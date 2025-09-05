Kampf um die Mitte "Halte das für Unsinn" – Grüne widerspricht Habeck

Von t-online , cc 05.09.2025 - 02:52 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Robert Habeck, damals noch Bundeswirtschaftsminister, bei einer Pressekonferenz im Frühjahr 2025. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen)

Die Grünen-Spitze wendet sich gegen Robert Habeck – was den Kampf um die bürgerliche Mitte betrifft. Die sieht der Ex-Vizekanzler vom Aussterben bedroht.

Robert Habeck hat sich nicht eben leise aus dem politischen Betrieb verabschiedet. Er ist mit einem lauten Knall gegangen. Für seine klaren Worte etwa zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CD) oder dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) musste der ehemalige Grünen-Kanzlerkandidat viel Kritik einstecken. Von seiner eigenen Partei bekam der 56-Jährige dagegen vor allem warme Worte hinterhergerufen. Aber nicht nur.

Denn Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Habecks Überlegungen, die dieser in einem "taz"-Interview in der vergangenen Woche geäußert hatte, nun deutlich widersprochen. Darin hatte der ehemalige Wirtschaftsminister sich besorgt über den Zustand der politischen Mitte in Deutschland gezeigt. Er ging dabei sogar so weit, die Existenz dieser Mitte insgesamt infrage zu stellen.

Dröge sieht das anders: "Gerade jetzt, wo Populisten versuchen, die Gesellschaft immer weiter auseinanderzusprengen, sollte man diese Idee der Mitte doch nicht aufgeben", sagte sie dem Magazin "Spiegel". "Im Gegenteil: Ich sehe es als wichtige Aufgabe für die Grünen an, diese Mitte zu verteidigen."

Habeck: "Dann ist es vorbei mit den Volksparteien"

In dem "taz"-Interview hatte Habeck ähnlich argumentiert, sich stellenweise aber auch verbittert darüber gezeigt, dass seine Politik und seine Idee von den Grünen als Anker einer erodierenden gesellschaftlichen Mitte gescheitert sei. "Meine Idee war immer, dass man die Grünen mit einem progressiven Liberalismus in die gesellschaftliche Mitte führt, um das Zentrum zu stabilisieren. Er warnte in dem Zusammenhang auch davor, dass die Volksparteien zwischen den radikalen Kräften vom linken und rechten Rand aufgerieben werden und weiter an Bedeutung verlieren könnten – und zwar schon nach der nächsten Bundestagswahl. "Dann ist es vorbei mit Volksparteien, und zwar final."

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge sieht das anders: "Es gibt zum Glück weiterhin wichtige gemeinsame Werte, auf die sich eine große Mehrheit einigen kann." Dazu gehöre etwa der Wunsch, in einer stabilen Demokratie zu leben und in einem Land mit einem sozialen Netz, das einen in Lebenskrisen auffange. "Das ist der Konsens, und das ist die Mitte in diesem Land."