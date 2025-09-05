Kampf um die Mitte "Halte das für Unsinn" – Grüne widerspricht Habeck
Die Grünen-Spitze wendet sich gegen Robert Habeck – was den Kampf um die bürgerliche Mitte betrifft. Die sieht der Ex-Vizekanzler vom Aussterben bedroht.
Robert Habeck hat sich nicht eben leise aus dem politischen Betrieb verabschiedet. Er ist mit einem lauten Knall gegangen. Für seine klaren Worte etwa zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CD) oder dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) musste der ehemalige Grünen-Kanzlerkandidat viel Kritik einstecken. Von seiner eigenen Partei bekam der 56-Jährige dagegen vor allem warme Worte hinterhergerufen. Aber nicht nur.
Denn Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Habecks Überlegungen, die dieser in einem "taz"-Interview in der vergangenen Woche geäußert hatte, nun deutlich widersprochen. Darin hatte der ehemalige Wirtschaftsminister sich besorgt über den Zustand der politischen Mitte in Deutschland gezeigt. Er ging dabei sogar so weit, die Existenz dieser Mitte insgesamt infrage zu stellen.
Dröge sieht das anders: "Gerade jetzt, wo Populisten versuchen, die Gesellschaft immer weiter auseinanderzusprengen, sollte man diese Idee der Mitte doch nicht aufgeben", sagte sie dem Magazin "Spiegel". "Im Gegenteil: Ich sehe es als wichtige Aufgabe für die Grünen an, diese Mitte zu verteidigen."
Habeck: "Dann ist es vorbei mit den Volksparteien"
In dem "taz"-Interview hatte Habeck ähnlich argumentiert, sich stellenweise aber auch verbittert darüber gezeigt, dass seine Politik und seine Idee von den Grünen als Anker einer erodierenden gesellschaftlichen Mitte gescheitert sei. "Meine Idee war immer, dass man die Grünen mit einem progressiven Liberalismus in die gesellschaftliche Mitte führt, um das Zentrum zu stabilisieren. Er warnte in dem Zusammenhang auch davor, dass die Volksparteien zwischen den radikalen Kräften vom linken und rechten Rand aufgerieben werden und weiter an Bedeutung verlieren könnten – und zwar schon nach der nächsten Bundestagswahl. "Dann ist es vorbei mit Volksparteien, und zwar final."
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge sieht das anders: "Es gibt zum Glück weiterhin wichtige gemeinsame Werte, auf die sich eine große Mehrheit einigen kann." Dazu gehöre etwa der Wunsch, in einer stabilen Demokratie zu leben und in einem Land mit einem sozialen Netz, das einen in Lebenskrisen auffange. "Das ist der Konsens, und das ist die Mitte in diesem Land."
Jenseits von abstrakten Werten und gesellschaftlichem Konsens über Themen brauche es aber eben auch Parteien, die diese Werte vertreten, und da blickt Habeck pessimistisch auf die gegenwärtigen Entwicklungen. Er glaube nicht mehr an ein lagerübergreifendes Projekt der Mitte, wie er im Interview andeutete. Dies habe das Scheitern der Ampel-Koalition und die Kampagne mancher führender Unionspolitiker gegen eine mögliche Schwarz-Grüne Koalition deutlich gezeigt. "Schwarz-Grün ist von der Union – Merz, Söder, Spahn, Klöckner – verächtlich gemacht und zerstört worden. Und die sind ja alle politisch befördert worden, haben also noch mehr zu sagen in der Union. Da muss ein neuer Ansatz gefunden werden", so Habeck.
Grüne: Anderer Kurs als der von Habeck?
Deutlicheren Widerspruch übte Dröge bei der von Habeck beschworenen "Merkel-Lücke". Deutschland diskutiere oft über die Mitte und meine damit Leute, die politisch tickten wie die CDU, sagte Dröge in Anspielung auf Habecks Analyse. "Ich halte das für Unsinn", so die Fraktionschefin. Die CDU definiere nicht, wo die Mitte sei. Stattdessen fordert die Grüne, sich wieder mehr auf linke Forderungen zu konzentrieren, wie etwa den Ausbau der Kita-Plätze. Dies sei Konsens, damit ließe sich die gesellschaftliche Mitte zurückgewinnen.
Habeck hatte im Wahlkampf dafür geworben, als Grüne wieder vermehrt das bürgerliche Lager anzusprechen. Er verstand die Partei als "eine Partei aus der Mitte heraus, die dieses Vakuum nach Angela Merkel nicht einfach leer lässt, sondern dahin geht". Das sagte er in einem Radiointerview im Sommer 2024. Nach seinem Abschied aus dem aktiven Politikerleben scheint sich bei den Grünen jedoch nun ein etwas anderer Kurs durchzusetzen, als es Habeck vorschwebte.
Habeck: "Macht man nicht auf einer halben Pobacke"
Er attestierte der aktuellen Grünen-Spitze jedoch, sie sei "in der Oppositionsrolle angekommen und haben eine starke Aufstellung für die Zukunft gefunden." Er selbst sieht sich als gescheitert, daher wolle er nun etwas Neues machen. Habeck wird zunächst als Gast-Wissenschaftler am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen lehren und danach ins amerikanische Berkeley gehen. Er habe sich bewusst für den Rollen- und Perspektivwechsel entschieden, sagte er der "taz".
"Ich will weder ein höhnisch-zynischer Kommentator sein, noch will ich wie ein Gespenst über die Flure laufen und sagen: Früher war ich mal Vizekanzler, erinnert ihr euch?", so Habeck. Außerdem sei ein Bundestagsmandat nicht etwas, dass man "auf einer halben Pobacke macht". Im gleichen Interview hatte er allerdings scharfe Kritik am gegenwärtigen politischen Personal geäußert, unter anderem an den CDU-Politikern Jens Spahn und Julia Klöckner.
Kanzler Friedrich Merz hatte Habeck daraufhin scharf kritisiert. "Ich habe es als unangenehm empfunden, ich habe es auch als peinlich empfunden", sagte der CDU-Vorsitzende in einem Interview für die Sat.1-Sendung ":newstime". "Er hat damit Charakterzüge gezeigt, die wir immer schon vermutet haben."
