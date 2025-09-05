Nur zwei Prozent Abstand ZDF-Politbarometer: AfD auf Höchstwert – aber hinter der Union

05.09.2025

AfD-Chefin Alice Weidel: Ihre partei erreicht in umfragen einen neuen Höchstwert. (Quelle: IMAGO/Andreas Gora/imago)

Die AfD knackt laut einer Umfrage eine persönliche Bestmarke – und schließt zu der Union auf. Im Vergleich zum Wahlergebnis verbessert sie sich damit deutlich.

Die AfD legt in neuen Umfragen weiter zu – und erreicht einen neuen Höchstwert. Laut einer aktuellen Sonntagsumfrage des ZDF-Politbarometers kommt die Partei auf 25 Prozent der Wählerstimmen und liegt so nur noch zwei Prozent hinter der Union (27 Prozent). Die Befragungen für die Umfrage fanden zwischen dem 2. und dem 4. September statt.

