Rentensystem: Caritas-Chefin Welskop-Deffaa fordert Zugeständnisse

"Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit"
Caritas-Chefin fordert Rentner zu Zugeständnissen auf

Von t-online, KON
04.09.2025 - 09:43 UhrLesedauer: 1 Min.
Eva-Maria Welskop-Deffaa (Archivbild): Die Caritaspräsidentin warnt vor den massiven Folgen der derzeitigen Einsparungen.
Eva-Maria Welskop-Deffaa (Archivbild): Die Caritaspräsidentin warnt vor einem ungelichgewicht im deutschen Rentensystem.
News folgen

Die Debatte zur deutschen Sozialreform zieht immer weitere Kreise. Jetzt hat sich auch die Caritas-Chefin zu Wort gemeldet.

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Welskop-Deffaa, hat sich in die Diskussionen um eine Reform des Sozialstaats eingeschaltet und fordert ein Umdenken beim deutschen Rentensystem. Welskop-Deffaa erklärte den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag: "Das bedeutet heute, dass angesichts der demografischen Entwicklung die ältere Generation gefordert ist, ihre Leistungsansprüche nicht um jeden Preis zulasten der aktiven Generation durchzusetzen."

Die Chefin des katholischen Wohlfahrtsverbandes führte weiter aus, dass die Einschnitte eine wichtige Voraussetzung für Solidarität unter den Generationen sei. Ohne Reformen des Rentensystems fürchte sie, dass Altersdiskriminierung in den kommenden Jahren zunehmen werde.

Merz spricht von fehlender Finanzierbarkeit

In der Darstellung von Welskop-Deffaa sind die Reformen und Anpassungen des Rentensystems ein anhaltender Prozess. Gegenüber den Zeitungen erklärte sie weiter: "Mit jeder Veränderung der sozialen Herausforderungen werden Anpassungen notwendig. Sie sind darauf auszurichten, die Spannung zwischen sozialstaatlichem Anspruch und sozialer Wirklichkeit so weit wie möglich aufzulösen."

Die Debatte um Streichungen im deutschen Sozialstaat wurde von der Union angestoßen – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erklärte etwa wiederholt, dass er in seiner jetzigen Form nicht finanzierbar sei. SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas bezeichnete diesen Vorstoß als Ablenkungsmanöver.

Verwendete Quellen
