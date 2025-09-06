"Das ist die Realität" 25 Bundesbeauftragte gestrichen – so wenig spart der Bund

Von dpa 06.09.2025 - 11:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Bund spart durch die Streichung von 25 Bundesbeauftragten weniger als 200.000 Euro im Jahr. (Symbolfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Mit der Kürzung von zahlreichen Bundesbeauftragten wollte die Bundesregierung viel Geld sparen. Doch das Potential ist offenbar geringer als angenommen.

Die Bundesregierung hat 25 ihrer Beauftragten gestrichen – im Haushalt bringt das aber nur geringe Einsparungen. Man erziele damit "ein jährliches Einsparvolumen von mindestens 178.800 Euro", erklärte Finanzstaatssekretär Dennis Rohde auf eine Frage des Grünen-Chefhaushälters Sebastian Schäfer.

Das Bundeskabinett hatte gleich in seiner ersten Sitzung im Mai beschlossen, die Zahl der Beauftragten, Bevollmächtigten und Koordinatoren der Regierung um 25 zu kürzen. Damit wollten Union und SPD ein Signal setzen, dass sie es mit dem Bürokratieabbau ernst meinen. Abgeschafft wurden unter anderem der Meeresbeauftragte, der Beauftragte für Radverkehr und die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik.

Einige der Funktionen wurden allerdings von Beamtinnen und Beamten ausgeübt, die ohnehin für das jeweilige Ministerium tätig waren – weshalb dann kaum Kosten eingespart wurden.