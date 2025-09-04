t-online - Nachrichten für Deutschland
NRW-Kommunalwahlen: Siebter AfD-Kandidat verstorben

Vor den Kommunalwahlen in NRW
Der nächste Todesfall in den Reihen der AfD

Von t-online, FIN
04.09.2025 - 09:57 UhrLesedauer: 2 Min.
Mann mit AfD-Weste auf einer Kundgebung in Ludwigshafen: Bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr will die rechtsextreme Partei angreifen.Vergrößern des Bildes
In den Reihen der AfD Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer Kandidat verstorben. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann)
News folgen

Kurz vor den Wahlen in NRW ist der AfD-Direktkandidat Hans-Joachim Kind verstorben. Dies ist der siebte Todesfall unter den Kandidaten des Landesverbands.

Vor den anstehenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind bereits mehrere Kandidaten der AfD verstorben. Zu den bislang bekannten sechs Todesfällen im Landesverband der Partei kommt nun auch der Tod von Hans-Joachim Kind, dem Direktkandidaten der AfD im Remscheider Stadtteil Kremenholl, hinzu. Die AfD bestätigte den Todesfall gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Politico".

Loading...

Demnach starb der 80-Jährige nach langer Krankheit eines natürlichen Todes. Für den Wahlbezirk bedeutet das, dass die Stimmzettel mit dem Namen eines Nachrückkandidaten neu gedruckt werden müssen. Wählerinnen und Wähler, die bereits per Briefwahl abgestimmt haben, müssen ihre Stimme erneut abgeben.

Der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Kay Gottschalk, wies am Dienstag bei Welt TV Spekulationen über die Todesfälle zurück. Man werde den Fällen "mit der gebotenen Sensibilität und Sorgfalt nachgehen", sagte Gottschalk. Es gebe jedoch keine Hinweise auf Mord oder ähnliche Hintergründe. Einige der Verstorbenen hätten zudem Vorerkrankungen gehabt.

Sechs Todesfälle bei anderen Parteien

Zuvor war bekannt geworden, dass zusätzlich zu den vier bereits gemeldeten Todesfällen unter AfD-Kandidaten auch zwei Ersatzkandidaten verstorben sind. Laut Polizei besteht in keinem der Fälle ein Verdacht auf Fremdverschulden. Das nordrhein-westfälische Innenministerium teilte zudem mit, dass auch bei anderen Parteien Todesfälle unter Kandidaten nach der Listenaufstellung eingetreten seien. Bis Montag sprach eine Sprecherin der Landeswahlleitung von insgesamt sechs Todesfällen bei Parteien außerhalb der AfD.

Die Kommunalwahl findet am 14. September statt. Aufmerksamkeit erhält sie nicht nur wegen der Todesfälle: Tech-Milliardär Elon Musk hat sich auf seiner Plattform X mehrfach in den Wahlkampf eingemischt, demokratische Parteien kritisiert und öffentlich für eine Stimmabgabe zugunsten der in Teilen rechtsextremen AfD geworben.

