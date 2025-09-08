Die subjektive Sicht zweier Autoren auf ein Thema. Niemand muss diese Meinungen übernehmen, aber sie können zum Nachdenken anregen.
Baerbocks Video-Auftritt Sie hat den Blick fürs Wesentliche verloren
Annalena Baerbock beginnt ihren neuen Job bei den Vereinten Nationen in New York. Zum Start veröffentlicht sie ein Video, das reichlich Empörung auslöst.
Mit hohen Hacken und in Jeans steigt Annalena Baerbock ins Taxi. Es ist eines der typischen New Yorker Taxis in Gelb. Im Radio läuft passenderweise "Empire State of Mind" des Rappers Jay-Z und der Sängerin Alicia Keys – die New Yorker Pop-Hymne schlechthin. Baerbock kritzelt etwas in ein Notizbuch und schaut dann mit Sonnenbrille auf der Nase aus dem Fenster. Das Taxi fährt am Hauptquartier der Vereinten Nationen in Manhattan vorbei. Unter dem Video-Post steht: "Are you ready?" – Bist du bereit?
Die ehemalige deutsche Außenministerin startet am Dienstag in ihr neues Amt als Vorsitzende der Generalversammlung bei den Vereinten Nationen in New York. Das Video leitet den politischen Neustart der Grünen-Politikerin ein, die ihr Bundestagsmandat aufgegeben hat. Der kurze Film hat heftige Reaktionen hervorgerufen, vor allem negative: "Peinlich" und "unwürdig" sind noch die harmloseren Kommentare. Das wirft die Frage auf:
War das Video von Annalena Baerbock ein Fehler?
Ja, es offenbarte eine Inhaltsleere allererster Güte
Inszenierung gehört zur Politik genauso wie zum Theater. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Publikum für ein Stück oder die Politik begeistern. Doch wie das Bühnenbild, die Musik, die Kostüme – kurzum: die Inszenierung – den Inhalt eines Theaterstücks im besten Fall stützen, kann sie auch von diesem ablenken oder ihn konterkarieren. Im schlimmsten Fall verdeckt sie nur die Inhaltsleere desselben.
In diesem Sinne war Annalena Baerbocks "Are you Ready"-Video ein ärgerlicher Flop. Es offenbarte eine Inhaltsleere allererster Güte. Seine Aussage: Hallo, ich bin jetzt im coolen New York und bereit für meinen neuen Job bei den Vereinten Nationen. Natürlich zeige ich meine High Heels, damit auch jeder sieht: Als Frau bin ich selbstbewusst. Titel des Stücks, das aufgeführt wird: ICH in New York. Und sonst? Nichts.
Baerbock muss gewusst haben, dass sie damit genau jenes frauenfeindliche Publikum provoziert, das Frauen im Allgemeinen und ihr im Besonderen Inhaltsleere vorwirft. Im besten Falle war das vielleicht sogar Sinn und Zweck, nämlich sexistische Kritiker vorzuführen, die über jedes Stöckchen springen, das sie ihnen hinhält. Nur: Wer es nötig hat, Stöckchen hinzuhalten, hat den Blick fürs Wesentliche verloren.
Dafür etwa, dass sie mit einem Ich-Video genau jenes Vorurteil bedient, das vor allem den Grünen, aber auch Politikern insgesamt anhaftet: abgehoben, selbstverliebt und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht zu sein.
Natürlich posten auch andere Politiker peinliche Ich-Videos. Nur macht es das besser, dass ein Markus Söder die Netzwelt mit seinen selbstverliebten Wurstvideos oder im Weihnachtsmannpulli belästigt? Auch das ist unangenehm anzuschauen, überflüssig und schadet dem Ansehen von Politik gleichermaßen. Auch er wird dafür zu Recht kritisiert.
Natürlich stimmt es, dass der Hass, der vor allem Politikerinnen im Netz entgegenschlägt, besonders groß und widerwärtig ist – unabhängig davon, ob sie politische Inhalte oder nur sich selbst inszenieren. Aber musste Baerbock diesem Hass noch unnötig Futter geben und zugleich jenes Publikum verprellen, das für wirkliche Inhalte empfänglich ist?
Bleibt zu hoffen, dass die weiteren Videos, die sie von ihrer Arbeit bei den UN angekündigt hat, dann tatsächlich Inhalte transportieren und nicht nur: ICH.
Nein, Baerbock darf sich nicht verstecken
Politik ist heute Inszenierung. Das kann man kritisch sehen, aber es ist ein Fakt. Wer mit seiner Arbeit medial wahrgenommen werden will, muss sich in Szene setzen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Und ja, das Video im "Sex and the City"-Verschnitt von Baerbock ist unangenehm anzuschauen. Aber das ist egal. Baerbock tut nichts anderes als ihre Politikerkollegen. Ob Markus Söder im Weihnachtspulli oder Friedrich Merz bei McDonald's: Sie alle wollen die Aufmerksamkeit, die es braucht, um erfolgreich zu sein.
Bei Baerbock scheint die Empörung darüber aber immer ein bisschen größer, alles ist ein bisschen dramatischer. Da werden die Kritiker nicht müde, zu betonen, dass das gute deutsche Steuergeld für ein solches Filmchen verschwendet werde. Als würde es sich bei dem 17 Sekunden langen Clip um einen von Regisseur Steven Spielberg produzierten Imagefilm handeln, für den die Bürgerinnen und Bürger ganz tief in die Taschen greifen mussten. Der Vorwurf, dass Baerbock mit ihrem Video Steuergeld verbrennt, ist lächerlich.
Die Grünen-Politikerin hat schon immer polarisiert. Die Kritik an ihr war und ist oft sexistisch: Ihr Styling sei zu teuer, ihre Outfits nicht angemessen, eine inkompetente Quotenfrau sei sie – all das und noch viel mehr musste sich Baerbock in den vergangenen Jahren oft anhören. Deshalb konnte sie sich ganz sicher ausmalen, dass auch ihr New-York-Video wieder für Aufruhr sorgen würde. Dass Baerbock dieser reflexhaften Empörung nicht klein beigibt, ist richtig.
Vielen ist natürlich noch im Hinterkopf, dass eigentlich die Diplomatin Helga Schmid die Vorsitzende der UN-Generalversammlung werden sollte. Baerbock hat ihr damals den Job weggeschnappt. Die Kritik an Baerbocks Verhalten damals war berechtigt. Nun fällt bei der Häme über ihr Video wieder der Name Helga Schmid. Die hätte so was Peinliches ja nicht veröffentlicht und sollte jetzt eigentlich in New York sein, heißt es. Mag sein. Doch geschehen ist geschehen – Baerbock hat den Posten. Sie hat einen anderen Stil. Soll sie sich das kommende Jahr über demütig verstecken, um nicht anzuecken? Gewiss nicht.
Und es ist doch so: Baerbock könnte posten, was sie wollte. Aufregung und Gemecker würde es immer geben. Englisch zu schlecht – und überhaupt. Warum also nicht die neue Kulisse nutzen? New York ist der perfekte Ort, um sich in Szene zu setzen. Selten wirkt das Posieren in der US-Metropole nahbar oder bodenständig. New York steht für Glamour und Weltläufigkeit. Einst präsentierte sich der frühere Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg mit ausgestreckten Armen auf dem Times Square vor Kameras. Auch das fanden damals viele abgehoben und selbstverliebt. Sei es drum. Das Bild ist heute fast ikonisch.
Vielleicht wird Baerbock ihr Video in einigen Jahren aus dem Archiv kramen und schmunzeln. Vielleicht findet sie es dann ähnlich wie zu Guttenberg im Nachhinein "affig". Doch die Selbstdarstellung gehört zum politischen Geschäft, nicht immer ist das Ergebnis ein Volltreffer, nicht immer stehen die Inhalte im Vordergrund. Aber die Aufregung über Baerbocks harmloses Filmchen ist maßlos überzogen. Hoffentlich gibt es bald noch mehr zu sehen von der Grünen-Politikerin und ihrer Arbeit in New York. Das nächste Video ist jedenfalls schon online.
