Bei CDU-Mittelständlern Unternehmer will Merz’ Staatssekretärin ablösen

Von Malte Bollmeier Aktualisiert am 08.09.2025 - 11:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Staatssekretärin Gitta Connemann (beide CDU, Archivbild): Connemann bekommt Konkurrenz. (Quelle: dts Nachrichtenagentur/imago-images-bilder)

Bei der Mittelstands- und Wirtschaftsunion stehen Ende September Wahlen an. Die amtierende Vorsitzende Connemann ist Vorwürfen eines Mitbewerbers ausgesetzt: Sie habe den Mittelstand verraten.

Gitta Connemann, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), hat scharfe Kritik von ihrem Mitbewerber Andreas Ritzenhoff erhalten. Ritzenhoff ist ein Unternehmer aus Marburg, ebenfalls Mitglied der CDU und der MIT, und würde gerne am Mittelstandstag am 26. und 27. September in Köln zum neuen MIT-Vorsitzenden gewählt werden und somit Connemann ablösen. Die MIT ist ein innerparteilicher Lobbyverband der Union mit 25.000 Mitgliedern, der die Interessen von mittelständischen Unternehmern und Selbstständigen vertritt.

In einem Schreiben an die Mitglieder der MIT, das t-online vorliegt, wirft er Connemann vor, dass ihre Ämter nicht miteinander vereinbar seien. Connemann ist nicht nur MIT-Vorsitzende, sondern auch Bundestagsabgeordnete, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung. Ritzenhoff zufolge kann sie die mittelständischen Unternehmen und deren Kritik an der Regierung schwerlich vertreten, wenn sie selbst die Regierung vertritt. Das sei "widersinnig und absurd", schreibt Ritzenhoff.

Er habe sich in dieser Einschätzung bestätigt gefühlt, als Connemann Ende Juni die geplante Erhöhung des Mindestlohns, von derzeit 12,82 Euro auf 14,60 Euro bis 2027, als "tragfähigen Kompromiss" bezeichnet hatte. Den Mindestlohn in diesem Maße zu steigern, schade der deutschen Wirtschaft und könnte zu zahlreichen Insolvenzen führen, so Ritzenhoff. Unter anderen Umständen hätte sich Connemann ebenfalls gegen die Erhöhung ausgesprochen. Als Staatssekretärin verhalte sie sich nun aber unkritischer, meint er. "Ich empfinde das als Verrat am Mittelstand."

Mangelndes Engagement?

Gitta Connemann weist die Kritik zurück, dass ihre Ämter miteinander unvereinbar seien. Sie teilte t-online mit: "Der MIT-Bundesvorsitz und das Amt der Mittelstandsbeauftragten ergänzen sich sehr gut. Nicht nur aus meiner Sicht ist dieses Zusammenspiel ein Glücksfall für den Mittelstand." Dieser brauche Gesicht und Stimme – auch in der Bundesregierung. "Traditionell gehen Partei- und Regierungsamt häufig Hand in Hand – vom Kanzleramt bis zu Fachministerien“, betont Connemann.