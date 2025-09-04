Koalition einigt sich Krankenkassenbeiträge sollen vorerst nicht steigen

Friedrich Merz (l.) und Lars Klingbeil: Die Koalition hat sich darauf geeinigt, die Krankenkassenbeiträge vorerst nicht anzuheben. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Die Regierung streitet über Sparmaßnahmen. Auf einen Punkt, in dem auf Bürger vorerst keine Kosten zukommen sollen, hat sich die Koalition nun geeinigt.

Die schwarz-rote Koalition hat sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters darauf geeinigt, dass die Beitragssätze für die Pflege- und Krankenversicherung zum 1. Januar 2026 nicht steigen sollen. Darauf habe man sich im Koalitionsausschuss am Mittwochabend grundsätzlich geeinigt, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Allerdings sei der Weg dahin noch offengeblieben.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in der Pressekonferenz am Mittwochabend angekündigt, dass man anschließend noch über die Themen Pflege und Gesundheit reden wolle. Am Donnerstagmorgen sagte CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn zu Reuters: "Wir sind uns einig, dass die Sozialversicherungs-Beiträge nicht weiter steigen sollen – ein wichtiges Signal für die Versicherten." Wirtschafts- und Sozialverbände hatten von der Koalition Stabilität der Beitragssätze gefordert.

Konkretes Vorgehen bleibt unklar

Sowohl die Kranken- als auch die Pflegeversicherung stehen wegen steigender Ausgaben unter Druck. Anfang Juli hatte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) noch gesagt, dass sie auch mit einem Anstieg des Zusatzbeitrages der Kassen in der gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr rechne.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD müssen nun klären, wie sie den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent in der Kranken- und 3,6 Prozent in der Pflegeversicherung stabil halten können. Denkbar wären höhere Bundeszuschüsse, wie dies auch von den Sozialverbänden gefordert wird. Allerdings würde dies die Etatprobleme für Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) weiter vergrößern. Regierungsintern wird gerechnet, dass beispielsweise ein Ausgleich für eine Erhöhung des Pflegeversicherungssatzes um 0,1 Prozent etwa zwei Milliarden Euro kosten würde. Eine Alternative wären schnelle gesetzliche Regelungen über Einsparungen im Gesundheitsbereich.

Miersch und Spahn geben sich optimistisch

Die Fraktionschefs von Union und SPD, Spahn und Matthias Miersch, hatten sich am Donnerstag zufrieden mit den Beratungen im Koalitionsausschuss gezeigt. "Der Koalitionsausschuss hat gezeigt, dass wir gut und geeint aus der Sommerpause kommen", sagte der CDU-Politiker Spahn. "Wir werden gemeinsam die notwendigen Reformen angehen, um Deutschland voranzubringen", fügte er hinzu.