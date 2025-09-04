Der nächste Todesfall in den Reihen der AfD

Von t-online 04.09.2025 - 11:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Günther Krause: Er war bis 1993 Verkehrsminister. (Quelle: ronaldbonss.com)

Der Ex-Minister Günther Krause ist wohl schon wieder mit dem Gesetz in Berührung gekommen. Laut einem Bericht soll der Politiker seit Jahren keine Miete gezahlt haben.

Der ehemalige CDU-Minister Günther Krause steht wohl kurz vor der Zwangsräumung. Wie die "Bild" schreibt, hat Krause etwa 40.000 Euro Mietschulden und wurde inzwischen von dem Amtsgericht Potsdam dazu verurteilt, bis zum 19. September selbstständig das Haus zu verlassen und die Schulden zu begleichen.

Wie die "Bild" weiter schreibt, hat der ehemalige Verkehrsminister seit 2022 keine Miete mehr gezahlt – laut den Eigentümern hat er gegenüber der Hausverwaltung unter anderem erklärt, dass ein Schweizer Konto von ihm wegen geschäftlicher Beziehungen nach Russland eingefroren wurde.

Ähnliche Vergehen in Krauses Vergangenheit

Schon in der Vergangenheit waren Krause und seine Frau mit ähnlichen Fällen aufgefallen: 2018 mussten die beiden ihr damaliges Wohnhaus in der Mecklenburgischen Seenplatte verlassen – ebenfalls, wegen nicht gezahlter Miete. Vor zwei Jahren musste sich Krause dann wegen Vermögensverschleierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens vor Gericht verantworten. Die Richterin sprach damals von seiner "hohen kriminellen Energie".