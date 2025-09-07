Das ist der beste Freizeitpark der Welt

AfD scheitert in Meißen: Parteiloser wird neuer Bürgermeister

Radfahrer vor der Albrechtsburg an der Elbe in Meißen: Mit 52,3 Prozent lag die Wahlbeteiligung dieses Mal höher als bei der Wahl 2018. (Quelle: Imago-images)

Im sächsischen Meißen hatte sich die AfD Chancen auf das Amt des Bürgermeisters erhofft. Doch die knapp 23.000 Wahlberechtigten haben anders entschieden.

Markus Renner ist zum neuen Meißener Oberbürgermeister gewählt worden. Der parteilose Kandidat erhielt am Sonntag im ersten Wahlgang nach vorläufiger Auszählung 58,5 Prozent der Stimmen. Der 45-Jährige ist seit 2016 Finanzbürgermeister und Stellvertreter des bisherigen Amtsinhabers Olaf Raschke, der nach 21 Jahren im Rathaus nicht wieder antrat.

Der AfD-nahe Kandidat René Jurisch holte 30,4 Prozent der Stimmen. FDP-Mann Martin Bahrmann kam auf 11,1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,3 Prozent. 22.752 Wahlberechtigte waren aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister für die Stadt zu wählen.