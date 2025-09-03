Bürgergeld-Debatte Wagenknecht will bei Geflüchteten sparen

Von dpa 03.09.2025 - 14:41 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Sahra Wagenknecht: Die BSW-Chefin kritisiert die Sparpläne des Kanzlers. (Quelle: IMAGO/M. Popow)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kanzler Merz hat sich für Kürzungen bei Bürgergeldempfängern ausgesprochen. Das kritisiert BSW-Chefin Wagenknecht und nimmt eine andere Gruppe ins Visier.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kritisiert die Sparvorgaben von Bundeskanzler Friedrich Merz für das Bürgergeld. "Dass der Kanzler pauschal für alle fünf Milliarden beim Bürgergeld kürzen will, ist ein Anschlag auf den Sozialstaat in unserem Land", erklärte die Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht.

Loading...

Sie schlug vor, vor allem bei ausländischen Bezieherinnen und Beziehern an der Sozialleistung zu sparen. "Flüchtlinge aus der Ukraine und anerkannte Asylbewerber aus anderen Ländern sollten wie in anderen Ländern auch Asylleistungen beziehen, kein Bürgergeld", meinte Wagenknecht.

"Bei abgelehnten Asylbewerbern sollten Leistungen auslaufen." Zugleich forderte sie eine Regulierung von Mieten, "statt Vermieter durch uferlos steigende Wohnkostenzuschüsse reich zu machen".