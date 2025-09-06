t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Sozialstaat-Reform: Bas will Beiträge für Gutverdiener 2026 anheben

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchweres Unglück in Bundeswehrkaserne
TextModerator macht Eheprobleme öffentlich
VideoBaerbock meldet sich mit Video zurück
Gegen Fußball-Zwerg: Stolpert Tuchel-Elf?
TextCorona-Infektionen nehmen wieder zu

Sozialstaatsreform
Bas plant höhere Beiträge für Gutverdiener

Von afp
Aktualisiert am 06.09.2025 - 17:30 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-911-032286Vergrößern des Bildes
Bärbel Bas (SPD): Die Bundesarbeitsministerin will offenbar Besserverdiener bei Sozialbeiträgen stärker zur Kasse bitten. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)
News folgen

Die Bundesregierung soll den Sozialstaat reformieren. Laut einem Bericht plant die Arbeitsministerin, die Sozialbeiträge für Besserverdiener zu erhöhen.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) plant einem Medienbericht zufolge höhere Sozialbeiträge für Gutverdiener. Einem Verordnungsentwurf ihres Ministeriums zufolge, über den das Portal "Politico" berichtet, soll die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 2026 auf 8.450 Euro steigen.

Loading...

In diesem Jahr liegt der Wert demnach noch bei 8.050 Euro. Das bedeute, dass Gutverdiener demnächst auf einen größeren Teil ihres Einkommens Beiträge zu zahlen haben. Sie erwerben aber auch entsprechend höhere Ansprüche. "Politico" zufolge wird der Entwurf nun in der Bundesregierung abgestimmt.

Für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung sind dem Bericht nach ebenfalls Veränderungen geplant. Hier beträgt die Beitragsbemessungsgrenze demnach aktuell 5.512,50 Euro. Laut Verordnung aus dem Arbeitsministerium soll sie im kommenden Jahr bei 5.812,50 Euro liegen.

Angehoben werden soll laut "Politico" auch die sogenannte Versicherungspflichtgrenze. Wer sie mit seinem Einkommen überschreitet, kann sich bei einer privaten Krankenversicherung versichern. Die Versicherungspflichtgrenze soll demnach für 2026 auf 6.450 Euro festgelegt werden, in diesem Jahr sind es 6.150 Euro.

Die Werte werden den Angaben zufolge stets nach einer festen Formel an die Lohnentwicklung des jeweils zurückliegenden Jahres angepasst. Es bestehe "kein normatives Ermessen", heißt es Politico zufolge in der Verordnung des Arbeitsministeriums. 2024 sind die Bruttolöhne und Bruttogehälter in Deutschland laut Entwurf um 5,16 Prozent gestiegen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ArbeitsministeriumBundesregierungBärbel BasEinkommenSPD
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom