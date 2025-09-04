Brief an Ministerien Gewerkschaft der Polizei warnt vor Wehrdienst-Folgen

Von dpa 04.09.2025 - 07:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Polizei-Anwärter nehmen an einer Vereidigungsfeier teil (Symbolbild): Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor negativen Folgen des neuen Wehrdienstgesetzes. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Laut der Gewerkschaft der Polizei könnte das neue Wehrdienstgesetz negative Folgen haben. Die Organisation verweist auf die Pensionierungen der kommenden Jahre.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in den Plänen für eine attraktivere Bundeswehr eine erhebliche Konkurrenz für die eigene Nachwuchssuche. Das in der vergangenen Woche vom Bundeskabinett beschlossene Gesetz könne dazu führen, dass "mehr interessierte und geeignete junge Menschen sich zunächst bei der Bundeswehr verpflichten und weniger einen Dienst bei der Polizei anstreben", heißt es in einer Stellungnahme der Gewerkschaft, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Das Schreiben des GdP-Vorstands wurde demnach bereits im August an das Bundesverteidigungsministerium, das Bundesinnenministerium und die Innenministerkonferenz versandt. Die Polizei in Bund und Ländern ist laut Schreiben von einer hohen Zahl von Pensionierungen in den kommenden Jahren betroffen und benötige daher ebenfalls neues Personal.

Polizei spricht auch von finanziellen Nachteilen

Dadurch, dass die Bundeswehr junge Menschen wieder erfassen und mustern wolle, erhalte sie frühzeitig einen guten Überblick über den "gesamten potenziellen Nachwuchspool" und könne diesen direkt ansprechen. Der Polizei sei das nicht möglich. Geplante Prämienzahlungen, Fahrtkostenzuschüsse und Entlassungsgelder würden der Bundeswehr einen weiteren Vorteil verschaffen, heißt es demnach in dem Schreiben.