Umbau des Sozialstaats Schwerdtner: Vermögensteuer statt Bürgergeld-Kürzungen

Von dpa , tos 03.09.2025 - 10:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ines Schwerdtner: Die Parteichefin der Linken hat eigene Ideen zum Umbau des Sozialstaats. (Archivfoto) (Quelle: Chris Emil Janssen/imago-images-bilder)

Die schwarz-rote Koalition diskutiert über den Umbau des Sozialstaats – und will Bürgergeldempfängern ins Portemonnaie greifen. Die Linke hat eigene Ideen.

Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat die Einführung einer Vermögensteuer ins Gespräch gebracht. Anstatt beim Bürgergeld zu sparen, solle der Staat durch eine stärkere Besteuerung von Wohlhabenden zusätzliche Einnahmen erzielen.

"Warum sprechen wir permanent in den Medien über Bürgergeldempfänger, die sowieso schon am wenigsten haben?", sagte Schwerdtner am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Mit einer Vermögensteuer ließen sich nach ihren Angaben bis zu 100 Milliarden Euro einnehmen.

In der aktuellen Debatte werde ihrer Ansicht nach zu stark über sogenannte Bürgergeld-Totalverweigerer gesprochen – also Menschen, die angebotene Arbeit ablehnen. Dabei handele es sich nur um 0,27 Prozent der Empfänger. "Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das ein absoluter Mythos", so Schwerdtner. Die Mehrheit seien Kinder, pflegende Angehörige oder Menschen, die trotz Arbeit auf zusätzliche Unterstützung angewiesen seien.

Schwerdtner fordert Reform des Sozialstaats

Die Linken-Politikerin forderte deshalb eine umfassende Reform des Sozialstaats. "Warum, wenn wir über den Haushalt sprechen, über den Sozialstaat, sprechen wir nicht darüber, dass mehr Menschen einzahlen könnten, dass wir ein Einnahmeproblem haben?", sagte sie. Dass stattdessen weiter über Bürgergeldempfänger diskutiert werde, "auch wenn es im Haushalt überhaupt keine großen Kosten ausmacht, das finde ich wirklich skandalös".