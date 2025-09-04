Rechtsextreme bereiten Regierung vor Thüringer AfD plant Abschiebezentrum an Flughafen

Von dpa 04.09.2025 - 19:03 Uhr

Björn Höcke (l.) und Daniel Haseloff: Sie wollen Thüringen als "Remigrationsland Nummer eins". (Quelle: IMAGO/Karina Hessland-Wissel)

Asylbewerber in Containern am Flughafen, keine Geldleistungen und kein Kirchenasyl mehr: So radikal sind die Pläne der Thüringer AfD für die Asylpolitik.

Die AfD will in Regierungsverantwortung alle Asylbewerber in Thüringen zentral auf dem Erfurter Flughafen unterbringen und ausreisepflichtige Flüchtlinge dort abschieben. Nach den Plänen sollen auf dem Gelände Container für rund 4.000 Menschen geschaffen werden, stellte der migrationspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Daniel Haseloff, ein Konzept für die Asylpolitik vor. "Wir wollen die Unterbringung von Asylbewerbern zentralisieren, das heißt, wir werden alle Erstaufnahmeeinrichtungen in Thüringen schließen."

Auch die Abschiebehaft solle dann nach den Vorstellungen der AfD von Arnstadt auf den Erfurter Flughafen ziehen. Für die zentrale Unterbringung und Abschiebung von Asylbewerbern auf dem Erfurter Flughafen werde mit Investitionskosten von rund 60 Millionen Euro gerechnet. Das entsprechende Gelände dafür solle gemietet werden. Die zentrale Unterbringung und Abschiebung auf dem Flughafen sei nicht als Dauerlösung gedacht. Ziel sei, die Flut von Asylbewerbern zu stoppen. Die AfD wolle Thüringen zum "Remigrationsland Nummer eins" machen, sagte Haseloff.

Mit der Zentralisierung der Asylverfahren will die AfD auch keine Flüchtlinge mehr auf die Kommunen verteilen, bis ein positiver Asylbescheid vorliegt. Zudem möchte die AfD alle Geldleistungen für Asylbewerber einstellen und auf Sachleistungen umstellen. Auch auf die Abschaffung des Duldungsstatus, ein Ende des Kirchenasyls und der Härtefallkommission zielt die Thüringer AfD, die seit 2021 vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet wird.

Thüringen: 44 Prozent weniger Asylanträge in diesem Jahr

Die Thüringer CDU warf der AfD vor, zu polemisieren: "Wer heute behauptet, alles sei wie 2015, hat entweder die Fakten nicht verstanden oder will sie bewusst verdrehen", erklärte die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende und Migrationsministerin, Beate Meißner. 2015 nahm Deutschland fast eine Million Asylsuchende auf, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet waren und in Flüchtlingslagern der UN nicht mehr ausreichend versorgt wurden. Die AfD lebe von der Empörung über Probleme, die längst angepackt und gelöst würden. Die Zahlen belegten einen echten Richtungswechsel in der Migrationspolitik.

In Thüringen seien die Asylzugänge im laufenden Jahr um 44 Prozent zurückgegangen. Auch die Verteilung an die Kommunen sei deutlich gesunken. Gleichzeitig steige sowohl die Zahl freiwilliger Ausreisen als auch die Zahl erfolgreicher Rückführungen. Meißner weiter: "Wir schaffen Ordnung in der Migration, durch klare Regeln, verbindliche Verfahren und eine konsequente Rückführungspraxis." Unter Thüringens Federführung seien zuletzt drei Abschiebungsflüge organisiert worden – unter anderem in den Irak.