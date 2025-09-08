Kontra

Nein, Baerbock darf sich nicht verstecken

Politik ist heute Inszenierung. Das kann man kritisch sehen, aber es ist ein Fakt. Wer mit seiner Arbeit medial wahrgenommen werden will, muss sich in Szene setzen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Und ja, das Video im "Sex and the City"-Verschnitt von Baerbock ist unangenehm anzuschauen. Aber das ist egal. Baerbock tut nichts anderes als ihre Politikerkollegen. Ob Markus Söder im Weihnachtspulli oder Friedrich Merz bei McDonald's: Sie alle wollen die Aufmerksamkeit, die es braucht, um erfolgreich zu sein.

Bei Baerbock scheint die Empörung darüber aber immer ein bisschen größer, alles ist ein bisschen dramatischer. Da werden die Kritiker nicht müde, zu betonen, dass das gute deutsche Steuergeld für ein solches Filmchen verschwendet werde. Als würde es sich bei dem 17 Sekunden langen Clip um einen von Regisseur Steven Spielberg produzierten Imagefilm handeln, für den die Bürgerinnen und Bürger ganz tief in die Taschen greifen mussten. Der Vorwurf, dass Baerbock mit ihrem Video Steuergeld verbrennt, ist lächerlich.

Die Grünen-Politikerin hat schon immer polarisiert. Die Kritik an ihr war und ist oft sexistisch: Ihr Styling sei zu teuer, ihre Outfits nicht angemessen, eine inkompetente Quotenfrau sei sie – all das und noch viel mehr musste sich Baerbock in den vergangenen Jahren oft anhören. Deshalb konnte sie sich ganz sicher ausmalen, dass auch ihr New-York-Video wieder für Aufruhr sorgen würde. Dass Baerbock dieser reflexhaften Empörung nicht klein beigibt, ist richtig.

Vielen ist natürlich noch im Hinterkopf, dass eigentlich die Diplomatin Helga Schmid die Vorsitzende der UN-Generalversammlung werden sollte. Baerbock hat ihr damals den Job weggeschnappt. Die Kritik an Baerbocks Verhalten damals war berechtigt. Nun fällt bei der Häme über ihr Video wieder der Name Helga Schmid. Die hätte so was Peinliches ja nicht veröffentlicht und sollte jetzt eigentlich in New York sein, heißt es. Mag sein. Doch geschehen ist geschehen – Baerbock hat den Posten. Sie hat einen anderen Stil. Soll sie sich das kommende Jahr über demütig verstecken, um nicht anzuecken? Gewiss nicht.

Und es ist doch so: Baerbock könnte posten, was sie wollte. Aufregung und Gemecker würde es immer geben. Englisch zu schlecht – und überhaupt. Warum also nicht die neue Kulisse nutzen? New York ist der perfekte Ort, um sich in Szene zu setzen. Selten wirkt das Posieren in der US-Metropole nahbar oder bodenständig. New York steht für Glamour und Weltläufigkeit. Einst präsentierte sich der frühere Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg mit ausgestreckten Armen auf dem Times Square vor Kameras. Auch das fanden damals viele abgehoben und selbstverliebt. Sei es drum. Das Bild ist heute fast ikonisch.

Vielleicht wird Baerbock ihr Video in einigen Jahren aus dem Archiv kramen und schmunzeln. Vielleicht findet sie es dann ähnlich wie zu Guttenberg im Nachhinein "affig". Doch die Selbstdarstellung gehört zum politischen Geschäft, nicht immer ist das Ergebnis ein Volltreffer, nicht immer stehen die Inhalte im Vordergrund. Aber die Aufregung über Baerbocks harmloses Filmchen ist maßlos überzogen. Hoffentlich gibt es bald noch mehr zu sehen von der Grünen-Politikerin und ihrer Arbeit in New York. Das nächste Video ist jedenfalls schon online.