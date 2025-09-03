Unbeliebter als die Ampel Umfrage: Drei Viertel der Deutschen unzufrieden mit Schwarz-Rot

Die Zufriedenheit mit der schwarz-roten Koalition ist laut einer neuen Umfrage stark gesunken. Dagegen erreicht die AfD Rekordwerte.

Über zwei Drittel der Deutschen sind angesichts des Streits über die Wahl eines Verfassungsrichters, Kürzungen von sozialen Leistungen oder Eingrenzung der Migration unzufrieden mit der Bundesregierung und der schwarz-roten Koalition. Nach dem am Mittwoch veröffentlichten Deutschlandtrend der ARD sind 75 Prozent der Befragten weniger bis gar nicht zufrieden mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seinem Kabinett. Die Zahl der Zufriedenen sank im Vergleich zum Vormonat um sieben Prozentpunkte auf 22 Prozent.

Auch der Umgang der Regierungsparteien untereinander stößt den meisten übel auf. Nach der Erhebung von Infratest dimap sind 77 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden damit, wie CDU/CSU und SPD miteinander umgehen. Nur 18 Prozent äußern sich in dieser Frage zufrieden oder sehr zufrieden.

AfD auf Rekordhoch

Mit der Arbeit von Merz (CDU) sind 33 Prozent zufrieden, 62 Prozent sind unzufrieden. Nicht viel anders sieht es bei Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) aus. 31 Prozent der Bürger zeigen sich mit seiner Arbeit zufrieden, 48 Prozent sind unzufrieden. Am besten schneidet Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ab (60 Prozent zufrieden, 27 Prozent unzufrieden).

Bei der Sonntagsfrage nach der Abstimmung bei einer Bundestagswahl kommt die CDU/CSU unverändert zum Vormonat auf 27 Prozent. Die SPD legt einen Punkt zu auf 14 Prozent. Auch die AfD wächst um einen Punkt auf 25 Prozent und erreicht damit ihren bisherigen Höchstwert. Die Grünen geben einen Punkt ab auf elf Prozent. Die Linke verharrt bei zehn Prozent. Alle anderen Parteien scheitern an der Fünfprozenthürde.