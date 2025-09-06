Sozialstaatsreform Bas plant höhere Beiträge für Gutverdiener
Die Bundesregierung soll den Sozialstaat reformieren. Laut eines Berichts plant die Arbeitsministerin, die Sozialbeiträge für Besserverdiener zu erhöhen.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) plant einem Medienbericht zufolge höhere Sozialbeiträge für Gutverdiener. Einem Verordnungsentwurf ihres Ministeriums zufolge, über den das Portal "Politico" berichtet, soll die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 2026 auf 8.450 Euro steigen.
In diesem Jahr liegt der Wert demnach noch bei 8.050 Euro. Das bedeute, dass Gutverdiener demnächst auf einen größeren Teil ihres Einkommens Beiträge zu zahlen haben. Sie erwerben aber auch entsprechend höhere Ansprüche. "Politico" zufolge wird der Entwurf nun in der Bundesregierung abgestimmt.
Für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung sind dem Bericht nach ebenfalls Veränderungen geplant. Hier beträgt die Beitragsbemessungsgrenze demnach aktuell 5.512,50 Euro. Laut Verordnung aus dem Arbeitsministerium soll sie im kommenden Jahr bei 5.812,50 Euro liegen.
Angehoben werden soll laut "Politico" auch die sogenannte Versicherungspflichtgrenze. Wer sie mit seinem Einkommen überschreitet, kann sich bei einer privaten Krankenversicherung versichern. Die Versicherungspflichtgrenze soll demnach für 2026 auf 6.450 Euro festgelegt werden, in diesem Jahr sind es 6.150 Euro.
Die Werte werden den Angaben zufolge stets nach einer festen Formel an die Lohnentwicklung des jeweils zurückliegenden Jahres angepasst. Es bestehe "kein normatives Ermessen", heißt es Politico zufolge in der Verordnung des Arbeitsministeriums. 2024 sind die Bruttolöhne und Bruttogehälter in Deutschland laut Entwurf um 5,16 Prozent gestiegen.
