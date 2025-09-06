t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundesregierung streicht 25 Beauftragte – und spart nur geringfügig ein

"Das ist die Realität"
25 Bundesbeauftragte gestrichen – so wenig spart der Bund

Von dpa
06.09.2025 - 11:44 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0826657187Vergrößern des Bildes
Der Bund spart durch die Streichung von 25 Bundesbeauftragten weniger als 200.000 Euro im Jahr. (Symbolfoto) (Quelle: imago-images-bilder)
Mit der Kürzung von zahlreichen Bundesbeauftragten wollte die Bundesregierung viel Geld sparen. Doch das Potential ist offenbar geringer als angenommen.

Die Bundesregierung hat 25 ihrer Beauftragten gestrichen – im Haushalt bringt das aber nur geringe Einsparungen. Man erziele damit "ein jährliches Einsparvolumen von mindestens 178.800 Euro", erklärte Finanzstaatssekretär Dennis Rohde auf eine Frage des Grünen-Chefhaushälters Sebastian Schäfer.

Das Bundeskabinett hatte gleich in seiner ersten Sitzung im Mai beschlossen, die Zahl der Beauftragten, Bevollmächtigten und Koordinatoren der Regierung um 25 zu kürzen. Damit wollten Union und SPD ein Signal setzen, dass sie es mit dem Bürokratieabbau ernst meinen. Abgeschafft wurden unter anderem der Meeresbeauftragte, der Beauftragte für Radverkehr und die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik.

Einige der Funktionen wurden allerdings von Beamtinnen und Beamten ausgeübt, die ohnehin für das jeweilige Ministerium tätig waren – weshalb dann kaum Kosten eingespart wurden.

Grünen-Haushälter Schäfer betonte, die "groß angekündigte" Konsolidierung bei den Beauftragten bringe am Ende nur Einsparungen von 0,00004 Prozent des Haushalts von 2025. "Das ist die Realität, mit der die Union konfrontiert ist, wenn sie Politik liefern muss, statt nur Überschriften zu produzieren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
