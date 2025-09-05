Er hinterzog fast 40 Millionen Euro Ex-FDP-Politiker muss jahrelang ins Gefängnis

05.09.2025

Udo van Neer: Er ficht das Urteil an. (Quelle: FDP Willich)

Über Jahre hinterzieht ein FDP-Politiker Steuern. Am Ende kommen fast 40 Millionen Euro zusammen. Nun ist das Urteil gegen ihn gefallen.

Ein langjähriger FDP-Kommunalpolitiker aus Viersen ist wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mönchengladbach sprach den 68-jährigen Udo van Neer schuldig, Steuern in Höhe von fast 38 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Der Autohändler hatte gestanden, über Scheingeschäfte mit Autoexporten nach Asien Umsatzsteuern in entsprechender Höhe hinterzogen zu haben.

Nach eigener Aussage hatte der Autohändler seit 2009 mithilfe der Scheingeschäfte Steuern hinterzogen, weil die Umsätze seiner Firma eingebrochen waren. "Ich hätte damals Insolvenz anmelden müssen", sagte er. Der Bundesverdienstkreuzträger war 2023 bei einer Betriebsprüfung aufgeflogen und saß zwischenzeitlich wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft.

In seinem letzten Wort sagte der inzwischen insolvente Angeklagte: "Ich bereue zutiefst, was ich getan und dass ich die Solidargemeinschaft geschädigt habe."

Bundesverdienstkreuzträger und Ehrenritter

Der Verteidiger des 68-Jährigen hatte "eine angemessene Haftstrafe im mittleren Bereich des Strafrahmens" beantragt und dabei auf das umfassende Geständnis seines Mandanten, dessen politische und soziale Verdienste, sein hohes Alter und dessen Erkrankungen hingewiesen.

"Wenn so geurteilt wird, wie vom Staatsanwalt beantragt, dann wird er im Strafvollzug sterben", hatte der Verteidiger vor der Urteilsverkündung gesagt. Der Vorsitzende Richter verwies dagegen auf "die gute gesundheitliche Versorgung im Strafvollzug".

Nach der Urteilsverkündung zu acht Jahren Haft kündigte der Verteidiger an, das Urteil anfechten zu wollen. Der 68-Jährige war gegen Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft frei gekommen. Der Haftbefehl blieb trotz der Verurteilung zunächst außer Vollzug.