Linke-Politikerin Reichinnek spricht über "sehr konkrete sexuelle Anspielungen"

Von dpa , t-online 03.09.2025 - 01:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek bei einer Pressekonferenz. (Quelle: IMAGO/M. Popow)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Linke-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek hat Einblicke in den Politik-Alltag gewährt. Was sie erzählt, lässt schaudern. Ihr Team steht ihr beiseite.

Die Vorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Heidi Reichinnek, hat sich über zunehmende Anfeindungen beklagt. "Das betrifft alle, die in der Politik zu tun haben – aber vor allem Frauen", sagte die Politikerin dem Magazin "stern". "Es ist wirklich krass, was da an Angriffen kommt: an Beleidigungen, an Herabwürdigungen, an Abwertungen von Intellekt oder Aussehen."

Loading...

Darüber hinaus gebe es "sehr konkrete sexuelle Anspielungen" oder Bedrohungen wie: "Ich wünsche dir, dass dir jemand auf dem Heimweg begegnet ..." Reichinnek bestätigte, dass sie auch direkte Morddrohungen erhalte. "Ich bekomme alles, was man sich vorstellen kann." Zwar halte sie sich für "einigermaßen robust". Doch ohne ihr Team könnte sie die Angriffe nicht aushalten.

Reichinnek will sich Bücherstapel tätowieren lassen

In dem Interview spricht Reichinnek auch über ihre ostdeutsche Herkunft und ihre Vorliebe für Tattoos. So will sie sich neben einer Hyäne demnächst auch einen Bücherstapel auf die Haut tätowieren lassen. "Weil ich so gerne lese", sagte die 37-Jährige dem "Stern". Die Hyäne wiederum sei ein schönes Tier. Ihre Eltern sehen die Tätowierungen nach Angaben der Tochter mit gemischten Gefühlen: "Die Begeisterung hält sich in Grenzen."

Reichinneks Eltern leben nach wie vor in Sachsen-Anhalt, wo auch die Linken-Politikerin zur Welt kam. Mit ihren Eltern streite sie nur selten über politische Themen: "Sie teilen viele Forderungen der Linken", so Reichinnek. "Aber sie sagen auch, dass die DDR nicht funktioniert hat." Die wollten sie nicht wiederhaben. Sie selbst sei durch Ostdeutschland geprägt: "Ich bin Ossi."