Söder bei Lanz: CSU-Chef über Habeck, Erbschaftsteuer und Wehrpflicht

Söder bei "Markus Lanz"
"Das ist die größte Sauerei"

Von Peter Luley
Aktualisiert am 03.09.2025 - 09:51 UhrLesedauer: 3 Min.
Im Video: "Finde es nicht in Ordnung" (Quelle: Glomex)
News folgen

Bei Lanz wirbt Markus Söder für die Regionalisierung der Erbschaftsteuer, fordert die Rückkehr zur Wehrpflicht – und wünscht Robert Habeck "gute Reise".

Schon die Anmoderation bei "Markus Lanz" zeigte, dass der Abend nicht ohne Spitzen verlaufen würde. Zu Gast war Markus Söder, und gleich zur Eröffnung griff der Moderator den "fetischhaften Verzehr von Wurstwaren" auf, den Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck dem bayerischen Ministerpräsidenten in seinem Abschiedsinterview noch etwas derber vorgeworfen hatte. Ausführlicher erörtert wurde das Zitat in der Sendung dann zwar nicht mehr.

Dafür kam die Rede an anderer Stelle auf den ehemaligen grünen Vizekanzler. Als Markus Söder leicht kokett erklärte, er habe zwar "schon viele Niederlagen erlebt", sei "aber immer noch da", unterbrach der Moderator: "Über Habeck reden wir gleich." Darauf Söder: "Gute Reise!" Dieser Einwurf sollte später noch einmal aufgegriffen werden.

Gäste:

  • Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident
  • Anna Lehmann, Journalistin ("taz")
  • Otto Ellerbrock, Schüler

Zunächst aber gab sich Söder aufgekratzt, bezeichnete seine Beziehung zu Kanzler Friedrich Merz als "das beste Verhältnis, das ich je zu einem CDU-Vorsitzenden hatte". Lanz' Einwand, dass der Regierungschef Söders Vorschlag zu einer Regionalisierung der Erbschaftsteuer zurückgewiesen habe, änderte daran nichts. "Wenn die Sozis Steuererhöhungen vorschlagen, schlage ich halt das vor", so Söder.

Er bekräftigte seine Idee, dass die SPD-regierten Bundesländer die Erbschaftsteuer dann verdoppeln könnten, während Bayern sie halbieren würde. "Auch für Milliardäre?", fragte Lanz. "Wenn Milliardäre überhaupt noch Erben in Deutschland sind", gab Söder zurück. Die meisten Milliardäre seien ja "wo ganz anders". Ihm gehe es um mittelständische Betriebsvermögen und Immobilien von Leuten, "die nicht so viel Geld haben". Die Erbschaftssteuer sei eine "unfaire Steuer, weil sie die einzige Steuer auf versteuertem Geld ist". Generell führten höhere Steuern nicht zu mehr Steuereinnahmen, so der CSU-Chef. Es sei "völlig absurd, das zu glauben".

Söder hält die Erbschaftssteuer für ungerecht. Experten widersprechen dieser Einschätzung seit Jahren.Vergrößern des Bildes
Söder hält die Erbschaftssteuer für ungerecht. Experten widersprechen dieser Einschätzung seit Jahren. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Söder wettert gegen Länderfinanzausgleich

Einmal in Fahrt, stimmte er gleich noch sein bekanntes Klagelied gegen den Länderfinanzausgleich an, in den Bayern mit Abstand am meisten einzahle, allein sechs Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025. "Der Länderfinanzausgleich ist die größte Sauerei und ein Riesenscheiß", wetterte der Ministerpräsident. Auch hier wollte er Lanz' Einwände, dass das einstige Agrarland Bayern von Mitte der 1950er-Jahre bis Mitte der 1980er-Jahre von den Transferleistungen selbst gut gelebt habe, nicht gelten lassen: Bayern habe insgesamt viel mehr bezahlt als bekommen.

An dieser Stelle holte Markus Lanz seinen jüngsten Gast ins Gespräch, den 17-jährigen Otto Ellerbrock, der zum Thema Wehrdienst eingeladen war. Nach seinem Eindruck von der bisherigen Diskussion gefragt, griff der Schüler aus Niedersachsen Söders "Gute Reise"-Bemerkung in Richtung Habeck auf: "Die Art und Weise, wie in der Politik gesprochen wird", mache ihm Sorgen.

Meistgelesen

Während Söder seine Worte im Anschluss als harmlos verteidigte, sprang Lanz Ellerbrock bei: Es sei "ja kein aufrichtiger Wunsch" gewesen. Auch "taz"-Journalistin Anna Lehmann beklagte "den Unernst bestimmter politischer Debatten", die mit Triggerwörtern statt Sachargumenten geführt würden. Dem CSU-Chef warf sie vor, "die eine Gruppe gegen die andere auszuspielen", statt "die Mitte zu einen".

Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt (hier in Bayreuth) wirkt derzeit erfolgreich in der Show "Deutschlands dümmster Promi" mit.Vergrößern des Bildes
Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt (hier in Bayreuth) wirkt derzeit erfolgreich in der Show "Deutschlands dümmster Promi" mit. (Quelle: IMAGO/STAR-MEDIA)

Lanz berichtet Positives von seiner Gebirgsjäger-Ausbildung

Erst im zweiten Teil der Sendung, als es dann tatsächlich um eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht ging, wurde der Ton sachlicher – nicht zuletzt, weil Einigkeit in der Analyse bestand, dass sich die außenpolitische Lage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entscheidend verändert hat.

Markus Söder bekräftigte seine Einschätzung, dass mit Fragebögen und Freiwilligkeit allein die zur Abschreckung nötige Truppenstärke der Bundeswehr nicht erreichbar seien. Das SPD-Mitglied Ellerbrock hielt dem entgegen, dass in seiner Generation das Gefühl vorherrsche, "dass Politik wenig für junge Menschen tut". Zur Begründung führte er etwa die Einschränkungen der Corona-Pandemie an: "Und jetzt wird uns wieder was ans Bein gebunden."

Markus Söder berichtete, dass er von seiner Zeit beim Heer profitiert habe, betonte aber, dass auch der Zivildienst ein möglicher Beitrag sei. Auch Markus Lanz wusste Positives von seiner Gebirgsjäger-Ausbildung zu berichten. Am Ende gab es dann noch ein etwas gönnerhaftes Lob des CSU-Chefs für den jungen Diskussionsteilnehmer: "Sehr eloquent" habe der sich präsentiert und: "Is' gut, wenn's in der SPD noch Nachwuchs gibt."

Verwendete Quellen
  • ZDF: "Markus Lanz" vom 2. September 2025
Themen
CDUCSUDeutschlandFriedrich MerzMarkus LanzMarkus SöderRobert HabeckSPDWehrpflicht
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
