Bedrohtes Deutschland "Am aggressivsten ist Russland"
Sabotage, Desinformation und Cyberangriffe: Die Gefahr für Deutschland steigt. Es stellt sich die Frage, wie gut die Bundesrepublik für den Ernstfall gerüstet ist. Die Experten Ferdinand Gehringer und Johannes Steger analysieren die Lage.
Russland ist aggressiv. Kürzlich verletzte es mit Drohnen die Souveränität des Nato-Staates Polen und hält mit "Sapad 2025" seit Freitag eine große Militärübung zusammen mit Belarus ab. Zugleich führt der Kreml seit langer Zeit hybride Angriffe gegen die Bundesrepublik durch.
Wie bedroht ist Deutschland? Wie gut ist die Bundesrepublik für einen möglichen Krisenfall vorbereitet? Und was passiert, wenn sich die Lage zuspitzen sollte? Diese Fragen beantworten die Experten Ferdinand Gehringer und Johannes Steger, Autoren des Buches "Deutschland im Ernstfall. Was passiert, wenn wir angegriffen werden?", im Gespräch.
t-online: Herr Gehringer, Herr Steger, wie gut ist Deutschland für den Fall eines Angriffs vorbereitet?
Johannes Steger: Tatsächlich gibt es vielversprechende Ansätze, um Deutschland für den Ernstfall vorzubereiten. Es tut sich etwas. Geschieht das schnell genug? Nein. Braucht es mehr Druck und Ernsthaftigkeit? Ja. Aber die sicherheitspolitische Debatte ist mehr in die gesellschaftliche Mitte gerückt. Selbst Menschen, die sich früher nicht für dieses Thema interessiert haben, diskutieren mittlerweile darüber. Das ist gut so.
In Ihrem aktuellen Buch "Deutschland im Ernstfall" analysieren Sie verschiedene Szenarien der Zuspitzung – von der Erklärung des Spannungsfalls bis hin zur Ausrufung des Verteidigungsfalls. Wie wahrscheinlich sind solche Eskalationen?
Ferdinand Gehringer: Wir müssen die Warnungen ernst nehmen. Das Verteidigungsministerium, der Generalinspekteur der Bundeswehr, die Nachrichtendienste und zahlreiche Militär- und Sicherheitsexperten sprechen deutliche Warnungen vor einer möglichen von Russland ausgehenden Eskalation an der Ostflanke der Nato aus. Zurzeit wird oft das Jahr 2029 genannt, eines der von uns skizzierten Szenarien könnte natürlich auch früher oder später eintreten. Wichtig ist, dass die Warnungen real sind und wir uns damit beschäftigen.
Zu den Personen
Ferdinand Gehringer, Jahrgang 1991, ist Policy Advisor bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Jurist berät Politiker zu hybriden Bedrohungen, Cyber- und Informationssicherheit wie dem Schutz kritischer Infrastrukturen.
Johannes Steger, Jahrgang 1986, leitet den Bereich Digital Crisis Management bei der Strategieberatung FGS Global. Steger ist Experte für Cybersicherheit und Digitalisierung. Kürzlich haben Gehringer und Steger das Buch "Deutschland im Ernstfall. Was passiert, wenn wir angegriffen werden" veröffentlicht.
Wichtig ist es also, dass Deutschland für alle infrage kommenden Eventualitäten vorbereitet ist. Warum sind wir da aber nicht weiter, mehr als drei Jahre nach der russischen Vollinvasion der Ukraine 2022?
Steger: Wir haben verlernt, über Sicherheit und Geopolitik zu sprechen. Das hat gute Gründe: Wir kamen in den Genuss langer friedlicher Jahrzehnte. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA herrschte Furcht vor Terror, aber außen- und sicherheitspolitisch haben wir uns auf starke wirtschaftliche Beziehungen rund um den Globus verlassen: "Wandel durch Handel" würde die Welt schon sicherer machen. Diese Annahme dürfte geplatzt sein.
Sie räumen im Buch der Schilderung der Folgen eines Spannungsfalls besonders viel Raum ein. Warum?
Gehringer: Deutschland kennt vier Zustände des "äußeren Notstands", die zusammen die "Notstandsverfassung" ergeben: den Verteidigungsfall, den Spannungsfall, den Zustimmungsfall und den Bündnisfall. Der Normalzustand ist der Frieden, beim Verteidigungsfall erfolgt bereits ein Angriff auf das Territorium der Bundesrepublik oder steht unmittelbar bevor. Bei einer Attacke auf einen Nato-Partner kann der Bündnisfall nach unserer Verfassung ausgerufen werden.
Und was ist unter dem Spannungsfall und dem Zustimmungsfall zu verstehen?
Der Spannungsfall beruht auf der Überlegung, dass bestimmte – etwa geopolitische – Entwicklungen die Sicherheit und die Stabilität der Bundesrepublik gefährden könnten. Deswegen sollen frühzeitig bestimmte Maßnahmen der Vorbereitung durch den Spannungsfall ermöglicht werden, der Zustimmungsfall ist die kleine Variante davon. Anhand des Spannungsfalls lässt sich gut demonstrieren, welche Konsequenzen für Staat, Wirtschaft und die Bürger bei der Eskalation eines Konflikts erfolgen.
Der Spannungsfall musste in der Geschichte der Bundesrepublik bislang niemals erklärt werden.
Steger: Das ist richtig. Wann der Spannungsfall erklärt wird, hat viel mit den politischen Gegebenheiten in unserem Land zu tun. In der jetzigen Zusammensetzung des Bundestages ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Spannungsfall irgendwann ausgerufen werden könnte, fraglich.
Wegen der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Parlament?
Steger: Ja. An beiden Rändern des politischen Spektrums beobachten wir Kräfte, die die russische Aggression mitunter gegen die Ukraine anders bewerten. Auch deswegen plädieren wir in unserem Buch dringend für eine Neubewertung der Zustände der bundesdeutschen "Notstandsverfassung". Deutschland muss handlungsfähig bleiben.
Gehringer: Der Gedanke der "Notstandsverfassung" ist dabei folgerichtig, im absoluten Zustand der Not brauchen wir Machtbündelungen: Wir müssen dann schneller entscheiden, wir müssen viel gezielter Maßnahmen vornehmen.
Die bundesdeutsche "Notstandsverfassung" ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts und der konventionellen Kriege. Nun führt Russland längst einen hybriden Krieg gegen Deutschland und unsere Verbündeten.
Gehringer: Wir erleben massive hybride Angriffe, ja. Wenn sich das noch weiter zuspitzt, ließe sich durchaus diskutieren, ob ab einem bestimmten Punkt die Erklärung des Spannungsfalls notwendig wäre. Sie sehen, es braucht Justierungen, um uns auf die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts entsprechend vorzubereiten.
Steger: Es gibt viele Verantwortliche innerhalb der Bundeswehr, die betonen, dass Deutschland sich nicht im Krieg, aber auch nicht im Frieden befindet. Das ist als Bewertungsgrundlage wichtig. Wir wollen keinerlei Kriegsangst schüren, denn das ist kontraproduktiv. Aber wir weisen deutlich darauf hin, was bereits geschieht: Desinformation, Sabotageakte gegen kritische Infrastruktur, Cyberangriffe etwa auf Parteizentralen, der Einsatz von "Wegwerf-Agenten", ein wohl vereitelter Anschlag auf den Chef von Rheinmetall. Wir befinden uns im Zustand einer hybriden Spannungslage.
Ist Deutschland den Bedrohungen und Herausforderungen gewachsen?
Steger: Teils, teils. Ich greife mir einmal als Beispiel die Resilienz von kritischer Infrastruktur heraus, also etwa Cyberangriffe auf Strominfrastrukturen und einen darauffolgenden Blackout. Das klingt dramatisch, ist aber in der Praxis flächendeckend gar nicht so einfach hinzubekommen. Wenn wir über Extreme sprechen, verlieren wir den Blick fürs Wesentliche. Unser Problem ist die Kleinteiligkeit unserer kritischen Infrastruktur: Umspannwerke, die nicht gut geschützt sind, Kabelschächte, die leicht zu öffnen sind.
Ist Besserung in Sicht?
Das sogenannte Kritis-Dachgesetz soll dagegen Abhilfe schaffen, es befindet sich gerade in der Umsetzung. Aber wir haben es nicht nur mit politischen Risiken, sondern auch mit anderen Dingen zu tun. Denken wir an die Katastrophe im Ahrtal, wo wir ebenso den Schutz gegen die Auswirkungen der Klimakrise verschlafen haben. Dazu kamen Verantwortungslosigkeit und Planlosigkeit, beim Zivil- und Bevölkerungsschutz muss noch sehr viel passieren. Allerdings hat Deutschland einen Vorteil.
Welchen?
Steger: Das Ehrenamt ist sehr ausgeprägt. Denken wir an die vielen Menschen, die sich in ihrer Freizeit etwa bei Freiwilligen Feuerwehren oder dem Technischen Hilfswerk engagieren. Das spiegelt eine große gesellschaftliche Solidarität wider.
Gehringer: Ich möchte gerne noch etwas zu den hybriden Bedrohungen ergänzen: Da haben wir in den sicherheitspolitischen Kreisen immer weniger ein Erkenntnisproblem, es herrscht weitgehend Einigkeit, dass diese Gefahr existiert. Wenn es dann aber in den politischen Raum, den gesellschaftlichen Raum und den wirtschaftlichen Raum weitergeht, dann haben noch nicht alle eine grundlegende Erkenntnis gewonnen: Wir sind der hybriden Kriegsführung Russlands ausgesetzt. Es gibt auch andere Akteure, die uns schaden wollen, aber vornehmlich und am aggressivsten ist Russland.
Woran liegt das?
Gehringer: Es braucht eine klare Benennung, es braucht eine klare Kommunikation. Vor allem braucht es aber ein Gesamtbild dessen, was wir in Deutschland beobachten. Einzelne Ereignisse, wie brennende Bundeswehrfahrzeuge in einem Bundesland, ergeben auf einer großen Karte, verbunden mit anderen Ereignissen, ein notwendiges Gesamtbild der Bedrohung. Unter hybrider Kriegsführung lässt sich viel aus dem analogen und digitalen Raum zusammenfassen, darum braucht es diese zentrale Erfassung. Das soll nun passieren, wir haben auch eine gewisse Hoffnung, dass der neue Nationale Sicherheitsrat (NSR) Besserung bringt und wir hoffentlich ein so umfassendes Lagebild bekommen, das auch kritische Infrastrukturen und die Versorgungssicherheit umfasst. Zugleich möchte der NSR auch regelmäßiger öffentlich über die Sicherheitslage informieren und Berichte kommunizieren. Das wäre ein guter Schritt.
Steger: Der Bundesrechnungshof hat unlängst einen Bericht über den Zustand der Cyber-Sicherheiten der Bundesverwaltung veröffentlicht – das Ergebnis ist erschreckend. Wenn man dann sieht, wie das Bundesfinanzministerium bei der Umsetzung von Cyber- und Sicherheitsregulierungen immer wieder auf Kostenaspekte pocht, dann wird es schwierig. An diesem Punkt sollte der Staat der Wirtschaft mit gutem Beispiel vorangehen. Man kann von der Wirtschaft schließlich kaum erwarten, alle Register der Cybersicherheit zu ziehen, wenn man selbst so miserabel dasteht. Ich glaube, dass der Bericht des Bundesrechnungshofs da auch viele Leute aufgeschreckt hat.
Gehringer: Dazu kommt ein weiterer Faktor: eine gerechte Lastenteilung zwischen Wirtschaft und Staat bei nationaler Sicherheit zu schaffen. Wasser, Infrastruktur oder Energie – in Deutschland sind relativ viele Bereiche privatisiert. Gleichzeitig sind diese Bereiche so wesentlich für die Grundversorgung der Bevölkerung und die Stabilität des Staates, dass der Staat der Privatwirtschaft gesetzlich strengere Schutzmaßnahmen auferlegt. Der Staat könnte seinen eigenen Beitrag allerdings noch erhöhen, vor allem, was die digitale und analoge Sicherheit der eigenen Einrichtungen angeht. Wir haben den Eindruck, dass er derzeit versucht, so wenig wie möglich involviert zu sein. Es fehlen auch entsprechende motivierende Angebote an die Unternehmen, gerade an die kleinen Mittelständler. Nationale Sicherheit ist ein gemeinsamer und großer Kraftakt von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ist das eine Parallele zur Pandemieplanung vor Corona?
Steger: Gesetze allein lösen die Probleme eben nicht. Notstrommaßnahmen zum Beispiel sind teuer. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es da durchaus verständlich, dass Unternehmen versuchen, entsprechende Vorschriften dafür wegzulobbyieren. Es muss den Willen auf beiden Seiten geben, die notwendige Vorsorge zu treffen. Der Staat muss das stärker unterstützen, auch finanziell. Das Gleiche gilt übrigens für die IT-Sicherheit von Kommunen.
Gehringer: Die sogenannten Lükex-Übungen von Bund und Ländern mit Hilfsorganisationen und Betreibern kritischer Infrastrukturen geben einen recht guten Einblick, womit man im Krisenfall rechnet. Aber: Es werden noch nicht die richtigen Schlüsse und Maßnahmen ergriffen. Es werden keine nächsten Schritte, keine Aktionsgruppen, keine Aktionspläne konzipiert, die daran anknüpfen.
Was wären konsequente Lehren aus diesen Übungen?
Gehringer: Idealerweise hätten wir zur Vorbereitung des Ernstfalls Aktionsgruppen, die Informationen zusammentragen. Zum Beispiel zum Thema Gesundheit: Wie sind wir insgesamt aufgestellt? Haben wir Medikamente? Wie sieht es mit den Ärzten, dem Rettungsdienst, den Pflegekräften aus? Wie sind die Krankenhäuser ausgelastet? Wie wird die Verteilung organisiert? Sind Ärzten typische Kriegswunden bekannt? Alle Akteure müssten sich viel stärker vernetzen und anhand von Szenarien konkrete Maßnahmen entwickeln.
Stellt sich erneut die Frage, warum derart wichtige Dinge nicht bereits getan worden sind?
Steger: Die Politik hielt die Grenze der Zumutung bei der Bevölkerung wahrscheinlich für erreicht – gerade nach der Coronapandemie und den vorhergehenden Krisen. Das sorgte möglicherweise erst recht für Beunruhigung bei manchen Menschen, denn die Entwicklung blieb ihnen ja nicht verborgen. Daraus kann eine gefährliche Mischung aus Unwissenheit, Panikmache, Alarmismus entstehen, alles Dinge, denen wir mit Fakten begegnen sollten.
Gehringer: Es besteht noch ein weiterer Grund, warum wir spät dran sind: Deutschland hat die wichtige Fähigkeit zur strategischen Vorausschau verlernt. Nun müssen wir sie wieder erlernen. Und zwar nicht nur beim Militär, sondern auch im Zivil- und Bevölkerungsschutz und in der Wirtschaft. Man scheute sich auch lange davor, Russland klar als Gegner zu benennen. Das geschah aus dem Grund, weil man den Kreml für die europäische Sicherheitsordnung und die wirtschaftliche Verflechtung als unverzichtbar betrachtete. Heute wissen wir: Das erwies sich als ziemlicher Irrtum.
Nun braucht Deutschland mehr Soldaten und Kräfte für den Zivilschutz. Betrachten Sie die bisherige Debatte über die Wehrpflicht als positiv?
Gehringer: Die Diskussion über die Wehrpflicht greift zu kurz. Wir müssen bedenken, dass alles zusammenhängt: Militär, Zivilschutz und Wirtschaft. Wenn Menschen als Soldaten abberufen werden, ist es wichtig, dass dies aufgefangen werden kann. Wir finden die Idee eines Gesellschaftsjahres für alle recht charmant, allerdings unabhängig vom Alter: Wer das mit 18 Jahren tun will, gut. Wer es mit 60 macht, ist ebenso gut. So lässt sich für den Spannungsfall ein personeller Unterbau erfassen und auch gewährleisten.
Gibt es Nato-Partner im Baltikum oder in Skandinavien, die es besser als Deutschland machen?
Steger: Wir sollten mit Vergleichen vorsichtig sein. Teils könnte sich Deutschland sicher etwas abschauen. In Schweden und Lettland gibt es Broschüren, die die Bevölkerung auf Krisen oder Krieg vorbereiten. In der lettischen Variante stehen unter anderem Basisempfehlungen zu den ersten 72 Stunden nach Eintreten eines Ernstfalls drin. Zum Beispiel, dass jede Familie einen eigenen Aktionsplan braucht. Wie kommunizieren die Mitglieder miteinander, wenn der Strom ausfällt? Haben sie für solche Fälle zum Beispiel einen festen Treffpunkt? Solche Gespräche fühlen sich nicht gut an, aber es ist sehr gut, sie geführt zu haben.
Was steht noch in diesen Broschüren?
Steger: In der lettischen Variante werden die Uniformen der wichtigsten Behörden erklärt. Auch die Rechte der Bevölkerung, wenn das Land durch eine fremde Macht besetzt wird. Welche Akte des Widerstands sind eigentlich erlaubt? Und etwas ganz Wichtiges steht sinngemäß auch drin: "Glauben Sie nie einer Nachricht, dass unser Land kapitulieren würde. Das ist immer Desinformation." Kommunikation und Aufklärung sind sehr, sehr wichtig.
Haben Sie ein praktisches Beispiel?
Steger: Nehmen wir die schwedische Insel Gotland. Warum ist das Militär gerade dort so stark vertreten? Weil Gotland einen strategischen Posten der Nato darstellt. Das weiß dort jeder, auch dank der Informationen seitens der Regierung. Deutschland tut sich schwer, über solche Themen zu sprechen.
Wie unterscheidet sich die Mentalität in Skandinavien und im Baltikum von unserer hierzulande?
Gehringer: In Schweden treten im Kinderfernsehen Soldaten auf, um aufzuklären. Das scheint mir bislang in Deutschland eher wenig akzeptiert, das muss es auch nicht sein. Anderes kann man sich aber schon abschauen. Die Nina-Warn-App zum Zivilschutz könnte wesentlich mehr Informationen und auch Karten enthalten, wie in Litauen. Finnland lädt Bürger zu Verteidigungskursen ein, die grundlegende Überlebenstechniken vermitteln. Manches davon besteht in Ansätzen auch hier. Wir haben bereits sicherheitspolitische Formate bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Wir haben Dienstliche Veranstaltungen zur Information der Bundeswehr (InfoDVag). Die könnten wir ausbauen. Da müssten nur kleine Stellschrauben gedreht werden.
Ist den Bürgern in diesen Staaten eine andere Rolle zugedacht als hierzulande?
Gehringer: Die Rolle der Bürger, der Gesellschaft, wird in anderen Ländern viel wichtiger eingeschätzt als in Deutschland, wo immer auf Entscheider und Autoritäten vertraut wird. In Finnland, in Schweden, im Baltikum wird den Bürgern mehr zugetraut und auch mehr abverlangt. Sie sind für ihren Staat mitverantwortlich.
Für den Schutz der Zivilbevölkerung ist aber doch vornehmlich der Staat zuständig?
Gehringer: Im Grunde schon, das führt aber direkt zurück zum Ausgang: Wir haben uns daran gewöhnt, in Sicherheit und Frieden zu leben. Das merkt man an der Einstellung der Zivilbevölkerung wie auch am Zivilschutz durch den Staat. Krisenszenarien, das waren Hochwasser, Waldbrände. Aber eben keine geopolitischen Krisen. Der Staat sollte die Menschen klar auf Notwendigkeiten hinweisen.
Auf Hilfe dürfen Bürger in der Krise aber doch hoffen?
Gehringer: Ja, wir dürfen uns aber nicht nur aufs Ehrenamt verlassen – oder als Plan B auf die Bundeswehr, die im Krisenfall nicht dafür da ist, in Deutschland aufzuräumen.
Steger: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Krisenfall verteidigt die Bundeswehr das Land. Das heißt: Die zivilen Kräfte müssen die Bundeswehr unterstützen. Wir wissen aber nicht einmal, ob Personal doppelt verplant ist. Ist ein Arzt vielleicht parallel beim Technischen Hilfswerk? Ein Reservist vielleicht gleichzeitig Leiter eines kritischen Infrastrukturbetriebs? Niemand erfasst die Fähigkeiten und kann im Ernstfall das Personal bündeln oder verteilen. Das kann in den ersten Stunden einer Krise möglicherweise entscheidend sein.
Was passiert mit den Betrieben und unserer Wirtschaft im Spannungsfall oder gar im Verteidigungsfall? Was bedeutet es, wenn ein Land auf Kriegswirtschaft umgestellt wird?
Gehringer: Ein größerer Konflikt hat sicher auch Auswirkungen auf die zivile Produktion. Die Nahrungsmittelindustrie könnte eingespannt werden oder die Textilwirtschaft. Arbeitskräfte könnten verpflichtet werden, andere Tätigkeiten auszuüben. Das sind nur Beispiele. Es kommt darauf an, welchen Bedarf der Staat sieht, wenn er den in der Verfassung möglichen Notstand ausgerufen hat.
Bitte erläutern Sie das noch etwas näher.
Gehringer: Wenn die "Notstandsverfassung" greift, steht dem Staat zum Beispiel das Wirtschaftssicherstellungsgesetz zur Verfügung. Der Staat kann bestimmen, was produziert werden soll, und greift so tief in die Privatwirtschaft ein. Wie viele Brötchensorten brauchen wir im Ernstfall wirklich? Der Staat könnte anordnen, nur noch eine zu backen, die haltbarste zum Beispiel. Sollen Schutzwesten produziert werden oder Ähnliches? Das, was gerade schnell und dringend gebraucht wird. Das ginge aber alles nur mit entsprechender Entschädigung.
Wie können wir uns das vorstellen, wenn der Staat in die Wirtschaft eingreift?
Gehringer: Das ist ein verwaltungsrechtlicher Vorgang. Auf der Grundlage der Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze können Rechtsverordnungen erlassen werden. Der Staat stellt dann in erster Linie Bescheide an Unternehmen oder Personen aus.
Um dann auf Kooperation zu hoffen oder sie durchsetzen zu müssen?
Gehringer: Richtig. Besser wären natürlich die freiwillige Zusammenarbeit und die Kooperation. Es besteht grundlegend schon ein Unterschied und möglicherweise ein Widerspruch. Während die Wirtschaft sehr effizienzgetrieben handelt, geht es beim Militär und auch beim Zivilschutz um Effektivität. Die Bundeswehr trifft aber schon Vorbereitungen und befindet sich mittlerweile in Gesprächen mit großen Logistikunternehmern am Markt, auch mit der Deutschen Bahn, mit der Lufthansa. Es gibt Vorhalteverträge, die Transport und Versorgung der Truppen sicherstellen sollen. Militärisch wurden die Notwendigkeiten also schon erkannt. Der "Operationsplan Deutschland" befasst sich sehr intensiv mit dem Ernstfall und das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr arbeiten diesen nun ab. Auf der zivilen Seite laufen die Vorbereitungen weniger planvoll und koordiniert.
Klingt auch schwieriger.
Gehringer: Genau. Auf ziviler Seite geht es um Millionen von Menschen, die planvoll zusammenwirken müssen. Wie kriegen wir das organisiert? Um beim Bäckerbeispiel zu bleiben: Ich befürchte, mit den großen Bäckereien ist noch niemand im Gespräch bezüglich einer angepassten Produktion für den Krisenfall.
Sind Sie optimistisch, dass Deutschland es noch rechtzeitig hinbekommt?
Gehringer: Der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer hat kürzlich gefordert, Fertigprodukte – wie Ravioli – in die nationale Reserve zu integrieren, die Reserveplanung zu überarbeiten, und das mit der sicherheitspolitischen Lage begründet. So müssten wir in vielen Bereichen, beispielweise in der Bildung und im Gesundheitswesen, auch überlegen. Der Minister hat das Problem und die Lage erfasst.
Herr Gehringer, Herr Steger, wir danken für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Ferdinand Gehringer und Johannes Steger via Videokonferenz