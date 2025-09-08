Nach Anti-Merz-Schmiererei Illegale Hausdurchsuchung bei SPD-Politikerin

08.09.2025 - 10:50 Uhr

Beschmiertes Wahlplakat der CDU (Symbolbild): Eine junge SPD-Politikerin wurde verdächtigt, für Anti-Merz-Schmierereien verantwortlich zu sein. (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Die rechtswidrige Hausdurchsuchung bei einer jungen SPD-Politikerin wirft Fragen auf. Eine dünne Beweislage und CDU-Verbindungen sorgen für Kontroversen.

Wegen mutmaßlicher Beteiligung an politisch motivierten Sachbeschädigungen stand die SPD-Politikerin Nela Kruschinski im Fokus eines Strafverfahrens. Die damals 17-Jährige wurde verdächtigt, gemeinsam mit einem Bekannten Parolen wie "Merz aufs Maul" und "Antifa in die Offensive" an die Schützenhalle in Menden gesprüht zu haben – einen Tag bevor CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz dort im Januar 2025 auftrat.

Die Ermittlungen führten zu einer Hausdurchsuchung, die das Landgericht Arnsberg inzwischen für rechtswidrig erklärt hat. Das berichtet das WDR-Magazin Westpol.

Am frühen Morgen des 1. April durchsuchten fünf bewaffnete Polizeibeamte die Wohnung von Kruschinskis Familie. Dabei beschlagnahmten sie unter anderem elektronische Geräte und persönliche Unterlagen der Schülerin, die kurz vor dem Abitur stand. Laut Recherchen des WDR lagen der Maßnahme jedoch kaum belastbare Hinweise zugrunde.

"Wir haben es hier gar nicht mit einer Verdächtigen zu tun"

Die Ermittlungen stützten sich auf zwei Quellen: Eine Zeugin hatte in der Tatnacht lediglich zwei unbekannte Personen in der Nähe des Tatorts gesehen, ohne sie identifizieren zu können. Zudem war bei der Polizei ein anonymer Hinweis eingegangen, in dem Kruschinski und ein weiterer Jugendlicher namentlich genannt wurden.

Das Landgericht bewertete beide Hinweise als nicht ausreichend für eine so tiefgreifende Maßnahme. Wörtlich sei die Zeugenaussage "ersichtlich nicht geeignet", einen Tatverdacht zu begründen.

Auch der Düsseldorfer Strafrechtsprofessor Till Zimmermann hält den Durchsuchungsbeschluss für unbegründet. Gegenüber Westpol sagte er: "Wenn ich das sehe als ein Richter, muss ich zu dem Schluss kommen, wir haben es hier gar nicht mit einer Verdächtigen zu tun." Den anonymen Hinweis stufte er als potenzielle "reine Denunziation" ein, die nicht zu einer Durchsuchung hätte führen dürfen.

Merz’ Ehefrau ist Direktorin beim zuständigen Amtsgericht

Kritik kommt auch vom Anwalt der Jugendlichen, dem früheren NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD). Er spricht von einem "Totalversagen der Staatsanwaltschaft" und verweist darauf, dass offenbar kein offizieller Durchsuchungsantrag vorlag. Die Polizei hatte den Antrag beim Amtsgericht lediglich angeregt. Laut Landgericht Arnsberg hatte der Ermittlungsrichter keinen direkten Kontakt zur Staatsanwaltschaft – ein Vorgehen, das als "rechtsstaatlich bedenklich" eingestuft wurde.