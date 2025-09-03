Söder bei "Markus Lanz" "Das ist die größte Sauerei"

Von Peter Luley Aktualisiert am 03.09.2025 - 09:51 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Im Video: "Finde es nicht in Ordnung" (Quelle: Glomex)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei Lanz wirbt Markus Söder für die Regionalisierung der Erbschaftsteuer, fordert die Rückkehr zur Wehrpflicht – und wünscht Robert Habeck "gute Reise".

Schon die Anmoderation bei "Markus Lanz" zeigte, dass der Abend nicht ohne Spitzen verlaufen würde. Zu Gast war Markus Söder, und gleich zur Eröffnung griff der Moderator den "fetischhaften Verzehr von Wurstwaren" auf, den Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck dem bayerischen Ministerpräsidenten in seinem Abschiedsinterview noch etwas derber vorgeworfen hatte. Ausführlicher erörtert wurde das Zitat in der Sendung dann zwar nicht mehr.

Loading...

Dafür kam die Rede an anderer Stelle auf den ehemaligen grünen Vizekanzler. Als Markus Söder leicht kokett erklärte, er habe zwar "schon viele Niederlagen erlebt", sei "aber immer noch da", unterbrach der Moderator: "Über Habeck reden wir gleich." Darauf Söder: "Gute Reise!" Dieser Einwurf sollte später noch einmal aufgegriffen werden.



Gäste:

Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Anna Lehmann, Journalistin ("taz")

Otto Ellerbrock, Schüler

Zunächst aber gab sich Söder aufgekratzt, bezeichnete seine Beziehung zu Kanzler Friedrich Merz als "das beste Verhältnis, das ich je zu einem CDU-Vorsitzenden hatte". Lanz' Einwand, dass der Regierungschef Söders Vorschlag zu einer Regionalisierung der Erbschaftsteuer zurückgewiesen habe, änderte daran nichts. "Wenn die Sozis Steuererhöhungen vorschlagen, schlage ich halt das vor", so Söder.

Er bekräftigte seine Idee, dass die SPD-regierten Bundesländer die Erbschaftsteuer dann verdoppeln könnten, während Bayern sie halbieren würde. "Auch für Milliardäre?", fragte Lanz. "Wenn Milliardäre überhaupt noch Erben in Deutschland sind", gab Söder zurück. Die meisten Milliardäre seien ja "wo ganz anders". Ihm gehe es um mittelständische Betriebsvermögen und Immobilien von Leuten, "die nicht so viel Geld haben". Die Erbschaftssteuer sei eine "unfaire Steuer, weil sie die einzige Steuer auf versteuertem Geld ist". Generell führten höhere Steuern nicht zu mehr Steuereinnahmen, so der CSU-Chef. Es sei "völlig absurd, das zu glauben".



Söder wettert gegen Länderfinanzausgleich

Einmal in Fahrt, stimmte er gleich noch sein bekanntes Klagelied gegen den Länderfinanzausgleich an, in den Bayern mit Abstand am meisten einzahle, allein sechs Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025. "Der Länderfinanzausgleich ist die größte Sauerei und ein Riesenscheiß", wetterte der Ministerpräsident. Auch hier wollte er Lanz' Einwände, dass das einstige Agrarland Bayern von Mitte der 1950er-Jahre bis Mitte der 1980er-Jahre von den Transferleistungen selbst gut gelebt habe, nicht gelten lassen: Bayern habe insgesamt viel mehr bezahlt als bekommen.