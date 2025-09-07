Leser zum Streit über Sozialausgaben "Der Sozialstaat ist gelebte Solidarität"

Menschen auf dem Weg ins Jobcenter (Symbolbild): Der Sozialstaat ist auf dem Prüfstand. (Quelle: IMAGO / Michael Bihlmayer)

Muss die Politik beim Sozialstaat kürzen? Der politische Streitpunkt wird auch in der Bevölkerung kontrovers diskutiert.

Noch im August trugen Friedrich Merz und Bärbel Bas ihre Differenzen hinsichtlich der Finanzierbarkeit des Sozialstaats auf offenen Bühnen aus. "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar", betonte der Bundeskanzler. Die SPD-Politikerin erwiderte, das sei "Bullshit".

Beide hatten danach ein klärendes Gespräch und demonstrierten daraufhin Einigkeit. Friedrich Merz sagte: "Wir sind uns einig, dass wir den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland erhalten wollen. Wir wollen ihn nicht schleifen, wir wollen ihn nicht abschaffen, wir wollen ihn nicht kürzen. Sondern wir wollen ihn in seinen wichtigsten Funktionen erhalten und das heißt, wir müssen ihn reformieren."

Dennoch zeigt sich: Die hohen Sozialausgaben bergen politische Sprengkraft – und auch die Bevölkerung diskutiert, ob sich Deutschland diese noch leisten kann.

"Der Sozialstaat Deutschland wird ausgesaugt"

So schreibt etwa Jürgen Hollerbuhl: "Der Sozialstaat Deutschland wird ausgesaugt. Das geht schon seit Jahren so. Nun muss etwas geändert und nicht nur geredet werden. Das Problem ist, dass keiner sich traut, die Sozialausgaben zu reduzieren, weil man befürchtet, dann von bestimmten Gruppen nicht mehr gewählt zu werden."

Grete de Maeyer argumentiert: "Die Gefahr immer besserer und höherer Sozialleistungen besteht darin, dass man die Empfänger abhängig von ihnen macht. Es ist eine Art Aussichtslosigkeit, dass sie aus eigener Kraft und mit Fleiß nie das Niveau erreichen können, das ihnen die Sozialleistungen bietet."

Sie befürchtet: "Irgendwann fürchtet man sich davor, die Sicherheit der Sozialleistungen zu verlassen. So wie man in einem Job verharrt, nur weil man Angst hat, man würde sich durch einen Wechsel vielleicht verschlechtern." Das gilt es nach Ansicht der t-online-Leserin zu verhindern, weshalb sie sich für Kürzungen ausspricht.

"Nicht die Kürzungen von Sozialleistungen sind notwendig"

"Den Sozialstaat können wir uns auch deshalb nicht mehr leisten, weil sich zu viele, die es könnten und sollten, zu wenig an der Finanzierung beteiligen", kritisiert Robert Fishman.

So sehen es auch zahlreiche andere t-online-Leser, so etwa Marcus Unger: "Merz hat recht, aber die Konsequenzen sind falsch. Nicht die Kürzungen von Sozialleistungen sind notwendig, sondern die stärkere Einbeziehung von Reichen und Superreichen wäre eine Lösung."