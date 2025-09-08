t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Paula Piechotta: Grüne streicht heikles Interview erheblich zusammen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSenior vier Tage in Fahrstuhl gefangen
TextDas ist jetzt der Lieblings-Oldtimer
TextWarnung vor gefährlicher Wanze
TextKatzenberger-Tochter in High Heels – Kritik
Text100-Kilo-Felsbrocken stürzt auf Bergsteiger

Vorwurf der Zensur
Grünen-Abgeordnete streicht zahlreiche Interview-Antworten

Von t-online
08.09.2025 - 13:33 UhrLesedauer: 2 Min.
Paula Piechotta während einer Rede im Bundestag (Archivbild): Aufgrund der vielen gestrichenen Stellen ist das veröffentlichte Interview teilweise nur schwer lesbar.Vergrößern des Bildes
Paula Piechotta während einer Rede im Bundestag (Archivbild): Aufgrund der vielen gestrichenen Stellen ist das veröffentlichte Interview teils schwer lesbar. (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago-images-bilder)
News folgen

Die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta hat ein Interview stark ändern lassen und wichtige Themen herausgestrichen. Der "Stern" bezeichnet dies als Verstoß gegen journalistische Prinzipien.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta hat einem Interview mit dem "Stern" nachträglich umfangreiche Passagen entzogen und zentrale Themenbereiche ausgeklammert. Laut dem Magazin ließ sie weite Teile des ursprünglich 45-minütigen Gesprächs nicht zur Veröffentlichung zu und strich auch Fragen der Redaktion – ein Vorgehen, das laut "Stern" gegen journalistische Gepflogenheiten verstoße und der Zensur nahekomme.

Loading...

Piechotta, die im Bundestag als Obfrau im Rechnungsprüfungsausschuss sitzt und sich für die parlamentarische Aufarbeitung der Corona-Maskenbeschaffung einsetzt, vermied in dem Interview direkte Antworten auf Fragen zur politischen Stilfrage innerhalb ihrer Partei. Nicht freigegeben wurden unter anderem Passagen zu ihren öffentlichen Angriffen gegen CDU-Politiker wie Jens Spahn und Julia Klöckner sowie Fragen zu einem möglichen Bruch mit der von den Grünen betonten politischen Kultur.

Kritik an Spahn und Klöckner

Inhaltlich äußerte sich die Abgeordnete vor allem zu ihren Korruptionsvorwürfen gegenüber CDU-Mitgliedern. Dabei bezog sie sich auf Kontakte zwischen Julia Klöckner und dem Unternehmer und Gründer des rechtspopulistischen Nachrichtenportals Nius, Frank Gotthardt, sowie auf die Rolle von Jens Spahn während der Pandemie. Piechotta kritisierte erneut, dass es bislang keine ausreichende Aufklärung rund um Maskendeals gebe, und stellte in diesem Zusammenhang die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss auf.

Sie betonte, dass auch ohne offizielle Ermittlungen der Verdacht der Korruption bestehen bleiben würde. "Die Mühlen der Justiz mahlen langsam", so Piechotta. Die Opposition müsse in manchen Fällen die Vorarbeit leisten und verwies auf die erst kürzlich erfolgte Anklage gegen den ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU.

Ein Mitarbeiter aus Piechottas Abgeordnetenbüro habe gegenüber dem "Stern" bestätigt, dass die umfangreichen Streichungen der Interviewfassung so beabsichtigt gewesen seien. Dies führte dazu, dass das veröffentlichte Interview stellenweise schwer lesbar blieb. Die Redaktion entschied sich dennoch zur Publikation, um das Vorgehen transparent zu machen.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundestagBündnis 90/Die GrünenCDUJens SpahnJulia Klöckner
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom