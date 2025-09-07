t-online - Nachrichten für Deutschland
Meißen: Markus Renner wird neuer Bürgermeister – AfD scheitert

Deutliches Ergebnis
AfD scheitert in Meißen: Parteiloser wird neuer Bürgermeister

Von dpa
Aktualisiert am 07.09.2025 - 19:56 UhrLesedauer: 1 Min.
imago 75014715Vergrößern des Bildes
Radfahrer vor der Albrechtsburg an der Elbe in Meißen: Mit 52,3 Prozent lag die Wahlbeteiligung dieses Mal höher als bei der Wahl 2018. (Quelle: Imago-images)
News folgen

Im sächsischen Meißen hatte sich die AfD Chancen auf das Amt des Bürgermeisters erhofft. Doch die knapp 23.000 Wahlberechtigten haben anders entschieden.

Markus Renner ist zum neuen Meißener Oberbürgermeister gewählt worden. Der parteilose Kandidat erhielt am Sonntag im ersten Wahlgang nach vorläufiger Auszählung 58,5 Prozent der Stimmen. Der 45-Jährige ist seit 2016 Finanzbürgermeister und Stellvertreter des bisherigen Amtsinhabers Olaf Raschke, der nach 21 Jahren im Rathaus nicht wieder antrat.

Markus Renner: Der parteilose 45-Jährige hat die Bürgermeisterwahl in Meißen klar für sich entschieden.Vergrößern des Bildes
Markus Renner: Der parteilose 45-Jährige hat die Bürgermeisterwahl in Meißen klar für sich entschieden. (Quelle: Privat)

Der AfD-nahe Kandidat René Jurisch holte 30,4 Prozent der Stimmen. FDP-Mann Martin Bahrmann kam auf 11,1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,3 Prozent. 22.752 Wahlberechtigte waren aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister für die Stadt zu wählen.

Die AfD hatte sich gute Chancen für ihren Kandidaten ausgerechnet: Im Juni 2024 war die Partei mit rund 32,9 Prozent stärkste Kraft im Meißener Stadtrat geworden. René Jurisch ist zwar kein Mitglied der AfD, war aber für die Partei angetreten. Für Aufmerksamkeit sorgte dabei, dass der 51-jährige Bauunternehmer vor etwa 25 Jahren für kurze Zeit in der rechtsextremen NPD war. Die sächsische AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft, wehrt sich aber juristisch dagegen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
