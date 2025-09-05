Nur zwei Prozent Abstand ZDF-Politbarometer: AfD auf Höchstwert – aber hinter der Union
Die AfD knackt laut einer Umfrage eine persönliche Bestmarke – und schließt zu der Union auf. Im Vergleich zum Wahlergebnis verbessert sie sich damit deutlich.
Die AfD legt in neuen Umfragen weiter zu – und erreicht einen neuen Höchstwert. Laut einer aktuellen Sonntagsumfrage des ZDF-Politbarometers kommt die Partei auf 25 Prozent der Wählerstimmen und liegt so nur noch zwei Prozent hinter der Union (27 Prozent). Die Befragungen für die Umfrage fanden zwischen dem 2. und dem 4. September statt.
Mit deutlichem Abstand folgt die SPD (15 Prozent), dann die Grünen (11 Prozent) und die Linke (10 Prozent). BSW und FDP würden mit jeweils drei Prozent weiterhin an der Fünfprozenthürde scheitern. Auch in die Reformen der Regierung setzten die Deutschen laut Umfrage keine großen Hoffnungen.
Die aktuelle Regierung würde so kombiniert, falls am Sonntag Wahl wäre, auf lediglich 42 Prozent der Stimmen kommen. Bei der Bundestagswahl waren es noch etwa 45 Prozent, für die Regierungsbildung ist lediglich eine sogenannte relative Mehrheit der Sitze im Bundestag nötig. Die AfD bekam bei der Bundestagswahl etwa 20 Prozent der Stimmen.