AfD-Rechtsaußen erfragte Zahlen Straftaten durch Afghanen auf Rekordniveau

Mit Daten aus dem Innenministerium meldet ein AfD-Politiker Rekordzahlen bei Straftaten durch Afghanen. Allerdings hat er bei seiner Anfrage offenbar nicht genau hingeschaut, was er wissen will.

Die AfD sieht sich durch neue Zahlen aus dem Innenministerium in ihrer Forderung nach verschärfter Abschiebung von Afghanen bestätigt. Allerdings argumentiert ihr Abgeordneter Jan Wenzel Schmidt mit einer allgemeinen Zahl von "schweren Straftaten". Darunter fällt zum Beispiel auch, wenn ein Radfahrer beim Abbiegen nicht aufpasst und einen Fußgänger anfährt.

Schon seine Frage war plakativ: "Wie viele Menschen wurden seit 2015 nach Kenntnis der Bundesregierung durch Afghanen in Deutschland ermordet, verletzt oder vergewaltigt?", fragte der Politiker aus Sachsen-Anhalt beim Innenministerium nach. Den Zahlen nach sind 2024 mehr Menschen als je zuvor Opfer von Körperverletzungen und Vergewaltigungen bei Taten geworden, an denen Afghanen beteiligt waren. Allerdings macht die Regierung auch deutlich, dass die Zahlen ungenau und zum Teil nicht vergleichbar sind.

In der Statistik stecken massenhaft Fälle, die gar keine schweren Straftaten sind. Die "Bild"-Zeitung, die von Schmidt die Zahlen vorab erhielt, hat das offenbar nicht bemerkt. Sie hat alle Fälle aus der Auswertung seit 2015 für eine Schlagzeile addiert: "Mehr als 100.000 Gewalttaten". In die Auswertung fallen aber auch fahrlässige Körperverletzung, einfache Körperverletzung wie ein Tritt gegen das Schienbein – oder die Anwesenheit bei einer Schlägerei, ohne dass derjenige selbst geschlagen hat.

Manche Opfer von Tötungsdelikten berücksichtigt Schmidts Frage nicht

Mit der Frage nach Mordopfern hat der Abgeordnete auch nicht die Zahl der Menschen erfragt, die vorsätzlich getötet wurden. Seiner Frage entsprechend nannte ihm das Ministerium nur die Zahl von Opfern mutmaßlicher Morde: Fünf waren es mit Beteiligung von Tatverdächtigen aus Afghanistan im Jahr 2024, bei 285 Mordopfern insgesamt. Menschen werden aber auch bei Totschlagsdelikten getötet. Doch danach hat Schmidt nicht gefragt, ebenso wenig wie nach Raubopfern. Wenn er das Ausmaß schwerer Kriminalität zeigen wollte, hat er also einerseits sehr viele Fälle einbezogen, die nicht darunter fallen, und andererseits fehlen ihm sogar einige Opfer schwerer Kriminalität.

Für die Antworten hat das Innenministerium die Polizeiliche Kriminalstatistik herangezogen. Die dort verzeichneten Fälle geben den polizeilichen Ermittlungsstand wieder. Unter den Tatverdächtigen können also auch Personen sein, die sich als unschuldig herausstellen.