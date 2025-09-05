t-online - Nachrichten für Deutschland
Umfrage: Deutsche glaube nicht an Reformen der Regierung – AfD gewinnt dazu

Aktuelle Umfrage
Deutsche haben kaum Vertrauen in Merz' Regierung

Von t-online, KON
05.09.2025 - 09:58 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0830447894Vergrößern des Bildes
Bundeskanzler Friedrich Merz: Laut einer Umfrage ist er bei den Deutschen nicht wirklich beliebt. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
Mit Blick auf das ZDF-"Politbarometer" sieht es für die schwarz-rote Regierung nicht gut aus. Besonders ein Reformvorhaben ist bei den Deutschen umstritten.

Auch trotz beigelegtem Koalitionsstreit und angekündigtem "Herbst der Reformen" können sich die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD in aktuellen Umfragen nicht verbessern. Laut Umfrage des ZDF-"Politbarometers" geht ein Großteil der Deutschen nicht davon aus, dass die angekündigten Reformen wirkliche Probleme lösen können. 52 Prozent der Deutschen sind laut Umfrage gegen Kürzungen im sozialen Bereich, lediglich 40 Prozent sind dafür.

Besonders wenig Vertrauen haben die Deutschen demnach in die Reformen bei Rente und Alterssicherung. Laut Umfrage gehen 75 Prozent davon aus, dass die Regierung die tatsächlichen Probleme nicht lösen wird, in Bezug auf das Gesundheitswesen sind es 72 Prozent. Am positivsten fällt die Bilanz noch hinsichtlich eines möglichen wirtschaftlichen Aufschwungs aus – doch auch hier denken 48 Prozent der Befragten, dass die Bundesregierung keinen Beitrag leisten wird. Immerhin 47 Prozent glauben an den Aufschwung.

Deutsche sind für höhere Steuern

Eindeutiger ist das Bild mit Blick auf den Streitpunkt möglicher Steuererhöhungen für Besserverdienende. Laut Umfrage sind 68 Prozent der Befragten für die Maßnahme, gegen die sich die Union versperrt hat. Auch unter den Anhängern von CDU und CSU ist mit 56 Prozent eine leichte Mehrheit für Steuererhöhungen bei Besserverdienern. Nur die Anhänger von AfD und FDP sprechen sich in der Umfrage mehrheitlich dagegen aus.

imago images 0832434379Vergrößern des Bildes
Die Spitzen der schwarz-roten Regierung: Merz ist laut Umfrage weniger beliebt als seine Kollegen aus der SPD. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Das ZDF-Politbarometer kommt des Weiteren zu dem Ergebnis, dass die Union (27 Prozent) und die SPD (15 Prozent) bei ihren Zustimmungswerten verharren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist dabei laut Umfrage besonders unbeliebt: Sowohl Boris Pistorius (SPD), Johann Wadephul (CDU), Bärbel Bas (SPD) als auch Lars Klingbeil (SPD) sind beliebter als der Merz.

Verwendete Quellen
Themen
CDUCSUFriedrich MerzJohann WadephulPolitbarometerRenteSPDUmfrage
