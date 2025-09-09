AfD-Rechtsaußen erfragte Zahlen Straftaten durch Afghanen auf Rekordniveau
Mit Daten aus dem Innenministerium meldet ein AfD-Politiker Rekordzahlen bei Straftaten durch Afghanen. Allerdings hat er bei seiner Anfrage offenbar nicht genau hingeschaut, was er wissen will.
Die AfD sieht sich durch neue Zahlen aus dem Innenministerium in ihrer Forderung nach verschärfter Abschiebung von Afghanen bestätigt. Allerdings argumentiert ihr Abgeordneter Jan Wenzel Schmidt mit einer allgemeinen Zahl von "schweren Straftaten". Darunter fällt zum Beispiel auch, wenn ein Radfahrer beim Abbiegen nicht aufpasst und einen Fußgänger anfährt.
Schon seine Frage war plakativ: "Wie viele Menschen wurden seit 2015 nach Kenntnis der Bundesregierung durch Afghanen in Deutschland ermordet, verletzt oder vergewaltigt?", fragte der Politiker aus Sachsen-Anhalt beim Innenministerium nach. Den Zahlen nach sind 2024 mehr Menschen als je zuvor Opfer von Körperverletzungen und Vergewaltigungen bei Taten geworden, an denen Afghanen beteiligt waren. Allerdings macht die Regierung auch deutlich, dass die Zahlen ungenau und zum Teil nicht vergleichbar sind.
In der Statistik stecken massenhaft Fälle, die gar keine schweren Straftaten sind. Die "Bild"-Zeitung, die von Schmidt die Zahlen vorab erhielt, hat das offenbar nicht bemerkt. Sie hat alle Fälle aus der Auswertung seit 2015 für eine Schlagzeile addiert: "Mehr als 100.000 Gewalttaten". In die Auswertung fallen aber auch fahrlässige Körperverletzung, einfache Körperverletzung wie ein Tritt gegen das Schienbein – oder die Anwesenheit bei einer Schlägerei, ohne dass derjenige selbst geschlagen hat.
Manche Opfer von Tötungsdelikten berücksichtigt Schmidts Frage nicht
Mit der Frage nach Mordopfern hat der Abgeordnete auch nicht die Zahl der Menschen erfragt, die vorsätzlich getötet wurden. Seiner Frage entsprechend nannte ihm das Ministerium nur die Zahl von Opfern mutmaßlicher Morde: Fünf waren es mit Beteiligung von Tatverdächtigen aus Afghanistan im Jahr 2024, bei 285 Mordopfern insgesamt. Menschen werden aber auch bei Totschlagsdelikten getötet. Doch danach hat Schmidt nicht gefragt, ebenso wenig wie nach Raubopfern. Wenn er das Ausmaß schwerer Kriminalität zeigen wollte, hat er also einerseits sehr viele Fälle einbezogen, die nicht darunter fallen, und andererseits fehlen ihm sogar einige Opfer schwerer Kriminalität.
Embed
Für die Antworten hat das Innenministerium die Polizeiliche Kriminalstatistik herangezogen. Die dort verzeichneten Fälle geben den polizeilichen Ermittlungsstand wieder. Unter den Tatverdächtigen können also auch Personen sein, die sich als unschuldig herausstellen.
Die Frage nach den Opfern "durch Afghanen" hat zwei weitere Schwächen. Zum einen gibt das Ministerium nicht nur die Opfer von Taten an, bei denen ein einzelner Afghane der Tatverdächtige war. Es sind auch Fälle erfasst, in denen unter mehreren Tatverdächtigen mindestens eine Person afghanischer Staatsangehörigkeit ist. Die Verletzung kann auch eine andere Person zugefügt haben.
Zum anderen zählen laut Ministerium zu den Opfern nicht nur Personen, an denen die Tat vollendet wurde. Wenn ein An- oder Übergriff mehreren Personen galt, können dabei auch unverletzt gebliebene Personen als Opfer in die Statistik einfließen.
Zahlen bei Sexualstraftaten nicht komplett vergleichbar
Das ist aber nur eine Ungenauigkeit, die an dem absoluten Anstieg nichts ändert. Die Zahl der Opfer von Vergewaltigung und sexueller Nötigung von 2015 und 2016 ist jedoch mit den späteren Zahlen nicht vergleichbar, weil das Sexualstrafrecht geändert wurde. Nach heutigem Recht sind darunter Fälle, die 2015 noch nicht erfasst wurden. 437 Opfer im Jahr 2024 bedeuten dennoch einen deutlichen Anstieg, 2018 waren es 244 Opfer.
Embed
Der Anstieg zeigt sich auch bei den Opfern der verschiedenen Arten von Körperverletzungsdelikten. Hier sind dann allerdings sehr viele Fälle darunter, in denen es nicht nur um tatsächliche Opfer schwerer Straftaten geht: Für die Antwort hat das Innenministerium alle Delikte zusammengefasst, in denen es um Körperverletzung geht – auch einfache oder fahrlässige Körperverletzung, die in der Kriminalstatistik die größte Masse ausmachen und nicht zu den Gewaltdelikten gezählt werden.
Nach der Auswertungsmethode, nach der Schmidt gefragt hat, gab es in ganz Deutschland laut Kriminalstatistik 2024 insgesamt 698.101 Opfer. Auch das war ein Rekordwert. Drei Viertel davon waren jedoch der Statistik nach keine Opfer von Gewaltkriminalität. Diese Gruppe von Menschen, die Opfer von gefährlicher und schwerer Körperverletzung wurden, umfasste bundesweit 158.177 Opfer. Die Zahlen für die AfD beziehen sich nur auf die erste, viel größere Gruppe von Delikten und Menschen, die irgendwie verletzt wurden.
Embed
Die höhere Zahl an Tatverdächtigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit lässt sich weitgehend damit erklären, dass auch die Zahl der in Deutschland lebenden Afghanen stark gestiegen ist. Diese Zahlen hat Schmidt nicht erfragt, sie stammen aus dem Ausländerzentralregister. 131.000 Afghanen im Jahr 2015 bedeuteten einen Bevölkerungsanteil von 0,16 Prozent, mit 442.000 am Jahresende 2024 lag er bei 0,53 Prozent, also mehr als dreimal so hoch.
Embed
Der relative Anteil von Afghanen an allen Tatverdächtigen ist von 0,5 Prozent 2015 auf 1,6 Prozent im Jahr 2024 gestiegen, wenn man ausländerrechtliche Verstöße nicht mitrechnet. Afghanen sind damit deutlich überrepräsentiert. Teilweise liegt das an der Alters- und Sozialstruktur. In der Gruppe junger Männer mit niedrigem sozialen Status werden generell mehr Straftaten begangen als im Vergleich mit vermögenden Rentnerinnen – und unter den afghanischen Staatsangehörigen in Deutschland sind junge Männer im Vergleich zur Gesamtbevölkerung viel stärker anteilmäßig vertreten.
Abgeordneter beschäftigt verurteilten Gewalttäter
Schmidt sagt nun ohne jede Differenzierung, um welche Taten es geht: "Straftäter haben ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt und müssen sofort auf Nimmerwiedersehen abgeschoben werden!" Er selbst machte im Oktober von sich reden, weil er den verurteilten rechtsextremen Gewalttäter Mario Müller beschäftigt, der unter anderem Polizisten angegriffen hatte. Schmidt verteidigte das damit, dass unser Rechtsstaatsprinzip "jedem Menschen in unserer Gesellschaft eine zweite Chance" ermögliche.
Aus den Zahlen des Innenministeriums folgert er: Nachdem die Straftaten von Afghanen in Deutschland "dramatisch" innerhalb von neun Jahren angestiegen seien, mute die Zahl der erfolgreich abgeschobenen Afghanen "geradezu lächerlich" an. Im Jahr 2024 wurden 28 Afghanen abgeschoben.
Bundesweite Diskussionen über die Abschiebepraxis von Straftätern aus Afghanistan hatte der Fall eines Afghanen in Aschaffenburg ausgelöst, der eine Kindergartengruppe attackiert und zwei Menschen getötet hatte. Eigentlich hätte er bereits nach Bulgarien abgeschoben sein sollen. Durch mangelhafte Behördenkommunikation zu seiner Abschiebung war jedoch die Frist verstrichen.
Was Schmidt nicht erwähnt: Im Juli 2025 brachte ein weiterer Abschiebeflieger 81 Afghanen in ihr Herkunftsland zurück, allesamt verurteilte Straftäter. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, dass Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt werden, beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Schmidt sagt nun: "Was ist an einer Abschiebung für Bundeskanzler Merz so schwierig? Die Gesetzeslage ist eindeutig!"
Abschiebeverbot bei Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
Die Gesetzeslage in Deutschland sieht aber etwa ein Abschiebeverbot vor, wenn für den Ausländer dann eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Das bedeutet jedoch nicht, dass Straftäter nicht in Haft kommen dürften oder die Existenz für erwerbsfähige Personen dauerhaft gesichert sein muss. Die Lage im Land hat sich nach Ansicht von Experten bei der EU in einigen Teilen Afghanistans verbessert, junge Männer erhalten in Deutschland inzwischen deutlich seltener Schutzstatus.
Vor der Machtübernahme der Taliban waren zwischen 2016 und Juli 2021 40 Sammelabschiebungen erfolgt, dann mit der Machtübernahme der Taliban zunächst keine mehr. Bei der jüngsten Abschiebung im Juli hatten Menschenrechtsorganisationen massive Kritik geübt. Schmidt bezeichnet das jetzt angesichts der von ihm erfragten Zahlen als "blanken Hohn gegenüber der deutschen Bevölkerung".
Nach Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge waren Ende Mai 1.821 Menschen mit afghanischer Nationalität "unmittelbar ausreisepflichtig" – etwa jeder 250. Afghane in Deutschland. Bei diesen Personen bestand also nicht einmal eine Duldung. Duldungen werden ausgesprochen und Abschiebungen damit vorübergehend ausgesetzt, wenn Reisedokumente fehlen, es Krankheitsgründe gibt oder eine Ausbildung noch läuft. Stand Ende Mai lief eine solche Schonfrist für weitere 9.602 Afghanen, etwa jeden 50. der in Deutschland lebenden Afghanen.
- destatis.de: Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten
- bundestag.de: Antwort auf Linken-Anfrage: Asylentscheidungspraxis im Umgang mit afghanischen Schutzsuchenden