Störungen und Polizeieinsatz Debatte: Boris Palmer kontert Argumente von AfD-Politiker

Von dpa Aktualisiert am 06.09.2025 - 01:16 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier (l.) und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) bei der Debatte. (Quelle: Christoph Schmidt)

Erst gab es Demonstrationen und Störungen. Dann kam es doch zu einer inhaltlichen Debatte beim Treffen zwischen Boris Palmer und dem AfD-Politiker Markus Frohnmaier.

Bei einer Debatte mit dem baden-württembergischen AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier hat der Tübinger Oberbürgermeister und ehemalige Grünen-Politiker versucht, Argumente der rechten Partei zu entzaubern. Palmer und Frohnmaier stritten über sechs verschiedene Themenblöcke – je drei von Frohnmaier und je drei von Palmer vorgeschlagen: Meinungsfreiheit, Klimaschutz, Innere Sicherheit und Migration, Wohnungsbau und Soziales, Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg sowie Demokratie und Rechtsstaat. Moderiert wurde das Streitgespräch von Joachim Knape, der an der Universität Tübingen als Professor für Rhetorik lehrt.

Frohnmaier ging eher selten inhaltlich auf die Aussagen Palmers ein. Der Oberbürgermeister versuchte dagegen immer wieder, Frohnmaiers Aussagen etwas entgegenzusetzen. So stellte er etwa auf die Aussage Frohnmaiers, dass Deutschland ein Problem mit der Inneren Sicherheit habe, Zahlen aus der Kriminalstatistik entgegen.

So habe die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr bei 5,5 Millionen und im Jahr 2000 bei 6,3 Millionen gelegen. Das gelte auch für die Zahl der schweren Straftaten wie Mord und Totschlag. "Wer vor 20 Jahren keine Angst auf der Straße hatte, der muss es heute auch nicht haben", sagte Palmer.

Frohnmaier warf Palmer daraufhin vor, die Statistik nicht richtig lesen zu können und bot Hilfe eines AfD-Abgeordneten-Kollegen an – was Palmer mit Verweis auf sein Mathematikstudium konterte.

Polizei führte Störer aus dem Saal

Zu Beginn war das Streitgespräch von Buhrufen, Sprechchören und lauten Sirenen begleitet worden. Die Polizei führte nach eigenen Angaben 30 Störer aus der Halle und sprach Platzverweise aus, wie sie am späten Abend mitteilte. Oberbürgermeister Palmer begründete den Ausschluss der Störer mit dem Hausrecht, das er als Oberbürgermeister habe. "Ich habe die Polizei gebeten, diejenigen, die nicht zulassen wollen, dass ein Meinungsaustausch stattfindet, friedlich zu bitten, den Saal zu verlassen", sagte Palmer auf der Bühne.

Zuvor war es in der Halle immer wieder zu Unterbrechungen gekommen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer Sprechchöre anstimmten. Die eine Seite rief "Nazis raus" oder "Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda", die andere beklatschte AfD-Landeschef Frohnmaier beim Einzug in die Halle mit "Markus, Markus"-Rufen. Erst nachdem viele Störer die Halle verlassen hatten – von der Polizei begleitet oder freiwillig – konnte die Debatte auf dem Podium beginnen.

Hunderte Demonstranten vor der Halle

Vor der Debatte hatten nach Polizeiangaben in der Spitze rund 2.000 Demonstranten gegen die Veranstaltung protestiert. Vor der Halle kritisierten Redner die Debatte und Oberbürgermeister Palmer scharf.