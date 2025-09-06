Habeck-Nachfolgerin Vriesema "Ich will bodenständig bleiben"

Von Julia Naue 06.09.2025 - 09:04 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Mayra Vriesema: Sie ist in den Bundestag nachgerückt. (Quelle: Markus Scholz)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit nur 25 Jahren übernimmt Mayra Vriesema das Bundestagsmandat von Robert Habeck. Doch der Start als Abgeordnete hat so seine Tücken.

Über dem Stuhl hängt noch das Jackett von Robert Habeck. Auf dem Schreibtisch liegt eine seiner Lesebrillen. Ansonsten wirkt das Büro von Mayra Vriesema leer und unpersönlich. In den Regalen stehen keine Bücher, an den Wänden hängen keine Bilder. Die 25-Jährige ist erst vor wenigen Tagen hier eingezogen. Die Grünen-Politikerin übernimmt das Bundestagsmandat von Habeck, der sich aus der aktuellen Politik zurückzieht.

Loading...

Vriesema übernimmt vorerst auch Habecks bisheriges Büro im Bundestag. Ob es dabei bleibt, wird sich zeigen. Denn es ist eines der besseren Büros, das kann man so sagen. Die Decken sind hoch, das Zimmer geräumiger als andere Abgeordnetenbüros und durch das Fenster blickt man direkt auf das Reichstagsgebäude. Auf dem Fußboden liegt schwerer blauer Teppich, in der Ecke hinter dem Schreibtisch steht eine kleine Pflanze, die in dem großen Raum fast verloren wirkt.

Nachrückerin Vriesema freut sich zwar über den großen Raum und die neue Aufgabe, doch aktuell beschäftigen sie die banalen Dinge des Ankommens. Die Laptops sind noch nicht da, die E-Mail-Adresse funktioniert nicht, auch beim Telefon hapert es noch. An ein Namensschild an der Tür hat auch noch niemand gedacht.

"Seid ihr schon das neue Büro?"

Eine Mitarbeiterin der internen Organisation der Fraktion platzt plötzlich ins Büro. Sie hat nicht damit gerechnet, dass Vriesema schon da ist. "Ach Entschuldigung, ihr seid schon das neue Büro?", fragt sie etwas irritiert Vriesema und ihre Mitarbeiterin. "Herzlich Willkommen!" Sie könne sich jederzeit melden, wenn sie etwas brauche.

Der Bundestag ist für Mayra Vriesema kein unbekannter Ort. Hier arbeitete sie schon als studentische Mitarbeiterin für eine Grünen-Abgeordnete. Und auch sonst hat die junge Frau aus Husum in Nordfriesland schon einiges an politischer Erfahrung gesammelt. Sie war Mitglied im Landesvorstand der Grünen Jugend Schleswig-Holstein. Und sie war stellvertretende Landesvorsitzende ihrer Partei in Schleswig-Holstein. Bei der Bundestagswahl im Februar kandidierte die Studentin für ein Mandat auf Platz 5 der Landesliste.