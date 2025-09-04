"Schreiben schwarze Zahlen" Pistorius sieht Kehrtwende bei Rekrutierungen

Verteidigungsministerium Boris Pistorius bei einer Pressekonferenz: Er erkennt bei der Personalentwicklung der Bundeswehr eine positive Tendenz. (Quelle: IMAGO/(c) Mike Schmidt/imago)

Boris Pistorius sieht die Personalentwicklung der Bundeswehr auf einem guten Weg. Im letzten Jahr sah es noch ganz anders aus.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht eine Trendwende bei der Rekrutierung neuer Soldaten für die Bundeswehr. "Wir schreiben in diesem Jahr schwarze Zahlen bei den Personaleinstellungen. Das heißt, wir stellen erstmals seit fünf Jahren oder sechs Jahren wieder mehr ein, als rausgehen aus der Bundeswehr", sagte der SPD-Politiker in einem Interview für die Sat.1-Sendung ":newstime", die am Abend ausgestrahlt werden soll.

In der Bundeswehr war die Zahl der Soldaten noch im vergangenen Jahr trotz mehr Einstellungen erneut leicht gesunken, während der Altersdurchschnitt stieg. Zum Jahresende 2024 habe es rund 181.150 Soldatinnen und Soldaten gegeben, hatte das Verteidigungsministerium erklärt. Ein Jahr zuvor, am Stichtag 31. Dezember 2023, waren es noch rund 181.500 Männer und Frauen in Uniform gewesen.