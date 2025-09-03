Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Koalitionsausschuss Plötzlich reden sie ganz anders
Die Spitzen von Schwarz-Rot haben sich nach viel Streit offenbar zusammengerauft. Doch wie sie trotz ihrer ideologischen Differenzen die Probleme des Landes lösen wollen, bleibt nach dem Koalitionsausschuss offen.
Es ist mal wieder Markus Söder, der die Sache bildgewaltig zusammenfasst. "Der heutige Tag ist wichtig, um nach der Sommerdepression der Koalition neue Herbstkraft zu finden", sagt Söder nach dem Koalitionsausschuss. "Es gab schon eine Menge aufzuarbeiten."
Der CSU-Chef sitzt am Abend im Kanzleramt vor der Presse, neben ihm Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sowie ihre SPD-Amtskollegen Bärbel Bas und Lars Klingbeil. Besonders zwischen Merz und Arbeitsministerin Bas hatte es zuletzt etwas aufzuarbeiten gegeben. Beim Bürgergeld haben sie sich verbal in die Haare gekriegt. Jetzt tuscheln und lachen die beiden schon, als sie reinkommen, setzen sich demonstrativ nebeneinander und loben später die "gute Atmosphäre".
Alles wieder in Ordnung, jetzt wird weitergearbeitet – das ist das erste Signal, das von dem dritten Koalitionsausschuss von Schwarz-Rot ausgehen soll. Die Parteispitzen verbinden das mit etwas Selbstkritik. Nur wie sie ihre großen Probleme in der Sache lösen wollen, bleibt an diesem Tag ziemlich unklar. Dabei wird es auch in der Politik für gewöhnlich dann kompliziert, wenn es ins Detail geht.
Der Sozialstaat und der Kuhmist
Friedrich Merz redet an diesem Abend gar nicht lange drum herum. Nach ein bisschen Eigenlob, also dem Hinweis, es seien schon 50 von 62 Vorhaben des ersten Koalitionsausschusses auf den Weg gebracht worden, unter anderem bei den Investitionen und in der Migrationspolitik, kommt er zur Sache.
Man habe natürlich "über die Diskussionen der letzten Tage gesprochen", sagt Merz. Und geht dann verbal einen Schritt auf die SPD zu. "Wir sind uns einig, dass wir den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland erhalten wollen. Wir wollen ihn nicht schleifen, wir wollen ihn nicht abschaffen, wir wollen ihn nicht kürzen. Sondern wir wollen ihn in seinen wichtigsten Funktionen erhalten und das heißt, wir müssen ihn reformieren."
In der SPD wird man das gerne hören. Denn zuletzt waren dort Zweifel an Merz' Zielen aufgekommen, besonders beim Schleifen und Kürzen. Die Sache fing vor knapp zwei Wochen an. Da sagte der Kanzler auf dem Parteitag der CDU Niedersachsen ein paar Dinge, die in der SPD nicht gut ankamen. Zum Beispiel: "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar." Er werde sich "durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt nicht irritieren lassen".
Merz wiederholte das mit der Finanzierbarkeit auch vergangenen Samstag auf dem CDU-Landesparteitag Nordrhein-Westfalen. "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse", rief er dort seinen Parteifreunden zu, sprach von "schmerzhaften Entscheidungen".
Bärbel Bas, Arbeitsministerin und SPD-Chefin, konterte am Sonntag bei den Jusos in Nordrhein-Westfalen deftig: "Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist – und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck – Bullshit." Der Adressat war klar: Merz. Kuhmist vom Kanzler?
Klärendes Gespräch bei zwei Glas Bier
An diesem Mittwochabend wiederholt Bärbel Bas das mit dem "Bullshit" nicht. Stattdessen lässt sie ein bisschen Selbstkritik erkennen. Man habe "in den letzten Wochen übereinander" gesprochen und "viel zu wenig miteinander", sagt sie. "Es mal notwendig, dass wir beide uns persönlich austauschen."
Schon am Dienstagabend hatte Merz seine Arbeitsministerin zum Abendessen ins Kanzleramt eingeladen. Der Termin soll länger verabredet gewesen sein, um Bas in ihrer Rolle als neue SPD-Chefin zu begrüßen. Nun war es nach den vergangenen Wochen "ein klärendes Gespräch, aber auch ein sehr gutes und am Ende bei zwei Bier auch ein nettes", sagt Bas.
Merz gefällt die neue Harmonie sichtlich. Und nachdem er zuletzt in einem Interview mit Sat.1 gesagt hatte, dass er so einen Sprachgebrauch für seine Koalition nicht akzeptieren wolle, gibt sich der Kanzler auch beim Kuhmist versöhnlich. "Dass da mal auch ein hartes Wort fällt in der politischen Auseinandersetzung, in der wir uns befinden, ist okay", sagt Merz. "Das kannst du ertragen und ich auch." Wohlgemerkt, die beiden sind jetzt beim Du.
Im Winter klang Merz noch anders
In dem Interview mit Sat.1 hatte Merz aber noch etwas anderes gesagt, das auch in der Pressekonferenz wieder Thema ist und zeigt, dass es beim Bürgergeld in der Sache trotzdem noch kompliziert wird. Nämlich eine Zahl. "Nach wie vor bin ich davon fest überzeugt, dass sich zehn Prozent in diesem System einsparen lassen müssen", sagte Merz. Bei derzeit rund 50 Milliarden Euro Kosten wären das fünf Milliarden Euro pro Jahr.
In der SPD löst diese Zahl bei manchem nun immerhin so etwas wie vorsichtige Genugtuung aus. Viele Sozialdemokraten hatten zuletzt wieder das Gefühl, die Union wolle quasi alle Haushaltsprobleme mit Sozialkürzungen lösen. Merz' eigene Zahl zeige nun, so die Argumentation, dass das natürlich nicht funktioniere – und die Union im Wahlkampf schlicht zu viel versprochen habe.
In der Tat ist es noch nicht lange her, da klang Friedrich Merz ganz anders. Mitte Dezember im Winterwahlkampf ließ er sich an einem Sonntag in den ARD-"Bericht aus Berlin" zuschalten. Er wies auf die "explodierenden Kosten im Bürgergeld" von 50 Milliarden Euro pro Jahr hin und versprach: "Wir werden dieses System Bürgergeld vom Kopf auf die Füße stellen. Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen."
Zweistellig. Auch in der Unionsfraktion war das bislang die Größenordnung, die viele pro Jahr erwarteten von einer Reform. Inzwischen zeigt sich mancher zufrieden, wenn es die fünf Milliarden Euro werden. Mehr sei mit der SPD realistischerweise nicht drin, heißt es.
In der SPD bleiben sie skeptisch
Dort in der SPD sind manche selbst bei den fünf Milliarden Euro pro Jahr skeptisch. Merz solle dann auch Vorschläge machen, wo das Geld genau herkommen solle, und nicht nur eine Zahl in den Raum stellen, lautet eine Erwartung. Doch wie eine Reform des Bürgergeldes aussehen soll, dazu schweigen die Koalitionsspitzen am Abend.
Bärbel Bas wird auf Merz' Zahl angesprochen – und bleibt zurückhaltend. Sie könne diese Zahl "jetzt so nicht bestätigen", sagt sie. Es sei eine "Zielbeschreibung, da wollen wir irgendwann hin". Aber: "Ich dämpfe immer die Erwartungen." Denn es sei auch davon abhängig, ob man Wirtschaftswachstum hinbekomme und den Arbeitsmarkt stabilisieren könne. Wenn es gelinge, 100.000 Menschen in Arbeit zu bekommen, mache das allein ein bis zwei Milliarden Euro aus.
Man wolle natürlich auch "finanzielle Spielräume freischaufeln", sagt Bas. Aber gelinge es "miteinander" nicht, Wachstum zu schaffen, "haben wir alle miteinander ein Problem". Dann hänge es nicht nur daran, "ob Frau Bas in der Grundsicherung Geld einspart".
Bei den Sozialdemokraten hält man ohnehin eine andere Rechnung für realistischer, die vor einem Monat aus dem Finanzministerium von Vizekanzler Lars Klingbeil kam. Dort war laut "Bild" und Nachrichtenagentur dpa beim Bürgergeld zunächst mit 1,5 Milliarden Euro weniger für 2026 und dann 3 Milliarden Euro weniger für 2027 kalkuliert worden.
Ein Stahl- und ein Autogipfel im Kanzleramt
Dass sich die Koalitionsspitzen große Sorgen um das Wirtschaftswachstum machen, ist eine weitere wichtige Botschaft, die vom Koalitionsausschuss ausgehen soll. "Wir müssen unsere Wirtschaft stärken", sagt Markus Söder am Abend. "Es gibt nichts schönzureden. Wir stehen da am Scheideweg." Es sei zwar einiges getan worden, was auch noch wirken müsse. Aber: "Wir haben noch nicht grundlegend die Wende erreicht."
Helfen sollen nun auch zwei Gipfel, die der Bundeskanzler am Abend ankündigt. Er werde zügig zu einem Stahlgipfel einladen, sagt Merz. Die Industrie leide unter den "extrem hohen Zöllen" der USA und den "Dumpingangeboten, die aus China kommen" gleichzeitig. Auch zu einem "Dialog Zukunft der Automobilindustrie" sollen Autobauer und Zulieferer bald zusammenkommen.
Allerdings werden auch die Gipfel die akuten Haushaltsprobleme von Schwarz-Rot nicht lösen. Im Jahr 2027 klafft bislang eine Lücke von rund 30 Milliarden Euro. "Das ist eine Situation, die es noch nie gegeben hat in einer Bundesregierung", sagt Finanzminister Lars Klingbeil dazu selbst am Abend.
In der SPD gab es vor dem Koalitionsausschuss deshalb die Erwartung, dass sich alle noch einmal dieser Aufgabe bewusst werden. Das sei nichts, was sich ein Ministerium absparen könne, hieß es. Es brauche eine politische Entscheidung der Koalitionsspitzen. Die soll es nun wohl geben.
Steuererhöhungen? "Nicht Gegenstand unserer Beratungen"
Man habe verabredet, sagt Klingbeil, "dass wir den Prozess gemeinsam steuern werden als Parteivorsitzende und dass es darum geht, sehr schnell ein Gesamtpaket vorzulegen". Was das genau enthalten könnte? Auch das bleibt an diesem Abend unklar. Es habe im Sommer viele Ideen gegeben und das sei auch okay, sagt Klingbeil. Nun wolle man sie "kanalisieren" und "strukturieren". Intern – und der Öffentlichkeit anschließend das Ergebnis mitteilen.
Was Klingbeil verschweigt, ist, dass er die größte Debatte dazu selbst angestoßen hatte in einem Sommerinterview. Und dass sie einen Grundsatzstreit zwischen Union und SPD markiert: Braucht es Steuererhöhungen für die Reichen, wie die SPD sagt – oder darf es sie auf keinen Fall geben? Für die SPD wiederholte Fraktionschef Matthias Miersch noch am Mittwochmorgen bei "Politico" die Parteiposition. Der Kanzler und seine Union schließen Steuererhöhungen seit Tagen kategorisch aus.
Friedrich Merz wird am Abend gefragt, ob im Koalitionsausschuss auch darüber gesprochen worden sei – und ob er sein Nein wiederholt habe. Es war neben der Kuhmist-Kontroverse immerhin der größte Streit der vergangenen Wochen. Die Antwort des Kanzlers: "Steuererhöhungen sind nicht Gegenstand unserer Beratungen gewesen."
Es bleibt also noch ein bisschen was zu klären bei Schwarz-Rot. Vielleicht sollte schon mal jemand ein, zwei Versöhnungs-Bier kaltstellen.
