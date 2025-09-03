Nach 130 Jahren: Attraktion vor dem Aus

Sozialministerin Bärbel Bas (SPD): "Betriebsrenten sind eine wichtige Säule neben der gesetzlichen Rente." (Quelle: Michael Kappeler)

Die Bundesregierung will Betriebsrenten künftig mit staatlichen Mitteln fördern. Sie sollen die klassische Altersversorgung flankieren.

Die Bundesregierung will Betriebsrenten als zweite Säule der Altersversorgung neben der gesetzlichen Rente stärken. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums. "Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz sollen künftig besonders Beschäftigte mit geringen Einkommen und in kleinen und mittleren Unternehmen von dieser Form kapitalgedeckter Zusatzrenten profitieren", erklärte Ressortchefin Bärbel Bas (SPD).

"Gute Betriebsrenten tragen zur Lebensqualität im Alter bei", betonte Bas. Vorgesehen ist, dass Betriebe ihren Beschäftigten auch ohne Tarifvertrag im Rahmen einer Betriebsvereinbarung eine Betriebsrente anbieten können. Das sogenannte Sozialpartnermodell soll zudem ausgeweitet werden – in diesem Rahmen können Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften über Tarifverträge für die jeweilige Branche verbindlich eine betriebliche Altersversorgung vereinbaren.

