschlandflagge angeregt – und dafür heftige Kritik geerntet. Hier lesen Sie mehr dazu.

Loading...

Jetzt steigt der AfD-Abgeordnete Tobias Teich in die Diskussion ein und macht einen eigenen Vorschlag: Statt wie bisher nur die dritte Strophe des "Liedes der Deutschen" von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben als Nationalhymne zu singen, deutet er indirekt auf die anderen Strophen des Liedes hin.

Auf der Plattform X schreibt Teich, Fallersleben "besingt unser Land, unsere Menschen, unsere Einigkeit und Treue. Werte, die uns bis heute tragen. Und doch singen wir heute nur noch eine Strophe, als würden wir uns vor unserer eigenen Geschichte fürchten."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Im Gespräch mit "Welt" konkretisiert er, dass seiner Meinung nach auch die ersten beiden Strophen zu "unserem kulturellen Erbe" gehören würden. Sie stünden "für eine lange Geschichte, die nicht durch eine kurze, wenn auch schreckliche Zeitspanne bestimmt werden darf".

Warum das problematisch ist

In der ersten Strophe des Liedes heißt es unter anderem: "Von der Maas bis an die Memel, Von der Etsch bis an den Belt. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!" Keiner der genannten Flüsse verläuft jedoch an den deutschen Grenzen: Die Maas verläuft in Frankreich, Belgien und der Niederlande, die Memel in Russland und Litauen, die Etsch in Italien und der Belt in Dänemark.