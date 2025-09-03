Ein Stahl- und ein Autogipfel im Kanzleramt

Dass sich die Koalitionsspitzen große Sorgen um das Wirtschaftswachstum machen, ist eine weitere wichtige Botschaft, die vom Koalitionsausschuss ausgehen soll. "Wir müssen unsere Wirtschaft stärken", sagt Markus Söder am Abend. "Es gibt nichts schönzureden. Wir stehen da am Scheideweg." Es sei zwar einiges getan worden, was auch noch wirken müsse. Aber: "Wir haben noch nicht grundlegend die Wende erreicht."

Helfen sollen nun auch zwei Gipfel, die der Bundeskanzler am Abend ankündigt. Er werde zügig zu einem Stahlgipfel einladen, sagt Merz. Die Industrie leide unter den "extrem hohen Zöllen" der USA und den "Dumpingangeboten, die aus China kommen" gleichzeitig. Auch zu einem "Dialog Zukunft der Automobilindustrie" sollen Autobauer und Zulieferer bald zusammenkommen.

Allerdings werden auch die Gipfel die akuten Haushaltsprobleme von Schwarz-Rot nicht lösen. Im Jahr 2027 klafft bislang eine Lücke von rund 30 Milliarden Euro. "Das ist eine Situation, die es noch nie gegeben hat in einer Bundesregierung", sagt Finanzminister Lars Klingbeil dazu selbst am Abend.

In der SPD gab es vor dem Koalitionsausschuss deshalb die Erwartung, dass sich alle noch einmal dieser Aufgabe bewusst werden. Das sei nichts, was sich ein Ministerium absparen könne, hieß es. Es brauche eine politische Entscheidung der Koalitionsspitzen. Die soll es nun wohl geben.

Steuererhöhungen? "Nicht Gegenstand unserer Beratungen"

Man habe verabredet, sagt Klingbeil, "dass wir den Prozess gemeinsam steuern werden als Parteivorsitzende und dass es darum geht, sehr schnell ein Gesamtpaket vorzulegen". Was das genau enthalten könnte? Auch das bleibt an diesem Abend unklar. Es habe im Sommer viele Ideen gegeben und das sei auch okay, sagt Klingbeil. Nun wolle man sie "kanalisieren" und "strukturieren". Intern – und der Öffentlichkeit anschließend das Ergebnis mitteilen.

Was Klingbeil verschweigt, ist, dass er die größte Debatte dazu selbst angestoßen hatte in einem Sommerinterview. Und dass sie einen Grundsatzstreit zwischen Union und SPD markiert: Braucht es Steuererhöhungen für die Reichen, wie die SPD sagt – oder darf es sie auf keinen Fall geben? Für die SPD wiederholte Fraktionschef Matthias Miersch noch am Mittwochmorgen bei "Politico" die Parteiposition. Der Kanzler und seine Union schließen Steuererhöhungen seit Tagen kategorisch aus.

Friedrich Merz wird am Abend gefragt, ob im Koalitionsausschuss auch darüber gesprochen worden sei – und ob er sein Nein wiederholt habe. Es war neben der Kuhmist-Kontroverse immerhin der größte Streit der vergangenen Wochen. Die Antwort des Kanzlers: "Steuererhöhungen sind nicht Gegenstand unserer Beratungen gewesen."