Debatte um Bürgergeld: Wagenknecht will bei Geflüchteten sparen

Bürgergeld-Debatte
Wagenknecht will bei Geflüchteten sparen

Von dpa
03.09.2025 - 14:41 UhrLesedauer: 1 Min.
Sahra Wagenknecht: Ihr BSW hatte den Einzug in den Bundestag bei der Wahl im Februar knapp verpasst.Vergrößern des Bildes
Sahra Wagenknecht: Die BSW-Chefin kritisiert die Sparpläne des Kanzlers. (Quelle: IMAGO/M. Popow)
Kanzler Merz hat sich für Kürzungen bei Bürgergeldempfängern ausgesprochen. Das kritisiert BSW-Chefin Wagenknecht und nimmt eine andere Gruppe ins Visier.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kritisiert die Sparvorgaben von Bundeskanzler Friedrich Merz für das Bürgergeld. "Dass der Kanzler pauschal für alle fünf Milliarden beim Bürgergeld kürzen will, ist ein Anschlag auf den Sozialstaat in unserem Land", erklärte die Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht.

Sie schlug vor, vor allem bei ausländischen Bezieherinnen und Beziehern an der Sozialleistung zu sparen. "Flüchtlinge aus der Ukraine und anerkannte Asylbewerber aus anderen Ländern sollten wie in anderen Ländern auch Asylleistungen beziehen, kein Bürgergeld", meinte Wagenknecht.

"Bei abgelehnten Asylbewerbern sollten Leistungen auslaufen." Zugleich forderte sie eine Regulierung von Mieten, "statt Vermieter durch uferlos steigende Wohnkostenzuschüsse reich zu machen".

Bundeskanzler Merz (CDU) hatte in einem Interview mit Sat.1. erklärt, beim Bürgergeld rund zehn Prozent der Kosten einsparen zu wollen – eine Größenordnung von fünf Milliarden Euro im Jahr.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Bündnis Sahra WagenknechtFriedrich MerzSahra Wagenknecht
