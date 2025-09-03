Grünen-Chef Banaszak "Bundeskanzler Merz tritt nach unten"

Felix Banaszak: Der Grünen-Chef macht Friedrich Merz schwere Vorwürfe. (Quelle: Michael Kappeler)

Grünen-Chef Banaszak kritisiert die Sparpläne von Bundeskanzler Merz beim Bürgergeld scharf. Er möchte das fehlende Geld an anderer Stelle eintreiben.

Grünen-Chef Felix Banaszak wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dessen Sparvorgabe beim Bürgergeld in Milliardenhöhe eine Spaltung der Gesellschaft vor. "Der Bundeskanzler will nicht entlasten, sondern spalten", sagt Banaszak zu t-online. "Ja, unser Sozialstaat muss effizienter und zielgenauer werden, gerade in seiner Verwaltung." Merz falle aber vor allem damit auf, "nach unten zu treten".

Friedrich Merz hatte in einem Interview von Sat.1 erklärt, beim Bürgergeld rund zehn Prozent der Kosten einsparen zu wollen. Das entspricht einer Größenordnung von fünf Milliarden Euro im Jahr. SPD-Sozialministerin Bärbel Bas hatte zuvor Merz' Behauptung, man könne sich den Sozialstaat nicht mehr leisten, als "Bullshit" bezeichnet. Heute kommen die Spitzen von Union und SPD zu einem Koalitionsausschuss zusammen.

Banaszak zufolge plant Merz fünf Milliarden "bei den Schwächsten in unserer Gesellschaft" einzusparen. Der Co-Chef der Grünen schlägt stattdessen vor, das Steuersystem "gerechter" zu gestalten. Allein durch den Kampf gegen die Steuerflucht von deutschen Milliardären kämen 5,7 Milliarden Euro zusammen, betont Banaszak. "Und da sprechen wir noch gar nicht über Immobilienspekulationen und riesige Erbschaften."